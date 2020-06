Язык подвержен трансформациям.

Быстро меняющиеся реалии жизни приводят к появлению новых слов, выражений, терминов и исчезновению ранее используемых.

Сегодня, читая некоторые произведения в оригинале, очень часто можно столкнуться с архаизмами - устаревшими словами, которые заменены в современной речи на синонимы.

Использование таких слов в литературе и поэзии объяснимо желанием автора придать выразительность слогу, однако, в коммуникативном процессе они уже не употребляются.

Для того, чтобы факт исчезновения некоторых слов из обихода не стал настоящим откровением, важно отслеживать и изучать языковые метаморфозы.

Охватить весь спектр перемен непросто, поэтому в этом материале будут лишь некоторые слова, которые ушли в прошлое, уступив место новичкам.

Начнём?

1. Nowise - никоим образом, ни в коем случае, вовсе нет отнюдь не.

Example: I’m absolutely sure, she was nowise angry. - Я абсолютно уверена, она вовсе не была сердитой.

На смену этому наречию пришло другое: not at all - нисколько, ничуть, отнюдь.

Example: Please, do everything properly or not at all! - Пожалуйста, делай всё нормально или не делай вовсе!

2. Alow - внизу.

Вместо alow теперь используется below - ниже, внизу, снизу.

Example: The temperature was below zero. - Температура была ниже нуля.

3. Fain - охотно, с радостью.

Example: I would fain hear that familiar voice. - Я бы охотно (с радостью) услышала тот знакомый голос.

Сегодня место fain в речевом обиходе заняли слова: happy (счастливый); pleased (довольный).

Example: I’m happy to help you. - Я рад/а помочь тебе (вам).

I’m pleased to help you. - Я рад/а помочь тебе (вам).

4. Betimes - рано, своевременно.

Example: You come home betimes. - Ты рано пришел домой.

Чаще всего вместо этого архаизма используют выражения: in short time (в короткие сроки); speedily (быстро).

Example: We sincerely wished them a speedy recovery. - Мы искренне желали им скорейшего выздоровления.

I'm staying here for a short time. - Я буду находится здесь короткое время (недолго).

5. Betwixt - между.

Example: What happened betwixt Mary and Jone that day? - Что случилось между Джоном и Мэри в тот день?

На сегодняшний день вместо betwixt употребляется синоним - between.

Легко заметить, что устаревшее слово существенным образом повлияло на словообразование новой лексической единицы.

Изучение архаизмов процесс увлекательный, он помогает проследить происходящие в языке изменения и лучше понять его нюансы.

В действительности архаизмов довольно много и каждый из них представляет особой интерес, поскольку отражает уникальные особенности языка, узнавать о которых всегда интересно.