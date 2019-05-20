Язык подвержен трансформациям.
Быстро меняющиеся реалии жизни приводят к появлению новых слов, выражений, терминов и исчезновению ранее используемых.
Сегодня, читая некоторые произведения в оригинале, очень часто можно столкнуться с архаизмами - устаревшими словами, которые заменены в современной речи на синонимы.
Использование таких слов в литературе и поэзии объяснимо желанием автора придать выразительность слогу, однако, в коммуникативном процессе они уже не употребляются.
Для того, чтобы факт исчезновения некоторых слов из обихода не стал настоящим откровением, важно отслеживать и изучать языковые метаморфозы.
Охватить весь спектр перемен непросто, поэтому в этом материале будут лишь некоторые слова, которые ушли в прошлое, уступив место новичкам.
Начнём?
1. Nowise - никоим образом, ни в коем случае, вовсе нет отнюдь не.
Example: I’m absolutely sure, she was nowise angry. - Я абсолютно уверена, она вовсе не была сердитой.
На смену этому наречию пришло другое: not at all - нисколько, ничуть, отнюдь.
Example: Please, do everything properly or not at all! - Пожалуйста, делай всё нормально или не делай вовсе!
2. Alow - внизу.
Вместо alow теперь используется below - ниже, внизу, снизу.
Example: The temperature was below zero. - Температура была ниже нуля.
3. Fain - охотно, с радостью.
Example: I would fain hear that familiar voice. - Я бы охотно (с радостью) услышала тот знакомый голос.
Сегодня место fain в речевом обиходе заняли слова: happy (счастливый); pleased (довольный).
Example: I’m happy to help you. - Я рад/а помочь тебе (вам).
I’m pleased to help you. - Я рад/а помочь тебе (вам).
4. Betimes - рано, своевременно.
Example: You come home betimes. - Ты рано пришел домой.
Чаще всего вместо этого архаизма используют выражения: in short time (в короткие сроки); speedily (быстро).
Example: We sincerely wished them a speedy recovery. - Мы искренне желали им скорейшего выздоровления.
I'm staying here for a short time. - Я буду находится здесь короткое время (недолго).
5. Betwixt - между.
Example: What happened betwixt Mary and Jone that day? - Что случилось между Джоном и Мэри в тот день?
На сегодняшний день вместо betwixt употребляется синоним - between.
Легко заметить, что устаревшее слово существенным образом повлияло на словообразование новой лексической единицы.
Изучение архаизмов процесс увлекательный, он помогает проследить происходящие в языке изменения и лучше понять его нюансы.
В действительности архаизмов довольно много и каждый из них представляет особой интерес, поскольку отражает уникальные особенности языка, узнавать о которых всегда интересно.
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