Turn on the light, please. - Пожалуйста, включи свет.

Get up quickly. Take a shower and brush your teeth. - Быстрее вставай. Прими душ и почисть зубы.

Come in. We are ready to talk about this question. - Входи. Мы готовы поговорить об этом вопросе.

В этих предложениях собраны, пожалуй, самые часто используемые фразовые глаголы, но это лишь малая их часть.

Фразовые глаголы, это огромный пласт английской лексики, которую активно используют в разговорной речи, неформальной переписке, а также в песнях, фильмах, книгах.

Без знания их перевода будет довольно непросто не только понять собеседника, но и, в целом, смысл некоторых, прочитанных или услышанных где-то предложений.

Процесс изучения фразовых глаголов довольно трудоёмкий.

Фразовый глагол представляет собой устойчивое сочетание двух или трёх слов, запомнить которое, подчас очень нелегко.

Задача усложняется ещё и тем, что подобных конструкций в английском языке великое множество, а вот разобраться и понять смысл фразового глагола, оперируя исключительно логическими догадками, не всегда возможно.

Именно поэтому так важно следовать чёткой схеме, которая не просто поможет облегчить процесс их изучения, а сделает его по - настоящему эффективным.

Но, прежде чем перейти к методам, которые помогут запомнить фразовые глаголы, важно разобраться с их определением и основными сложностями, возникающими при первом знакомстве с ними.

Что такое фразовый глагол?

Фразовый глагол - это устойчивое сочетание двух или трёх слов: глагола и предлога; глагола и наречия; глагола, предлога и наречия.

Значение (смысл, перевод) фразового глагола зависит от стоящего рядом предлога, либо наречия и разительным образом отличается от значения основного глагола.

Note!

Фразовый глагол - это сочетание:

Глагола + предлога;

Глагола + наречия;

Глагола + наречия + предлога

Все фразовые глаголы можно разделить на две группы:

Переходные фразовые глаголы (transitive phrasal verbs).

Эти глаголы требуют прямого дополнения.

Example (Пример):

Ann decided to put off her visit. (Аня решила отложить свой визит.)

Непереходные фразовые глаголы (intransitive phrasal verbs)

После таких глаголов не требуется прямое дополнение.

Example (Пример):

She can’t visit us, because her car has broken down. (Она не сможет навестить нас, так как её машина сломалась.)

Существует ещё одна классификация фразовых глаголов на: разделяемые (separable) и неразделяемые (inseparable).

У разделяемых дополнение может располагаться либо после глагола, либо между его частями.

Example (Пример):

He must turn off the phone. (Он должен выключить телефон.)

He must turn the phone off. (Он должен выключить телефон.)

Неразделяемые фразовые глаголы не могут быть поделены на две части другими словами.

Example (Пример):

His bus ran into the pole. (Его автобус врезался в столб.)

Нельзя разделять фразовый глагол на две части другими словами.

Вариант: His bus ran the pole into является неправильным.

Note!

Но, если дополнение выражается местоимением, то фразовый глагол обязательно разделяется:

Example (Пример):

Bob took off his coat. (Боб снял пальто.)

Bob took it off. (Боб снял его.)

Bob took off it. (Этот вариант неверный.)

Важно помнить о том, что одни и те же глаголы могут быть, в одном случае переходными, а в другом, таковыми не являться.

Следовательно, в определенных ситуациях требовать дополнений и быть даже разделяемыми, а в других случаях могут употребляться без дополнений.

Почему так тяжело выучить фразовые глаголы?

Значение фразового глагола.

Угадать перевод фразового глагола, как правило, крайне тяжело.

Возникает логичный вопрос: почему?

Во-первых, один и тот же фразовый глагол может переводиться совершенно по-разному, а его смысл всецело будет зависеть от контекста.

Example (Пример):

Фразовый глагол «to turn off» означает: «отключать», «выключать», а также может означать в рамках конкретного контекста — «раздражать, отвращать, отбивать интерес»:

Please, turn off the radio. (Пожалуйста, выключи радио.)

Why does this turn me off so much? (Почему это так сильно раздражает меня?)

Во-вторых, основной глагол никак не влияет на конечное значение фразового.

Ментально нелегко перестроиться и осознать, что, к примеру, put down, это «не положить», а «критиковать».

В-третих, один и тот же глагол с разными предлогами имеет совершенно различный перевод и значение.

По этой причине проследить логическую взаимосвязь между основным глаголом и переводом фразового, а также взаимосвязь предлога или наречия с глаголом архисложно и, порой, невозможно.

Example (Пример):

Look about / around – оглядываться, осматриваться, обводить глазами что-либо;

Look after – следить глазами за; присматривать, ухаживать;

Look ahead – смотреть вперёд (в будущее); предвидеть, предусматривать.

Грамматические тонкости фразовых глаголов

Определённые грамматические трудности вызывают разделяемые и неразделяемые глаголы.

Это связано с тем, что в английском нет каких-то внешних признаков, по которым можно чётко понять, что перед тобой именно разделяемый или, напротив, неразделяемый глагол, что тоже рождает немало затруднений.

Однако, не смотря на определённые сложности, есть несколько действенных лайфхаков, которые способны существенно облегчить эту долгую дорогу, под названием: «изучение фразовых глаголов».

Все методы, так или иначе будут направлены на систематизацию и структурирование информации.

Только разложив всё по полочкам, можно будет быстро найти и вспомнить то, что будет необходимо в конкретный момент времени.

Совет № 1. Начинайте с малого.

Начинать изучение этой темы нужно, по первости, c одного глагола: найти все возможные фразовые глаголы с ним и полностью изучить эти вариации в конкретном контексте.

К примеру, глагол (take, get, look, go и т.д.)

Такой способ поможет избежать путаницы, которая, как правило, возникает на первых порах.

Совет № 2. Разделите фразовые глаголы по темам.

Спорт, хобби, разговорные фразы, используемые в общественных местах, телефонное общение, переписка и т. д. - это далеко не весь спектр тем, ориентируясь на которые, можно составить список из часто употребляемых в конкретной сфере глаголов.

Почему это эффективно?

Во-первых, фразовые глаголы очень тяжело выучить без определённого контекста, поскольку в зависимости от конкретной речевой ситуации может меняться значение глагола.

Во-вторых, таким образом можно сформировать активный и, необходимый конкретно вам, запас фразовых глаголов, которыми вы действительно будете пользоваться в будущем.

Совет № 3. Заведите словарь.

Этот совет плавно вытекает из двух предыдущих

Всегда легче воспринимать информацию, когда она чётко структурирована и записана.

Если под рукой есть карманный словарик, можно повторить фразовые глаголы в любое удобное время.

Совет № 4. Составьте текст с фразовыми глаголами.

Проявите немного креатива и постарайтесь написать собственные истории или просто предложения с фразовыми глаголами.

Как это работает?

Вы сами создаёте контекст, речевую ситуацию, основываясь на собственных ассоциациях, опыте, воспоминаниях, что в разы увеличивает шанс запомнить и выучить фразовый глагол.

Совет № 5. Подбирайте синонимы.

К некоторым фразовым глаголам можно подобрать синонимы.

Пренебрегать этой возможностью точно не стоит.

Для чего это нужно?

Ассоциативная связь поможет не просто быстрее выучить, но и вспомнить глагол.

Всё, что базируется на ассоциациях, всегда легче понять и принять.

Example (Пример):

call smth. of - cancel - отменять что-нибудь;

carry on - continue - продолжать;

come back - return - возвращаться

Совет № 6. Практика, практика и ещё раз практика!

Регулярное выполнение тестовых заданий, различных упражнений, позволяет прочувствовать каждый глагол, запомнить несколько новых и научиться определять, какой из них подходит в каждом конкретном случае.

Не лишним будет и просмотр видеоконтента, а, также чтение литературы по данной теме. Ну, и, конечно, живое общение никто не отменял.

Совет № 7. Не забывайте про словарь.

Обращайтесь к словарю каждый раз, когда возникают затруднения с переводом, либо определением типа глагола (разделяемый или неразделяемый).

Это поможет избежать лишних ошибок.

Тема фразовых глаголов довольно обширна.

Потребуется немало времени для её освоения.

Но, чтобы действительно начать чувствовать, а не машинально зазубривать фразовые глаголы, нужно больше практиковаться: общаться, читать, слушать музыку, смотреть фильмы, сериалы, передачи - только так язык оживает и становится понятным и близким.

Good luck!