Бывает, что во время разговора просто не хватает слов, чтобы выразить свои эмоции. Вы улыбаетесь, судорожно вспоминаете все подходящие прилагательные, но чувствуете, что все не то! Не хватает таких лаконичных, но ярко описывающих ситуацию русских выражений, как «Победа!», «Ну, ты даешь!», «Ты попал!» и т.д.

Попробуем найти подходящие английские эквиваленты русским фразам, чтобы Ваш друг-англичанин тоже мог понять всю важность происходящего.

Самое простое междометие, которое Вы, наверняка, знаете и используете для выражения восторга или удивления — это «Wow». Но не все знают, что есть существительное и глагол «Wow».

Существительное «Wow» — очень успешный, довольный человек или привлекательная вещь

Tom's a real wow with maths.



Tom's a real with maths. Глагол «Wow» — удивлять или радовать, ошеломлять кого-то

The cartoon wowed audiences throughout the world.

В минуты радости и приятного удивления помимо «Wow», Вы можете воскликнуть «Bingo!» или «Eureka!»Tom was just about to leave alone when bingo! -she appeared.

Разберем некоторые фразы на жизненном примере:

Ваша подруга поделилась с Вами, что ей наконец-то удалось собраться с силами и прыгнуть с парашютом, выкрикните с улыбкой фразу: «Bingo! You've made it!!!».

Но все прошло не совсем удачно? Подруга приземлился на машину соседа? Произнесите: «That's torn it!!!!»

Сосед уже обратился в милицию? Уместно будет сказать подруге «Bear up!!!» А соседка уже дала интервью, приехавшим журналистам-телевизионщикам! У соседки звездный час, пришла слава — про нее можно сказать «She's arrived!»

Подруга в панике, кричит, рыдая у Вас на плече, что жизнь кончена? А Вы уже по горло сыты проблемами подруги? Значит, You're fed up!Скажите ей: «Steady on!»

Однако Вы спросите чем же помочь подруге? Отвечу Вам «You've got me there!»

Bingo — an expression of surprise and, usually, pleasure

Eureka — you have been successful in something you were trying to do

You've made it — You've succeeded

That's torn it — You've done something that someone else will strongly complain about

Bear up - deal with a very sad or difficult situation in a brave and determined way

She's arrived — She's achieved fame

You're fed up — bored, annoyed or disappointed, especially by something that you have experienced for too long

Steady on- used to tell someone that what they are saying is too extreme

You've got me there — something that you say when you do not know the answer to a question