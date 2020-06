Пожалуй, все изучающие английский язык сталкивались с проблемой употребления существительных «job», «work», «career», соответствующих слову «работа» в русском языке. Попробуем разобраться, чем же они отличаются. Вы также познакомитесь с устойчивыми сочетаниями этих слов в английском языке (collocations).

JOB (существительное)

Существительное «job» означает постоянную профессиональную занятость, которую вы выполняете официально и за которую вы получаете денежное вознаграждение (salary). Синонимами слова «занятость» являются существительные «profession» и «occupation». Вы можете иметь работу на полный рабочий день (a full-time job), когда продолжительность рабочей недели составляет примерно 40 часов, или работу на неполный рабочий день (a part-time job), что составляет 25 часов в неделю.

Например,

I found a part-time job in my area. – Я нашел работу с неполной занятостью в своей области.

Do you need help finding a full-time job? - Вам нужна помощь в поиске работы на полный рабочий день?

Все люди хотя бы однажды занимались поиском работы (to look for a job). В английском языке для обозначения этого процесса используются слова «job hunt» и «job search» (поиск работы). Если у вас есть знакомый, который занимается поиском работы, вы можете его спросить:

How’s the job hunt going? – Как идет поиск работы?

Занимаясь поиском работы, мы просматриваем списки вакансий (job listings) в газетах или в интернете. Это небольшие объявления об открытых вакансиях (job openings). А сам процесс обращения в фирму (организацию) с отправлением резюме потенциальному работодателю называется «applying for a job»

Например,

I have applied for a job I am interested in. – Я подала заявление об устройстве на работу, которая меня интересует.

Если компания предлагает вам работу (to offer for a job), а вы соглашаетесь, это означает, что вы получили работу (you have gotten the job).

Давайте посмотрим, каким образом можно охарактеризовать свою работу.

a demanding job - работа, требующая больших усилий

Например,

Being an emergency surgeon is a demanding job – you have to be on call 24 hours a day. - Работа хирурга в отделении неотложной помощи очень ответственная – приходится дежурить круглые сутки.

a fulfilling (rewarding) job – работа, приносящая удовлетворение

Например,

Working with refugee children was one of the most rewarding jobs I’ve had. – Работа с детьми беженцев была самой благодарной работой, которая у меня когда-либо была.

an entry-level job – самая низкая должность, не требующая высокой квалификации, обычно это стартовая должность в компании.

Например,

Daniel got an entry-level job as an administrative assistant. – Даниель получил должность помощника по административным вопросам, не требующую высокой квалификации.

a dead-end job – бесперспективная работа.

Например,

Being a truck driver is a dead-end job. – Работа водителя грузовика бесперспективна.

a high-powered job – влиятельная должность, работа, дающая много полномочий.

Например,

After she published her book, she got a high-powered job as director of a national newspaper. – После того как она опубликовала книгу, ей дали должность директора общенациональной газеты.

a lucrative job – доходная работа, денежная работа.

Например,

My mother wants me to marry a guy with a lucrative job – like a doctor or lawyer. – Мама хочет, чтобы я вышла замуж за человека с высокооплачиваемой работой. Например, за врача или юриста.

Существительное «job» является исчисляемым (a countable noun), т.е. имеет форму множественного числа.

Например,

Right after graduating from college, I worked two jobs so that I could pay off my student loans faster. – Сразу после колледжа я работал на двух работах, чтобы как можно скорее выплатить свой кредит на образование.

Terry has had seven jobs in the past five years. – За последние пять лет Терри семь раз сменил работу.

WORK (существительное и глагол)

Существительное «work» (работа) имеет более общее значение – труд, процесс работы, в то время как «job» имеет более конкретное значение – занимаемая должность, рабочее место, должностные обязанности.

Существительное «work» предполагает выполнение должностных обязанностей, а также означает любую деятельность, не связанную с должностными обязанностями.

Вы можете сказать – work for /at (a company).

Например,

I work at General Motors. – Я работаю в компании «Дженерал Моторс».

Вы также можете сказать – work on (a project/task).

Например,

I am working on a market analysis. – Сейчас я работаю над анализом рынка. I am working on improving customer satisfaction. – Я работаю над тем, чтобы повысить качество обслуживания клиентов.

Вы можете использовать глагол «work» в следующем сочетании: work with (people/objects).

Например,

I work with special needs children. – Я работаю с детьми, имеющими отклонения в развитии.

I work with hazardous chemicals. – Я работаю с вредными химическими веществами.

Существительное «work» также обозначает процесс работы и место работы.

Например,

I start work at 7AM. – Я начинаю работать в 7 утра.

I finish/ leave work at 4.30. – Я заканчиваю работать/ ухожу с работы в 4.30.

В разговорной речи можно использовать выражение «get off work» в значении «leave work».

We go to work by car. – Мы едем на работу на машине.

I went to the bar with some friends from work. – Я ходил в бар с друзьями по работе.

I can’t access Facebook when I am at work. - Находясь на работе, мне нельзя заходить в Фейсбук.

Если же нам предстоит рассказать о конкретном объеме работы, которую мы выполняем, нужно помнить, что существительное «work» не употребляется во множественном числе. В этом случае следует использовать другие существительные.

Например,

I have three projects to do this week. – На этой неделе мне нужно выполнить три проекта.

I have three tasks to do this week. – На этой неделе мне предстоит выполнить три задания.

CAREER (существительное)

«Career» означает весь профессиональный опыт человека и занимаемые им должности на протяжении всей жизни.

Вы можете иметь карьеру в какой-то определенной области (a career in a field) – a career in politics (карьера в политике), a career in finance (карьера в финансовой сфере).

Стоит запомнить несколько устойчивых сочетаний со словом «career»:

embark on a career – начать карьеру

pursue a career - делать карьеру

a promising career - перспективная карьера

a varied career – разнообразная карьера

career prospects - карьерные перспективы

switch careers – менять профессию

career takes off - стремительно взлетать (о карьере)

at the height/ peak of one’s career - на пике карьере

ruin one’s career – погубить свою карьеру