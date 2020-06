Russian source Translation Сomment

(Вы)расти Grow up Данная глагольная фраза обозначает действие, выполняемое объектом по отношению к себе. Как правило, фраза применяется к одушевленным объектам и обозначает не процесс, а конечныйрезультат. Например:

I’ll tell you about him when you grow up - Я расскажу тебе о нем, когда ты подрастешь.

Children grow up fast - Дети растут быстро.

Расти растить выращивать Grow Глагол имеет широкий спектр значений понятия «роста»: Обозначает рост любого живого объекта (человек, животное, растение…) Ростувеличение (в размере) – о самых различных понятиях Уход за любой растительностью (даже на лице), животными и пр. с целью их выращивания When fed properly pigs grow to considerable sizes - При должном кормлении свиньи достигают (вырастают) значительных размеров. Our sales have grown by 50% - Наши продажи увеличились на 50%. To survive we had to grow vegetables - Чтобы выжить, нам пришлось выращивать овощи; I do not grow a beard, because I hate to look after it/я не отпускаю бороду, потому что не люблю за ней ухаживать.

Высокий (об объектах и людях) High Несмотря на кажущееся сходство прилагательных Tall и High, существует заметная разница в их употреблении. High обозначает: нахождение предмета (или его части) высоко (или относительно высоко) от поверхности высоту объекта, когда его основание шире, чем остальная часть. The window was very high - Окно было очень высоким (расположено высоко).

We were mesmerized by the high mountains - Мы были зачарованы высокими горами.

Высокий (о людях и объектах) Tall Tall употребляется именно для обозначения длины объекта. Обязательным условием для употребления tall является совпадение (полное или практическое) ширины основания с шириной вершины. Про высоких людей всегда говорят Tall.

Если человек очень полный, то он уже будет big. Небоскребы, башни… - все это tall. King Kong climbed to the top of the tallest building in the city - Кинг Конг вскарабкался на вершину самого высокого в городе здания.

The stranger was a tall man with a scar on his face - незнакомец был высоким человеком со шрамом на лице.

Делать (задание), выполнять Do Эти глаголы очень схожи по своему значению, и различать их для не знатока английского языка достаточно сложно. Облегчает ситуацию то, что существительные, употребляемые с do, не могут употребляться с make, и наоборот.

Весь этот список существительных нужно запоминать. Но если вы что-то забыли, то есть одна подсказка, которая поможет вам сориентироваться и "угадать". Если перевести эти два очень похожих глагола, то мы обнаружим у DO значение – делать, выполнять, а у MAKE – создавать. Не даром же Творец – это Maker, а не doer.

Делать (предмет), создавать Make

Как (наподобие) Like Как сравнительная частица, like имеет значение "наподобие". При помощи like объекты только сравниваются. You are a good man like your father - Ты – хороший человек, как и твой отец. She is dressed like a pricess/она одета как принцесса.

Как (в качестве) As Сравнительная частица as коренным образом отличается от like (в той же функции) тем, что имеет значение "в качестве". То есть I work like a manager here не переводится как "Я работаю здесь в качестве менеджера". Единственный правильный вариант: "I work as a manager here".

Красить (волосы) Dye Глагол употребляется, как правило, только в отношении одежды и волос. Пример: I decided to dye my hair black - Я решила покрасить волосы в черный цвет.

Красить (забор) Paint Глагол употребляется, когда речь идет о нанесении краски на стены, заборы, машины, ногти…

Также paint переводится как «рисовать красками». It is forbidden for girls to paint nails - Девочкам запрещено красить ногти.

I want to paint the walls in my room at weekend - Я хочу покрасить стены в моей комнате на выходных.

Кроме (в дополнение) Besides I have another bottle of wine besides this one - У меня есть еще одна бутылка вина помимо(кроме) этой.

Кроме (не включаяза исключением) Except Everyone was against my plan except for John - Все были против моего плана, за исключением Джона.

Место (конкретная позиция) Place Place употребляется во всех смыслах понятия «место».

Но его нельзя употребить при переводе следующего предложения: В комнате не достаточно места для шкафа. There is someone sitting in my place - Кто-то сидит на моем месте.

I want to take my pace in the sun - Я хочу занять свое место под солнцем.

Место (пространство) Room There is not enough room for a wardrobe in the bedroom - В спальне недостаточно места для плотяного шкафа.

Место (сиденье) Seat Это означает конкретное место (сидение), на которое можно сесть. You can take my seat - Вы можете занять мое место.

Грабить Rob Действие часто совершается при помощи оружия или угроз. Three gangsters robbed the bank - Трое бандитов ограбили банк.

Украсть Steal Действие совершается с целью незаметного (для владельца) завладения ценностями. Someone has stolen all our money/кто-то украл все наши деньги. Примечание: Данный глагол не может использоваться в страдательном залоге в значении "быть ограбленным". We were stolen означает – нас украли, а не нас обворовали. Правильный вариант – "we were robbed", даже если кража была совершена незаметно.

Общий (одинаковыйво многих местах для многих людей) Common We have common problems, which we must solve together. - У нас есть схожие проблемы, которые мы должны решать вместе.

Общий (обобщенный) General My general impression of the concert is very positive - Мое общее впечатление от концерта очень положительное.

Общий (имеемый или используемый совместно) Shared Unfortunately I do not have shared interests with my children - К сожалению, у меня нет общих (совместных) интересов с моими детьми.

Победить (выигрыватьв соревнованиях, спорах, сражениях…) Win Win нельзя употреблять в подобном предложении: Мы не можем победить (побить) наших врагов.

Win - выигрывать что-то. Соответственно, фраза «we were won» переводится, как «нас выиграли», а не «нас победили». Our country won the war at the cost of millions of lives - Наша страна выиграла войну ценой миллионов жизней.

Our movie finally won the Oscar - Наш фильм наконец-то выиграл Оскара.

Победить (обыграть, стать лучше кого-либо в чем-то) Beat Чтобы привыкнуть правильно использовать данный глагол, нужно помнить о его первом значении – (по)бить. The famous boxer was beaten in the second round - Известный боксер был побежден во втором раунде.

It is our holly duty to beat the enemy - Наш священный долг - победить врага.

Вешать (одежду, предметы) (страдательный залог) Hung My favourite picture was hung on the wall - Мою любимую картину повесили на стену.

Вешать (преступников) (страдательный залог) Hanged All the rebels were hanged - Все повстанцы были повешены.

Поднимать Raise The pupil raised his hand to answer - Ученик поднял руку, чтобы ответить.

Подниматься Rise The black smoke was rising from behind the hills - Черный дым поднимался из-за холмов.

Пожалуйста (используется только в просьбах) Please Will you please open the window? - Откройте, пожалуйста, окно.

Пожалуйста (используется в качестве ответа на "спасибо") You are welcome Oh, thank you so much! – You are welcome - Всегда пожалуйста.

Последний (завершающий) Last I think their last concert was the most impressive - Я думаю, что их последний концерт был самым впечатляющим.

Последний (самый свежий, новый) Latest I need the latest version of this program - мне нужна самая последняя версия этой программы.

Принести (пойти, взять и вернуться) Fetch Jane asked her husband to fetch her a drink from the bar - Джейн попросила мужа принести ей из бара напиток.

Принести (прийти, имея с собой) Bring It is great when people bring good news - Здорово, когда люди приносят хорошие новости.

Сдавать экзамен (сам факт, без упоминания результатов) Take an exam This term we are taking five exams - В этом семестре мы сдаем пять экзаменов.

Сдать экзамен (факт сдачи экзамена) Pass an exam Finally I passed my last exam - Наконец я сдал свой последний экзамен.

Сделан из (сделанный при использовании, переработанный из) Made from Сделанный из материала, который в свою очередь был выработан из другого сырья, и его физические свойства были изменены. This butter is made from milk - Это масло сделано из молока.

Сделан из (состоящий из) Made of Сделанный из материала, который не был в свою очередь выработан из другого сырья, то есть его физические свойства не были изменены. This chair is made of wood - Этот стул сделан из дерева.

Соответствующий (важный, относящийся к теме) Relevant I don't think that your remark is relevant to our discussion - Не думаю, что ваше замечание соответствует теме нашей дискуссии.

Соответствующий (относящийся или связанный с чем-то / схожий с чем-то) Corresponding Company losses were 50 per cent worse than in the corresponding period last year - Потери компании были на 50% больше, чем за соответствующий период в прошлом году.

Соответствующий (уместный, подходящий) Appropriate Your jeans and T-shirt are not appropriate to our meeting - Ваши джинсы и футболка не уместны на нашем собрании.

Убедить (доказать что-то) Convince Убеждать человека, чтобы он поменял свою точку зрения. The article convinced me that I was right - Статья убедила меня в моей правоте. Если человек поменял свое мнение, и это вызвало соответствующее действие с его стороны, то это так же convince. My father’s words convinced me and I quit smoking/слова моего отца убедили меня, и я бросил курить.

Убедить (уговорить сделать / побудить к действию) Persuade The child persuaded his parents to buy him a new toy - Ребенок убедил родителей купить ему новую игрушку.

Учить (преподавать/научить) Teach In the army they teach how to survive in any situation/в армии меня учили, как выживать в любой ситуации.

Учиться (получать знания / опыт) Learn Учиться чему-либо. I like to learn foreign languages - Мне нравится учить иностранные языки.

Учиться (посещать учебное заведение / изучать) Study I am studying to become a lawyer - Я учусь, чтобы стать юристом.

We are planning to study the history of ancient Egypt - Мы планируем изучать историю Древнего Египта.

Я скучаю (скучно / не интересно) To be bored I am often bored with her stories - Мне часто скучно от ее историй.