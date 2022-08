Прошедшая форма fly образуется не по привычному правилу «основа инфинитива + окончание -ed»: его вторая форма заканчивается на -ew, третья — на -own. Глагол относится к разряду irregular verbs — неправильных глаголов.

Значение

Глагол fly значит «летать», «пролетать». Также в словарях дается перевод «перевозить по воздуху», «разлетаться, распространяться с большой скоростью». В качестве фразового глагола fly может означать «нападать» (fly at), «улетать» (fly away), «убегать» (fly off), «распространяться» (fly about/around).

3 формы глагола fly

Infinitive Past Simple Past Participle fly flew flown [flaɪ] [fluː] [fləun]

Во второй и третьей форме меняются корневые гласные. Поскольку никаких правил на этот счет не существует, правильную форму глагола fly нужно выучить наизусть.

Примеры

The bird was obviously in no hurry to fly away. Птица явно не спешила улетать.

I can't fly, you know. Я, знаете ли, не умею летать.

He couldn't fly anymore. Он не мог больше летать.

Why can't we just fly away? Почему бы нам просто не улететь?

He flew 4,000 miles just to see you. Он пролетел 4000 миль чтобы только увидеть тебя.

We flew all over the city for 3 hours. Мы 3 часа летали над городом.

George just flew in from London. Джордж только что прилетел из Лондона.

Sam flew to the Bahamas with some young actress. Сэм улетел на Багамы с какой-то молодой актрисой.

I have never flown before. Я никогда раньше не летал.

Why have you flown there? Зачем ты туда летал?

there? Зачем ты туда летал? That asteroid had flown a very long way. Этот астероид проделал очень долгий путь.