В русском языке стилистические приемы, которые имеют отношение к художественной образности и переносным значениям, именуются тропами (от греческого tropos – оборот). К тропам относятся такие средства языковой выразительности, как: метафора, метонимия, гипербола… эвфемизм.

Наверняка, многие помнят, как в культовом отечественном фильме «Джентльмены удачи» герой Евгения Леонова отучивает бывших сокамерников от блатной фени: Редиска – Нехороший человек. Вот все эти замены являются ничем иным, как эвфемизмами.

Эвфемизм (от греч. eo – «красиво» и phemo «говорю») – это стилистически и эмоционально нейтральное слово или выражение, которое замещает другое, но более резкое или неприличное. Проще говоря, вместо горькой правды вы говорите ту же правду, но в сладкой оболочке, которая маскирует горечь. Разумеется, и говорящий и слушатель прекрасно понимают, что скрывается за эвфемизмами, иначе смысл их употребления пропадает.

Эвфемизмы, как и все остальное в языке, живет и находится в постоянном развитии. Жизнь языка и человека находятся в тесной взаимосвязи. Именно человек определяет место, где должен существовать каждый конкретный эвфемизм. Непристойное, неуместное и неприличное – вот места обитания эвфемизмов. Но все эти понятия субъективно определяются только человеком. Поэтому эвфемизм – понятие не столько языковое, сколько культурное.

Очень часто эвфемизмы во многих языках (странах) употребляются в схожих ситуациях, что говорит о схожих культурных реалиях у разных народов. Сходства в употребление эвфемизмов обычно встречаются в так называемой житейской области.

Традиционно у многих народов не принято говорить о смерти напрямую. В русском языке на этот случай имеются следующие эвфемизмы: умереть – преставиться, отойти к Богу (Господу), испустить дух, скончаться, уйти из жизни…; похоронить – предать земле; умерший – усопший, покойный.

В англоговорящих странах тема смерти также является слегка табуированной. Глаголу die предпочитаются следующие эвфемизмы: to decease, to pass away, to join the majority (better, silent).

«Сыграть в ящик», «отбросить коньки», «склеить ласты», «дать дуба» – эти выражения имеют отношение скорее к жаргону, чем к эвфемизмам. В английском языке есть схожее "юмористическое", широко употребляемое, выражение – to kick the bucket. Так же и слово «мертвец» в английском языке заменяется на «покойный» и т.д. – the deceased (скончавшийся), the late (покойный). А словосочетание dead man обычно встречается в триллерах и угрозах.

Традиционно в речи не упоминается имя главного врага человеческого у христиан. Считается, что если упоминать одно из его имен, то зло может материализоваться и навредить говорящему. Как правило, в русском языке нежелательно упоминание нечистого в повседневной устной речи, и только в виде «черта». А библейские «дьявол» и «сатана» практически свободно могут употребляться в специализированной устной и письменной речи. Сатана – это имя собственное, но, по понятным причинам, оно не пишется с заглавной буквы, кроме как в начале предложения. А вот в английском языке Satan часто пишется с заглавной буквы, как обычное имя собственное. Обычно это нехорошее существо в английском языке именуется «The Evil One».

В быту мы часто пользуемся эвфемизмами, так как оригинальные слова иногда считаются неуместными: беременная – в интересном положении, ждет ребенка…; пьяный – нетрезвый. Аналогично эвфемизмы используются и в английском языке: pregnant (беременная) – expecting a baby; stupid (глупый) – not clever; evil (злой) – unkind.

Употребляя эвфемизмы, мы не только соблюдаем принятые обществом нормы, но и обогащаем свой бытовой лексикон новыми словами и выражениями.

Правильная правда, или еще раз об эвфемизмах

Эвфемизмы употребляются во многих языках гораздо чаще, чем можно предположить. Эвфемизмы не обязательно заменяют только неприличные слова и выражения, но и те слова, которые не принято говорить в той или иной ситуации. Вот, например, широко употребляемое во всех СМИ слово «политкорректность». Нет, само слово – не эвфемизм, но все, что стоит за этим понятием, являются таковыми.

В тех же СМИ вместо многих понятий употребляются эвфемизмы, которые уже стали неотъемлемой частью новостной лексики: уничтожены (ликвидированы) – убиты; неконтролируемое рыночное ценообразование – либерализация цен и т.д. В англоязычных СМИ наблюдается аналогичная картина: starvation (голод) – undernourishment (недоедание); war (война) – conflict; crisis (экономический кризис) – depression(депрессия).

Большинство этих эвфемизмов можно условно разделить на следующие группы:

Возраст. Разумеется, подавляющее большинство эвфемизмов заменяют слово old, которое все чаще считается некорректным: mature, senior, advanced in years. Употребление данных эвфемизмов по отношению к женщине понятно. Но вот мужские годы всегда считались достоянием, а сейчас даже неприлично об этом напоминать. Умственные и физические возможности, внешний вид. Любые отклонения от установленной нормы выражаются при помощи эвфемизмов: blind – unseeing; invalid – disabled, handicapped; fat – overweight; mad – mentally sick. Расовая и национальная принадлежность. В США и многих европейских странах сейчас, мягко говоря, не принято называть некоторые расы и национальности так, как они назывались раньше. Текущая идеология запрещает употреблять такое слово, как nigger, а говорить вместо него: black (malefemale) или, еще лучше, Afro-American. Достаточно интересна эвфемизация в отношении названия латиноамериканского населения США. Так слово Hispanic(s), которое достаточно долго обозначало абсолютно всех латиноамериканцев, стало реже употребляться в повседневной речи, так оно приобрело некоторый негативный смысл. Не секрет, что латиноамериканцы хуже всех адаптируются к жизни в Штатах, и, вследствие чего, часто имеют низкооплачиваемую работу и не преуспевают по жизни. Вот вся эта бедность и неуспешность закрепились за Hispanics. Вместо Hispanics американцы предпочитают говорить: LatinoLatina (мужской и женский род) – общее обозначение, ChicanoChicana (мужской и женский род) – латиноамериканцы мексиканского происхождения. Социальное и финансовое положение. Бедность, конечно, не порок. Но само это явление ужасает многих, особенно тех, кто живет в относительно благополучных странах. Неудивительно, что и сами слова (бедность, бедный, бедные) в СМИ, особенно на телевидении, практически всегда заменяются эвфемизмами: социально незащищенные слои населения, материально не обеспеченный и т.д. Аналогично и в английском языке слово «poor» в официальных СМИ часто заменяется на следующие: the needy (нуждающиеся), penniless (бедствующий), (socially) deprived (обездоленные), low-income family (семья с низким доходом) etc. Профессии. Данная группа эвфемизмов представляет собой весьма интересное явление, пришедшее к нам с Запада. До распада СССР никто особо и не задумывался над престижностью звучания той или иной профессии. Каждый трудился и гордился, что честно зарабатывает деньги своей профессией. Уже с начала 1990х г.г. привычные названия профессий стали заменяться на импортные. Приставка «менеджер» сейчас прилагается ко многим городским профессиям. Существуют топ-менеджеры нефтяных компаний, и есть менеджеры торгового зала в магазинах, задача которых – разложить товар по полкам. Человек (обоих полов) преклонного возраста, работающий контролером на проходной часто именуется модным словом «security» (секьюрити). Многие нужные, но не очень популярные, профессии на западе (особенно США) переименовываются, чтобы сделать их звучание более престижным: garbage collector (мусорщик) – sanitation man (engineer); undertaker (сотрудник похоронного бюро) – mortician, funeral director; hairdresser (парикмахер) – hairstylist etc. Термины, особенно медицинские. За медицинскими терминами часто скрываются простые понятия с не очень позитивным смыслом. Чтобы эти слова не причиняли слушающим слишком сильного стресса, вместо них используются эвфемистические замены: insane asylum (психиатрическая больница) – mental home, mental hospital, mental health clinic; terminal Home (богадельня) – hospice etc.

Эвфемизмы это – интереснейшее лингво-культурное явление, которое заслуживает внимания не только специалистов, но и просто ценителей родного языка.