Каждый день мы обращаемся к кому-нибудь с какой-либо целью. При этом мы употребляем в речи обращения. А как обращаются друг к другу люди в Англии или в США? Совпадают ли они с нашим родным языком или несут какую-то новую информацию о чужой культуре?

Ознакомимся сначала с вежливыми обращениями. Самыми распространенными формами являются Mr.(Mister), Mrs. (Missis) and Ms. (Miss – для молодой девушки или незамужней женщины), к которым добавляется фамилия этого человека. Например, «No, Mr. Bond, I expect you to DIE! » Если вы не знаете фамилии человека, к которому обращаетесь, используйте Sir, Madam или Miss. Очень противоречиво использование Ma’am [mæm], сокращения от Madam, здесь важно знать следующее:

в Великобритании почти не используется и считается устаревшей формой. В США использование “madam” ограничено очень официальными случаями, в то время как «ma’am» очень часто встречается в повседневной речи в обращениях к взрослой женщине, у которой, как вы полагаете, уже могут быть семья и дети, особенно если она старше вас. На Юге и Юго-западе США “ma’am” – это обращение к любой женщине или девушке.

В английском языке существует множество вариантов дружественных и ласковых обращений. Обращения к друзьям варьируются в зависимости от того, какой вариант английского языка вы предпочитаете, однако, ими не ограничиваются.

British English:

chap: “Dear old chap, I’ve missed you!” (Старина, я по тебе скучал!) mate (также Австралия, Новая Зеландия): “Hey, mate, you want to hit the pub?” (Дружище, пошли в паб?) pal (также популярно в США): “My most useful acting tip came from my pal John Wayne. Talk low, talk slow, and don’t say too much.” — Michael Caine. (Самый полезный совет по актерскому мастерству дал мне мой друг Джон Уэйн. Говори низким голосом, говори медленно и говори мало. – Майкл Кейн) crony: “I’m going to the pub with me cronies” (Я пошел в паб со своими приятелями.) mucker (Ирландия): “What about ye, mucker? Are ye in or out?” (Ну что, приятель? Ты в деле?)

American English:

homie: “Time to go, homie.” (Пора отчаливать, друган.) home slice: “You’re coming with us tonight, home slice? – Sure.” amigo: “Hey, amigo, long time no see.” (Эй, амиго, сколько лет, сколько зим!) buddy: “I’m going to have some beers with my buddy tonight.” (Мы сегодня с моим приятелем пропустим пару стаканчиков.) bestie: “You and I are besties for life!” (Мы с тобой лучшие друзья на всю жизнь!) fella: “Good to see you, fella.” Чаще всего используется в значении «парень, человек (муж. р.)»: “Who are these fellas?” (Кто эти люди?) dude: “Dude, where’s my car?” (классика)

Ласковые обращения к близким людям тоже весьма разнообразны. Приведем некоторые из них, в большинстве случаев употребляемых независимо от пола:

Sweetheart

Dear / Dearest

Darling

Honey (сокращенно hon)

Muffin

Cookie

Sugar (также sugarplum, sugar pie, sugar cake и т.д.)

Love

Buttercup

Sunshine

Baby

Honey Bunch

И, наконец, немного ласковых обращений, разделяемых по полу:

for a boyfriend for a girlfriend Handsome — Красавчик Sweetie — Дорогая Sweetie Pie — Дорогуша, Солнце Babe (Baby Doll, Baby Girl etc.) Tiger — Тигр Gorgeous — Красотка Cuddles (Cuddle Cakes, Cuddle Bunny etc.) — Милашка Honey Bun — Булочка Prince Charming — Принц на белом коне, прекрасный принц Cookie Monster — Коржик (персонаж из сериала «Улица Сезам») Mr. Perfect (Mr. Amazing etc.) — Мистер Идеальный Biscuit — Печенька

Cherry — Вишенка Honey Bear — Медвежонок Cupcake — Милашка Captain — Капитан Kitten — Котенок Lady Killer — Сердцеед Precious — Дорогая, Прелесть Marshmallow — Зефирчик Peanut — Малыш Stud — Жеребец Pumpkin — Милашка, Прелесть Teddy Bear — Медвежонок Snowflake — Снежинка Zeus — Зевс Sugarplum — Сладкая моя

Sweet Cheeks — Сладкая моя Superman — Супермен Dumpling — Милашка

Выбирая то или иное ласковое обращение важно избегать излишней фамильярности.