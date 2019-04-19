ОХ УЖ ЭТОТ АНГЛИЙСКИЙ
|Russian source
|Translation
|Сomment
|(Вы)расти
|Grow up
|
Данная глагольная фраза обозначает действие, выполняемое объектом по отношению к себе. Как правило, фраза применяется к одушевленным объектам и обозначает не процесс, а конечныйрезультат.
Например:
|Расти растить выращивать
|Grow
|
Глагол имеет широкий спектр значений понятия «роста»:
|Высокий (об объектах и людях)
|High
|
Несмотря на кажущееся сходство прилагательных Tall и High, существует заметная разница в их употреблении.
High обозначает:
The window was very high - Окно было очень высоким (расположено высоко).
|Высокий (о людях и объектах)
|Tall
|
Tall употребляется именно для обозначения длины объекта. Обязательным условием для употребления tall является совпадение (полное или практическое) ширины основания с шириной вершины. Про высоких людей всегда говорят Tall.
King Kong climbed to the top of the tallest building in the city - Кинг Конг вскарабкался на вершину самого высокого в городе здания.
|Делать (задание), выполнять
|Do
|
Эти глаголы очень схожи по своему значению, и различать их для не знатока английского языка достаточно сложно.
Облегчает ситуацию то, что существительные, употребляемые с do, не могут употребляться с make, и наоборот.
|Делать (предмет), создавать
|Make
|Как (наподобие)
|Like
|
Как сравнительная частица, like имеет значение "наподобие". При помощи like объекты только сравниваются.
You are a good man like your father - Ты – хороший человек, как и твой отец. She is dressed like a pricess/она одета как принцесса.
|Как (в качестве)
|As
|
Сравнительная частица as коренным образом отличается от like (в той же функции) тем, что имеет значение "в качестве". То есть I work like a manager here не переводится как "Я работаю здесь в качестве менеджера". Единственный правильный вариант: "I work as a manager here".
|Красить (волосы)
|Dye
|
Глагол употребляется, как правило, только в отношении одежды и волос.
Пример: I decided to dye my hair black - Я решила покрасить волосы в черный цвет.
|Красить (забор)
|Paint
|
Глагол употребляется, когда речь идет о нанесении краски на стены, заборы, машины, ногти…
It is forbidden for girls to paint nails - Девочкам запрещено красить ногти.
|Кроме (в дополнение)
|Besides
|
I have another bottle of wine besides this one - У меня есть еще одна бутылка вина помимо(кроме) этой.
|Кроме (не включаяза исключением)
|Except
|
Everyone was against my plan except for John - Все были против моего плана, за исключением Джона.
|Место (конкретная позиция)
|Place
|
Place употребляется во всех смыслах понятия «место».
There is someone sitting in my place - Кто-то сидит на моем месте.
|Место (пространство)
|Room
|
There is not enough room for a wardrobe in the bedroom - В спальне недостаточно места для плотяного шкафа.
|Место (сиденье)
|Seat
|
Это означает конкретное место (сидение), на которое можно сесть.
You can take my seat - Вы можете занять мое место.
|Грабить
|Rob
|
Действие часто совершается при помощи оружия или угроз.
Three gangsters robbed the bank - Трое бандитов ограбили банк.
|Украсть
|Steal
|
Действие совершается с целью незаметного (для владельца) завладения ценностями.
Someone has stolen all our money/кто-то украл все наши деньги.
Примечание: Данный глагол не может использоваться в страдательном залоге в значении "быть ограбленным". We were stolen означает – нас украли, а не нас обворовали. Правильный вариант – "we were robbed", даже если кража была совершена незаметно.
|Общий (одинаковыйво многих местах для многих людей)
|Common
|
We have common problems, which we must solve together. - У нас есть схожие проблемы, которые мы должны решать вместе.
|Общий (обобщенный)
|General
|
My general impression of the concert is very positive - Мое общее впечатление от концерта очень положительное.
|Общий (имеемый или используемый совместно)
|Shared
|
Unfortunately I do not have shared interests with my children - К сожалению, у меня нет общих (совместных) интересов с моими детьми.
|Победить (выигрыватьв соревнованиях, спорах, сражениях…)
|Win
|
Win нельзя употреблять в подобном предложении: Мы не можем победить (побить) наших врагов.
Our country won the war at the cost of millions of lives - Наша страна выиграла войну ценой миллионов жизней.
|Победить (обыграть, стать лучше кого-либо в чем-то)
|Beat
|
Чтобы привыкнуть правильно использовать данный глагол, нужно помнить о его первом значении – (по)бить.
The famous boxer was beaten in the second round - Известный боксер был побежден во втором раунде.
|Вешать (одежду, предметы) (страдательный залог)
|Hung
|
My favourite picture was hung on the wall - Мою любимую картину повесили на стену.
|Вешать (преступников) (страдательный залог)
|Hanged
|
All the rebels were hanged - Все повстанцы были повешены.
|Поднимать
|Raise
|
The pupil raised his hand to answer - Ученик поднял руку, чтобы ответить.
|Подниматься
|Rise
|
The black smoke was rising from behind the hills - Черный дым поднимался из-за холмов.
|Пожалуйста (используется только в просьбах)
|Please
|
Will you please open the window? - Откройте, пожалуйста, окно.
|Пожалуйста (используется в качестве ответа на "спасибо")
|You are welcome
|
Oh, thank you so much! – You are welcome - Всегда пожалуйста.
|Последний (завершающий)
|Last
|
I think their last concert was the most impressive - Я думаю, что их последний концерт был самым впечатляющим.
|Последний (самый свежий, новый)
|Latest
|
I need the latest version of this program - мне нужна самая последняя версия этой программы.
|Принести (пойти, взять и вернуться)
|Fetch
|
Jane asked her husband to fetch her a drink from the bar - Джейн попросила мужа принести ей из бара напиток.
|Принести (прийти, имея с собой)
|Bring
|
It is great when people bring good news - Здорово, когда люди приносят хорошие новости.
|Сдавать экзамен (сам факт, без упоминания результатов)
|Take an exam
|
This term we are taking five exams - В этом семестре мы сдаем пять экзаменов.
|Сдать экзамен (факт сдачи экзамена)
|Pass an exam
|
Finally I passed my last exam - Наконец я сдал свой последний экзамен.
|Сделан из (сделанный при использовании, переработанный из)
|Made from
|
Сделанный из материала, который в свою очередь был выработан из другого сырья, и его физические свойства были изменены.
This butter is made from milk - Это масло сделано из молока.
|Сделан из (состоящий из)
|Made of
|
Сделанный из материала, который не был в свою очередь выработан из другого сырья, то есть его физические свойства не были изменены.
This chair is made of wood - Этот стул сделан из дерева.
|Соответствующий (важный, относящийся к теме)
|Relevant
|
I don't think that your remark is relevant to our discussion - Не думаю, что ваше замечание соответствует теме нашей дискуссии.
|Соответствующий (относящийся или связанный с чем-то / схожий с чем-то)
|Corresponding
|
Company losses were 50 per cent worse than in the corresponding period last year - Потери компании были на 50% больше, чем за соответствующий период в прошлом году.
|Соответствующий (уместный, подходящий)
|Appropriate
|
Your jeans and T-shirt are not appropriate to our meeting - Ваши джинсы и футболка не уместны на нашем собрании.
|Убедить (доказать что-то)
|Convince
|
Убеждать человека, чтобы он поменял свою точку зрения.
The article convinced me that I was right - Статья убедила меня в моей правоте.
Если человек поменял свое мнение, и это вызвало соответствующее действие с его стороны, то это так же convince.
My father’s words convinced me and I quit smoking/слова моего отца убедили меня, и я бросил курить.
|Убедить (уговорить сделать / побудить к действию)
|Persuade
|
The child persuaded his parents to buy him a new toy - Ребенок убедил родителей купить ему новую игрушку.
|Учить (преподавать/научить)
|Teach
|
In the army they teach how to survive in any situation/в армии меня учили, как выживать в любой ситуации.
|Учиться (получать знания / опыт)
|Learn
|
Учиться чему-либо.
I like to learn foreign languages - Мне нравится учить иностранные языки.
|Учиться (посещать учебное заведение / изучать)
|Study
|
I am studying to become a lawyer - Я учусь, чтобы стать юристом.
|Я скучаю (скучно / не интересно)
|To be bored
|
I am often bored with her stories - Мне часто скучно от ее историй.
|Я скучаю (по кому-то)
|To miss
|
I shall be missing you - Я буду по тебе скучать.
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