Представьте себе, что ваш англоязычный друг прислал вам письмо примерно следующего содержания:

Dear Sir,

I request the pleasure of your company at dinner on Saturday at 7 p.m.

Выглядит, как приглашение. Но вот куда вас приглашают? Dinner — вроде бы, обед. Но семь часов — поздновато для обеда, не так ли? Попробуем разобраться, когда в Англии принято обедать.

Старые школьные учебники говорили нам, что в Англии существует три основных приема пищи: breakfast (завтрак) утром, dinner (обед) днем и supper (ужин) вечером. Как ни печально, учебники отстали от действительности лет на двести.

В Средние века все действительно было так: рано утром, на рассвете человек съедал свой breakfast, вскоре после полудня ел обильный dinner, и легкий supper — на заходе солнца. Главная роль в этой системе отводилась обеду. После заката средневековый человек ложился спать, чтобы с рассветом начать новый день.

Но прогресс не стоял на месте — постепенно жизнь людей перестала жестко зависеть от светового дня, многие продолжали активную деятельность и с наступлением ночной темноты. Supper, еда-перед-сном, начал отодвигаться на более позднее время, в свою очередь, и dinner с полудня стал перемещаться все ближе и ближе к тому месту, которое раньше принадлежало supper.

Но терпеть целый день от завтрака до позднего обеда (или раннего ужина) было сложно, поэтому в обиход стал входить lunch — еда в середине дня. Строго говоря, ланч существовал и раньше — слово luncheon обозначало легкий перекус между завтраком и обедом. Из легкого перекуса он постепенно превратился в полноценный обед.

Итак, теперь в большинстве районов Великобритании и США система выглядит так:

breakfast — завтрак;

lunch — обед;

dinner — ужин, который обычно едят в шесть-семь часов вечера;

supper — тоже ужин, но более поздний и легкий.

Впрочем, возможны варианты — в некоторых регионах Америки обед по старинке называют dinner, а ужин — supper. В Великобритании обед dinner'ом назовут скорее люди из низких социальных слоев.

Только ни в коем случае не назовите вашу ночную вылазку к холодильнику last supper — можете оскорбить религиозные чувства собеседника. The Last supper — это никакой не «последний ужин», а Тайная Вечеря.

Важно отметить, что в сознании говорящих dinner еще со Cредних веков продолжает оставаться главной едой дня, поэтому если обеду хотят придать особое значение, то скорее его назовут dinner вне зависимости от времени, на которое он назначен. Торжественное мероприятие или семейная встреча за столом в воскресенье — тоже dinner.

Не стоит забывать и о грамматике. Если под словом lunch или dinner подразумевается прием пищи как процесс, привязанный к определенному времени суток, то слово употребляется без артикля:

We usually have dinner at about 6.30 p.m., then supper before we go to bed.

We had some friends round for dinner on Saturday.

We were just having our lunch.

Если же имеется в виду набор блюд на столе, то артикль чаще всего присутствует:

The dinner was delicious.