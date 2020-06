Идиома — присущий только данному языку и не переводимый на другие языки устойчивый оборот речи, значение которого не вытекает из суммы значений составляющих его элементов. Синонимы — фразеологизм, фразеологический оборот.

Например: Работать спустя рукава. (Работать плохо)

Идиомы присутствуют во многих языках и представляют большой интерес не только для лингвистов, но и для людей любящих и уважающих язык, как основу любой культуры, национального самосознания.

Не существует общих закономерностей образования идиом. Процесс рождения любого фразеологического оборота — цепь случайностей. И почти в каждом случае этот процесс особенный. Немалую роль в образовании фразеологизмов сыграл и играет историко-культурологический аспект (контекст). О смысле выше приведённой идиомы догадаться можно — когда люди активно занимаются (физическим) трудом, то они засучивают рукава, чтобы им было удобнее; с физического труда это выражение было перенесено на труд умственный. Но вот "расшифровать" такой фразеологизм как "Бить баклуши" сложно даже русскоязычному человеку, не культурологу и не лингвисту. Мы просто точно знаем смысл этой фразы — лениться (страдать ленью). На самом деле баклушей ещё в 19 веке называли деревянную заготовку, из которой изготовляли чашки, ложки и прочую утварь. "Бить баклуши" означало раскалывать и обтёсывать чурбаны, чтобы из них получились эти самые баклуши. Ложки вырезал мастер, а битьё баклуш поручалось подмастерью и даже детям. Сначала эта фраза "битьё баклуш" обозначала любое лёгкое дело, потом оно приобрело другой смысл — бездельничать. Даже зная теперь весь историко-культурологический контекст данной идиомы, нам по-прежнему не ясно, как лёгкое, но дело, превратилось в безделье! И такие загадки есть у многих фразеологизмов, потому что в их образовании большую роль сыграла случайность.

Очень интересны идиомы, в состав которых входит название цвета. Символика цветов во многих языках, особенно европейских, схожа, и это частично облегчает их понимание

Много интересных идиом со словом "blue" - голубой цвет

Все знают о таком музыкальном стиле, как блюз. Эту музыку можно назвать спокойной, даже грустной. По-английски название этого стиля — "blues". Название "blues" возникло от выражение blue devils — меланхолия, хандра. От сюда есть несколько схожих по смыслу выражений. Например, когда человек говорит: "I am feeling blue" — это не значит, что он задумывается о смене своей любовной ориентации; он просто хочет сказать, что ему грустно.

Также, когда про человека говорят: "He is as blue as the devil" имеют в виду, что он очень мрачный, угрюмый.

Должно быть, история происхождения идиомы "Out of the blue" чрезвычайно интересна, как не менее интересен и неожидан её перевод. А переводится она как "вдруг", "полностью неожиданно", "как гром среди ясного неба".

Например: And out of the blue he asked me about my family.

Эта идиома — выражение весьма литературное, и в разговорной речи часто заменяется suddenly или all of a sudden.

Значение красного цвета для европейцев двойственно — это и опасность, угроза и одновременно праздник. Красный день календаря — это не только реалия Советской эпохи.

It's a red letter day tomorrow in the company. It's our fiftieth birthday!

Считается, правда ошибочно, что, когда бык видит красный цвет, он становится очень сердитым, агрессивным. Эту "особенность" поведения быка люди быстро взяли на вооружение в язык, чтобы описывать степень гнева других людей.

It really makes me see red when I see many trees are thoughtlessly cut down by people.

Светофоры есть во многих странах мира, поэтому его цвета вызывают у многих схожие ассоциации.

Finally we have got the green light and our parents will buy us a dog.

Зелёный цвет традиционно для многих народов и стран символизирует всю растительность, природу.

Anything grows in her garden. She definitely has green fingers.

Разумеется "цвет" её пальцев "изменился" не от трансгенных огурцов, а от любви к земле, растениям.

Идиомы с чёрным цветом достаточно универсальны для многих языков. Приведём хотя бы одну:

This contract is in black and white: we aren't allowed to keep any pets in this house.

Многие цветовые символы пришли к нам из далёких времён. И, может быть, раз они так долго сохраняют своё значение, стоит задуматься о глубине культурного наследия человечества, величии любого языка.