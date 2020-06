В английском языке есть всего несколько таких глаголов - must, can, may, а также shall и will - значение которых, однако, чрезвычайно велико.

1. В английском очень распространены соединения модальных глаголов с глаголом have и последущим причастием на -ed другого глагола. По существу -- это слова с совершенно новыми значениями, отличными от значения модальных глаголов в чистом виде. Относятся они все к прошедшему времену и переводятся очень просто: к значению, выраженному причастием в соответствующем лице (время, как я уже написал, прошедшее) добавляется слово "возможно" (или там "вероятно", "по всей видимости" и т. д.):

he must have resolved this problem -- "он, вероятно, решил эту проблему"

he can/could have resolved this problem -- "он, вероятно, решил эту проблему"

he may/might have resolved this problem -- "он, вероятно, решил эту проблему"

Проще некуда. Употребление же разных глаголов показывает степень вероятности предположения, примерно в той градации, в которой я поставил предложения. Must have resolved -- это уже почти 100% уверенность, сомнений быть не может, и если человек все же говорит must have resolved, а не просто resolved, так это потому что англичане очень деликатный народ и не хотят ничего утверждать наверняка. Сan have resolved -- вроде бы решил, да по всему видно, что решил, но какие-то сомнения все же остаются. А уж may have resolved -- так и вообще все сплошное предположение: конечно, он говорит, что решил, но верить ему ни в чем нельзя. Could или might have resolved вообще эту уверенность понижают почти до 0-го градуса. Кроме того, can и may have могут и относить действие к настоящему, с тем же смыслом предположительности и не 100% уверенности.

"I do not know when I have been more shocked," said she. "Wickham so very bad! It is almost past belief. And poor Mr. Darcy! Dear Lizzy, only consider what he must have suffered" -- "- Едва ли когда-нибудь я была настолько потрясена, - сказала она. - Неужели Уикхем такой негодяй? Это кажется просто невероятным. Бедный мистер Дарси! Лиззи, миленькая, ты только подумай, что он должен был вынести!".

Приходится давать довольно-таки длинные цитаты, ибо показать действие правила на простом предложении просто невозможно.

"Is it possible," says Sophia, "that my aunt can have betrayedme already?"- Возможно ли? - воскликнула Софья.- Неужели тетушка меня выдала?

The latter half of Dombey no intelligent person can have read without astonishment at the badness of it -- "Вторую половину Домби ни один умный человек не мог читать не удивляясь ее плохости".

Cato himself, had he remained upon earth, could have done us no good -- "Катон собственной персоной, будь он жив, навряд ли смог бы принесть нам хоть какую пользу"

The scepticism is a necessary preparative to the study of philosophy, by weaning our mind from all those prejudices, which we may have imbibed from education or rash opinion = "скептицизм необходимая подготовительная стадия в изучении философии благодаря тому, что он очищает наши мозги от всех предрасстудком, которые мы впитали (= как правило, впитываем) при обучении или из-за поспешности суждений"

Indeed, she was so far from regretting want of beauty, that she never mentioned that perfection without contempt; and would often thank God she was not as handsome as Miss Such-a-one, whom perhaps beauty had led into errors which she might have otherwise avoided -- "И в самом деле, она так мало сожалела о недостатке красоты, что говорила об этом совершенстве не иначе как с презрением и часто благодарила бога за то, что она не так красива, как мисс такая-то, которая, не будь у нее красоты, наверное, избежала бы стольких глупостей"

The imagination has the command over all its ideas, and can join and mix and vary them, in all the ways possible. It may set them, in a manner, before our eyes, in their true colours, just as they might have existed -- "Воображение распоряжается всеми своими идеями; оно может соединять, смешивать и разнообразить их всевозможными способами; оно может ставить их перед нашими глазами во всех красках, совершенно в том виде, в каком они существуют (якобы) в действительности".

Очень хороший пример. Можно было бы, казалось, перевести последние слова как "в том виде, в каком они могли бы существовать в действительности". И вроде бы логически все правильно, не подкопаешься. Однако мысль Юма (а цитата взята из него), была бы совершенно запорчена. Ибо он как раз и успоряет, что то, что мы видим своими собственными глазами и слышим собственными ушами, это еще не есть действительность -- это именно "якобы действительность" -- та картина мира, которую нам дают наши чувства, невольно искажающие то, что они отражают. Но разумеется, чтобы правильно перевести это предложение, мало прочитать даже такой длинный абзац: нужно познакомиться с юмовской философией во всем ее объеме. Подумайте после этого, как часто мы читатем английских авторов, и вроде бы понимаем, о чем они пишут, но нюансы-то и ускользают.

2. Нужно также отличать must, can/could, may/might have как цельную неразложимую конструкцию -- в этом случае за ними обязательно следует resolved (причастие на -ed) -- от сочетания модального глагола с глаголом have, который имеет такое же право сочетаться с модальным глаголом в своем основном значении, как и любой другой:

The feelings can have little difficulty in overcoming it after this explanation -- "эти чувства после данного объяснения будет нетрудно преодолеть". Have difficulty -- "затрудняться, иметь препятствия"

You may have fun, but the tumult of her mind, was now painfully great -- "вы можете смеяться, но смятение ее чувств было теперь громадным". Have fun -- "смеяться, развлекаться"

Но также часто в выражениях модальный глагол + have + resolved первый сохраняет свое основное значение:

He restored discipline in our armies, the first means of salvation, without which no legal government could have been formed or supported -- "Он восстановил дисциплину в наших армиях, первое средство спасения, без чего ни одно легитимное правительство не могло бы быть ни сформировано, ни поддержано"

3. У основных модальных глаголов нет будущего времени (а у must и прошедшего). Однако англичан это, похоже, волнует мало. Во-первых, само по себе действие модального глагола ("должен, могу, хочу") направлено на будущее, так что для модальных можно говорить о едином настоящее-будущее времени. А во-вторых, проблему они великолепно решают добавлением к этому настоящему-будущему соответстующего наречия:

But child,' said he, ' tomorrow I must fight for my crown. And assure yourself if I lose that, I will lose my life too – "но дитя, сказал он, завтра мне предстоит драться за свою корону. И я тебя уверяю: если я потеряю ее, я потеряю вместе с ней жизнь".

Since tomorrow I can study, (yes I cannot study literature it is like travelling to the center of the earth). Come round and see me, maybe tomorrow I can sing a different song – "С завтрашнего дня я смогу учиться (да я не могу изучать литературу: это словно путешествовать к центру Земли). Заходи ко мне, возможно, завтра я запою (= смогу запеть) по-другому"

Tomorrow I may sit down and work through the pile I was going to send out on the radio – "Завтра я смогу засесть за работу над всем этим материалом, который я собираюсь отослать на радио"

4. Кроме названных глаголов, к модальным причисляют еще много других (wish, dare, need, ought, have to, be to и др.). О глаголе wish я уже писал в предыдущей статье. А остальные не представляют никакого интереса. Не потому что они малоупотребительны или неважны, а потому что их значение однозначно дается в словарях, и никаких трудностей при их переводе быть не должно.

Этого не скажешь о глаголах will и shall. Глаголы очень сложны и многозначны. Хотя основное значение просто. Will – это тот самый "хотеть", которого мы не досчитались в списке основных модальных глаголов. Но с несколько более узким значением "твердо хотеть чего-то сделать, иметь твердое намерение".

Вместо расплывчатого

I'll study English – "я то ли буду, то ли не буду, а если буду то непонятно когда изучать английский"

твердое

I will study English – "я хочу и буду изучать английский, и баста"

Shall означает "должен", но в смысле некоторой внутернней необходимости

I must study English – "я должен изучать английский, поскольку он входит в круг обязательных предметов"

I shall study English – "я должен изучать английский, поскольку мне в моей специальности без него никак не обойтись"

Соответственно, would и should – это то же самое, но в прошедшем времени. При этому пусть вас не смущает, что точно так же с их помощью выражается будущее в прошедшем. Часто намерение, которое у кого-то было как раз и явяется будущим по отношению к прошедшему.

(Иногда в учебниках shall/will определяют как вспомогательные глаголы при образовании будущего времени, но это скорее историческая справка, чем языковая реальность. Единственным глаголом-связкой будущего времени является 'll).

5. Пока все не так сложно, как пытался напугать автор. Однако подобно модальным глаголам shall/will вступает в связи с have resolved, образуя совершенно новые значения. Вопрос не в том, что эти значения трудно понять: нет в иностранном языке такого, что было бы трудно понять. Но понять в языке – это почти что ничего. Язык это не математика. Важно не понять, а усвоить, при этом даже не обязательно и понимая. А вот усвоить многие веще нелегко.

В частности shall/will have resolved относится не к предшествующему времени (предпрошедшее, преднастоящее и т. д.), как это свойственно прочим английским глаголам с дополением have resolved (had have resolved, had resolved, must have resolved, просто have resolved и т. д.) а к самому что ни на есть настоящему. Правда, по схеме времен оно должно означать предбудущее, то есть будущее, которое должно наступить до другого будущего, но в классическом, а тем более в современном английском оно в таком значении употребляется весьма редко, да и то нужно напрячь воображение, чтобы так воспринять его.

Основное значение shall/will have resolved это неуверенное модальное настоящее (то есть действие выражаемое resolved с оттенком "может быть", "возможно") либо предполагаемое, опять же не слишком настойчиво, будущее. При этом разница между will и shall в этой конструкции если и есть, то весьма малоразличимая:

-- "De la Marck! -- why, he is the most notorious robber and murderer on all the frontiers -- excommunicated by the Pope for a thousand crimes." – " We will have him released from the sentence, friend Oliver -- Holy Church is merciful." – "Как! Де ла Марк? Да ведь это известнейший по всей границе разбойник и убийца! Сам папа отлучив его от церкви за многие злодейства!" – " Мы выхлопочем (= постараемся выхлопотать) ему отпущение, Оливье, -- сказал король, -- святая церковь милосердна "

I suppose after some chairmen shall have been maimed, and a few lives lost by those accidents, the corporation will think, in earnest, about providing a more safe and commodious passage – "Полагаю, когда несколько носильщиков будет изувечено, а несколько человек погибнут от несчастного случая, городское управление возьмется за ум и позаботится о том, чтобы устроить более безопасный и удобный проезд".

В данном примере shall have been maimed (из-за пассива одно по существу слово аж состоит из 4 частей) как раз может быть рассмотрено как предбудущее: "сначала носильщики будут изувечены, и уж после этого".. а можно и как неуверенное предположение "когда они, возможно, будут изувечены"

Опять же не путать неразложимую конструкцию shall/will have +resolved с сочетанием глаголов shall/will + have со самостоятельным значением, причем второй оборот с самостоятельным have встречается намного чаще:

"My mother is tolerably well, I trust; though her spirits are greatly shaken. She is upstairs and will have great satisfaction in seeing you all" -- - Кажется, маме немного лучше. У нее ужасно расстроены нервы. Она наверху у себя и будет счастлива всех увидеть. Will здесь настойчивое желание мамы, либо еще не до конца истребленное значение связки будущего времени быть удовлетворенной (have satisfaction).

And as for wedding clothes, do not let them wait for that, but tell Lydia she shall have as much money as she chooses to buy them, after they are married – "Что касается свадебных платьев, то пусть она их не ждет. Скажи Лидии, что как только они поженятся, она будет (=должна будет) иметь столько денег, сколько ей нужно, чтобы купить их." Have money – "иметь деньги"

А вот еще одна непростая для перевода ситуация:

Sidney’s censure of the dramatists of his time is a typical example of the scorn of the literary dandy of the nobler sort. “Now you shall have three ladies walk to gather flowers, and then we must believe the stage to be a garden – "Суждение Сидни о драматургах его времени дает нам пример насмешки литературного денди довольно утонченного типа 'вот вы заставляете трех теток собирать цветы по дороге, и зритель должен верить, что сцена – это сад'"

Здесь shall не является частью неразъемного shall have, а присоединяется к другой конструкции с have: have + инфинитив, что переводится как побуждение, заставление делать кого-нибудь что-нибудь. He have walk, study, go – "он заставляет, предлагает, настаивает на том, чтобы гуляли, учились, ходили".

6. Should/would -- это shall/will в прошедшем времени. Сложность их перевода в том, что они постоянно норовят залезть на чужую территорию, а именно в сферу юрисдикции настоящего/будущего времени. Сколько я ни искал однозначных правил, которые бы регулировали такое их поведение, я так и не сумел их найти. И, похоже, их просто не существует. Англичане понимают, когда они употребляют данные глаголы в настоящем/будущем, а когда в прошедшем, с пеленок, но своих секретов не выдают.

Проанализировав употребление should/would в настоящем, я нашел следующие три более или менее надежных случая такого употребления:

а) в вежливых вопросах. Четким формальным признаком подобного употребления служит сама форма вопроса.

Would you lend me some money? -- should you lend me some money?

Переводится одинаково:

"Не одолжите ли вы мне немного денег?"

Разница в степени вежливости: с would это почти нижайшее прошение "я бы был вам премного благодарен, если бы вы соизволили", а с should -- это уже почти что с оттенком если не требовательности, то настойчивости: "блин, я тебе всегда помогал, когда мог, так ты уж одолжи мне деньжат-то". Такими образом употребив необдуманно should вместо would или наоборот, грамматически ты не погрешишь против истины, а вот в плане вежливости можешь показать себя плохо: или грубияном, где надо просить, или униженным просителем, где имеешь право требовать. Так что в переписке лучше всего употреблять would, пусть ты и будешь при этом излишне вежлив.

б) в так называемых бессоюзных условных предложениях, либо в повелительном наклонении, где повеление выражает не приказ, а этакую мягкую просьбу. Которые легко опознать внешне, поскольку глагол выносится со своего законного второго на первое место, хотя это и не вопрос:

"Would you believe it, Lizzy, that when he went to town last November, he really loved me" -- "- Ты только подумай, Лиззи, когда он в прошлом году уехал в Лондон, оказывается, он уже был сильно в меня влюблен"

Should our host murder us on this spot, our fate will be little lightened, but, on the contrary, greatly aggravated, by your stirring -- "Если наш хозяин замышляет нас умертвить здесь, вы не только не облегчите, но ухудшите нашу участь своим вмешательством"

в) в многочисленных устойчивых конструкциях, которые так редки в художественной литературе, но буквально режут глаз в научных сочинениях:

it should be stressed that -- "следует подчеркуть, что"

it should never be ignored -- "ни в коем случае нельзя упускать из внимания"

it should be known, that -- "должно быть известно, следует знать, что"

it should go straight to this problem -- "следует перейти непосредственно к этой проблеме"

7. Следует также добавить, что shold/would играют большую роль в сослагательном наклонении, как и shall/will, где времена вообще перекурочены с ног на голову, но сослагательное наклонение -- это тема отдельного большого разговора. Ограничимся пока одним примером:

"If it was to be secret," said Jane, "say not another word on the subject. You may depend upon my seeking no further." - Если это тайна, - сказала Джейн, - то не говори больше ни слова. Можешь быть уверена, я не стану ее у тебя выпытывать. "Oh! certainly," said Elizabeth, though burning with curiosity; "we will ask you no questions." - О, конечно, - согласилась Элизабет, сгорая от любопытства. - Мы не зададим тебе никаких вопросов. "Thank you," said Lydia, "for if you did, I should certainly tell you all, and then Wickham would be angry." - Спасибо, девочки, - сказала Лидия. - Если бы вы вздумали меня расспрашивать, я бы все выболтала (=должна была бы выболтать, ибо ты моя подруга и я не имела права от тебя подобное скрывать). И мой дорогой Уикхем страшно бы на меня разозлился.

8. И наконец should/would have ordered относится к прошедшему времени со значением предположения, вероятности причем особой разницы между should и would здесь не наблюдается.

He would have arrived would have arrived at his office by now -- "он мог прибыть к этому моменту в свой офис".

А, допустим

He migth have arrived at his office by now. Это как перевести? А точно так же: "он мог прибыть к этому моменту в свой офис".

Значит, разницы нету? А вот и есть.

may/migth (must, can/could) have arrived это разной степени предположения. Он мог прибыть, а вот прибыл или нет, неизвестно. Should же /would have arrived значит, что он мог прибыть, но не прибыл, то есть обозначает действие, которое могло/должно было произойти, но не произошло. Таким образом мы можем перевести с английского на русский правильно и при этом не понять, вернее, не совсем понять ситуацию. Так что повнимательнее с этими глаголами.

His vanity induced him to think that he had been more successful in prevailing upon the Count of Crevecoeur to remain at Tours, than any other moderator whom the King might have employed (1), would, in all probability, have been (employed) (2) -- "Его тщеславие заставило его думать, что он, оказавшись более успешеным в уговаривании графа остаться в Туре, был, по всей вероятности, использован (то, что он был использован -- это факт, а то, что он самый ловкий -- это предположение, выражаемое would) (2) королем как более ловкий переговорщик, чем любой иной, которого король мог бы использовать (=мог бы, но не использовал) (1) для этой цели".

Согласен, что перевод несколько аляпист, но автору важно было не дать красивую литературную интерпретацию, а показать конструкцию. И все же, как автор не вертелся в переводе, ему пришлось-таки в русском тексте поменять местами перевод might have employed с переводом would have been employed.

А вообще усвоить все эти shall/will, should/would, might, must с have и без have, нужно прочитать и внимательно массу литературы, причем разных писателей. Например, Агата Кристи очень часто употребляет must have, Вальтер Скотт might с have и без have, Голсуорси большой любитель разных have been speaking, had been ignored, как и had been ignoring и так далее. Но я не встречал ни одного автора, который с равным успехом задействовал бы весь арсенал.