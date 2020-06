Пустое вы сердечным ты

Она, обмолвясь заменила,

И все счастливые мечты

В душе влюбленной возбудила.

Пред ней задумчиво стою,

Свести очей с нее нет силы;

И говорю ей: как вы милы!

И мыслю: как тебя люблю!



Ты и Вы

А.С. Пушкин

Наверное, первое, что узнает beginner на занятии - это факт отсутствия формального разграничения между формами ты и вы в английском языке. Англичане прекрасно обходят одним, коротеньким местоимением you.

Но возникает вопрос, всегда ли все было так просто? И что за странные формы встречаются в поэзии? Может быть, это опечатки?

Дело в том, что английский язык, как и любой другой, постоянно развивается, изменяясь и грамматически, и лексически, и фонетически, и т.д. Не всегда этот путь связан с приобретением нового, бывает, что за бортом оказываются старые, давно "поизносившиеся" формы.

Если бы В.Шекспиру дали газету наших дней, вряд ли он легко ее прочел.

Но вернемся к you.

Много лет назад и англичане делали различие между "ты" и "вы". Выглядело это следующим образом:

Именительный падеж ед.ч. Thou Именительный падеж, множ.ч. Ye Объектный падеж, ед.ч. Thee Объектный падеж, множ.ч. You

Вот, например, в сонете 3 В. Шекспир обращается к Другу на "ты":

Look in thy glass, and tell the face thou viewest

Now is the time that face should form another;

Whose fresh repair if now thou not renewest,

Thou dost beguile the world, unbless some mother.

For where is she so fair whose unear'd womb

Disdains the tillage of thy husbandry?

Or who is he so fond will be the tomb

Of his self-love, to stop posterity?

Thou art thy mother's glass, and she in thee

Calls back the lovely April of her prime:

So thou through windows of thine age shall see

Despite of wrinkles this thy golden time.

But if thou live, remember'd not to be,

Die single, and thine image dies with thee.

Однако в средние века широкое распространение получили формы множественного числа - Ye и You. Их использовали для выражения уважения и почтения, особенно по отношению к чиновникам, важным персонам. Популярность форм множественного числа, можно сказать, погубила местоимения единственного числа - thou и thee (кстати, именно местоимение thou и соответствовало бы русскому ты), так как уже к 1600гг. они приобрели оттенок фамильярности и вскоре совсем вышли из употребления, сохранившись лишь в поэзии и в Библии.

Стоит отметить, что в русском языке местоимение "вы" появилось лишь в 16 веке.

Но и по сей день в некоторых диалектах существуют отдельно "ты" и "вы". Например, в Ланкашире и Йоркшире встречается thu/ tha в качестве формы именительного падежа, единственного числа и thee как объектного падежа, единственного числа.

В южно-американской речи встречается выражение you all или y'all, в качестве вежливого обращения к нескольким людям.

What do you all think of this book?

Кстати, you all имеет и притяжательную форму - you all's:

We'll finish soon with you all's help!

Местоимение ye сейчас можно встретить в литературе, диалектах и выражениях.

As ye sow, so shall ye reap saying used to mean that the way you behave in life will affect the treatment you will receive from others ye Gods used to show surprise