Меня зовут Екатерина Май и я занимаюсь графическим дизайном уже 10 лет. За это время я успела поработать с рекламными агентствами и студиями из США, Арабских Эмиратов, Китая, Великобритании и Латвии. Поэтому изучение английского для меня стало не просто одной из личных целей развития, а необходимостью.

Сейчас не нужно объяснять, зачем дизайнеру требуется знание иностранных языков. Большинство ресурсов, программ, туториалов и полезных статей, увы, не на русском; а общение с коллегами из стран Европы, обеих Америк и Азии необходимо для профессионального роста и понимания «как это делается там».

Для адекватной коммуникации с иностранными коллегами и заказчиками вам необходимо прокачать два важных пункта: лексику и навык восприятия речи на слух.

Давайте по порядку.

Лексика.

Тут все понятно: нет словарного запаса – «нечем» говорить. Существует несколько хороших электронных пособий, которые помогут вам расширить профессиональную лексику:

а) небольшой словарик издательских и полиграфических терминов;

b) еще один словарь на ту же тематику;

c) англо-русский глоссарий по искусству;

d) оксфордский словарь - The Oxford Dictionary of Art; есть даже аналогичное приложение, но оно платное;

e) для углубленного изучения: русско-английский словарь для гидов-переводчиков и экскурсоводов Ермолович Д.И.

В бумажном виде можно приобрести следующие словари:

а) Алексей Азаров: Русско-английский энциклопедический словарь искусств и художественных ремёсел - The Russian-English Encyclopedic Dictionary of the Arts and Artistic Crafts. Вообще, не так много словарей составлено по этой тематике, так что это своего рода дизайнерский musthave;

b) The Oxford Dictionary of Art в физической форме - настольная книга дизайнера, которому требуется общаться с англоязычными коллегами и заказчиками;

c) Е. Токмина: Искусство: англо-русский и русско-английский словарь. Иметь такой под рукой неплохо, но необязательно.

Используйте для тренировки самые обычные новостные ресурсы о дизайне в зависимости от вашей специализации: Abduzeedo, Design you trust, I love typography. Возьмите за правило выбирать важные, интересные, актуальные для вас статьи и переводить их, выписывая и заучивая неизвестные слова. По старинке, зато эффективно.

Не помешает с пристрастием изучить сайты известных дизайн-студий и агентств. В их блогах можно найти много полезного: рассказ о студийном опыте работы, кейсы с описанием итераций, тайминге, задачах клиента, сложностях и особенностях конкретных проектов. Читаем, переводим, учим.

Не обделяйте вниманием журналы:

Idea - ежеквартальный японский журнал о графическом дизайне и типографике;

Eye рассказывает о дизайне и искусстве;

The Graphic - корейский журнал о графическом дизайне;

IdN - издание Международной дизайнерской сети. Картинок много, текста мало, но материал для перевода, вообщем-то, найдется;

Creative Review - известный ежемесячный журнал о дизайне и искусстве;

Design Week - британское издание; и картинок, и текста вдоволь;

Communication Arts о рекламе, иллюстрации, типографике, интерфейсах и всём-всём-всём;

Adweek - журнал с 6 000 000 подписчиков, довольно известен и в рекламе не нуждается;

Creative Boom издается с 2009 года и рассказывает об искусстве, дизайне и визуальной культуре;

Восприятие на слух.

Нужно уметь слушать, слышать и - вот неожиданность! - понимать, что вам говорит собеседник.

Если надо не только навыки аудирования подтянуть, но и с лексикой поработать, то тут вам поможет известный сериал «Mad Men» про рекламное агентство «Стерлинг-Купер» в США 1960-х годов.

Не забывайте смотреть документальные или научно-популярные фильмы:

a) Abstract: The Art of Design – 8 фильмов про самых известных мировых дизайнеров;

b) The Genius Of Design - неплохой 5-серийный фильм от BBC. Легко гуглится, есть в свободном доступе;

c) A History of Art in Three Colours - занимательный 3-серийный фильм от BBC;

d) Sister Wendy's Story of Painting - главный бриллиант коллекции - 10 серий об истории искусства с милейшей старушкой Венди Беккет.

Если времени на занятия английским не так много, как хотелось бы, слушайте подкасты:

Design Matters - один из старейших подкастов позиционирует себя как «первый в мире подкаст о дизайне и дизайн-индустрии»;

Clever - подкаст Джейме Дерринджер, где он общается с приглашенными гостями, которые рассказывают о начале своей карьеры, разных трудностях на старте и всем, что было связано с их становлением;

Design Observer - подкаст от Профессиональной ассоциации дизайнеров. В выпусках принимают участие специальные гости: от дизайнеров IBM, Apple, Beat, Adobe до диджитал-директоров Барака Обамы;

99% Invisible - еженедельное шоу о дизайне и архитектуре, в котором ведущий Роман Марс рассказывает о процессе создания дизайнерских, архитектурных и повседневных объектов;

Design Details - еженедельные встречи Маршалла Бока и Брайн Ловин с мировыми знаменитостями дизайна.

Совмещайте разные виды занятий английским. Комплексный подход поможет разнообразить вашу лексику, подтянуть грамматику и явно пригодится при общении с клиентами или проведении презентации.

Stay tuned, все получится!