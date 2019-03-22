Многие слова оканчиваются на – able и – ible, и иногда трудно запомнить, какое именно написание является правильным. Эти суффиксы имеют латинское происхождение. Выбор "a" или "i" в суффиксе изначально зависел от латинских глаголов. В процессе словообразования нужно ориентироваться на другие однокоренные слова. Существуют правила, но при этом довольно много исключений.
Помните, если вы не уверены, как именно пишется то или иное слово, лучше заглянуть в словарь. Итак, правила:
• Если прилагательное образовано от существительного с суффиксом – ation после корня, то в нём будет стоять суффикс -able:
admiration (восхищение) - admirable (восхитительный)
duration (продолжительность) - durable (продолжительный)
• Если есть родственное слово, которое оканчивается на – ate, то в прилагательном будет стоять суффикс -able:
irritate (раздражать) - irritable (раздражительный)
operate (управлять) - operatable (управляемый)
• Если убрать суффикс -able из слова, то останется полноценное слово: acceptable (приемлемый), eatable (съедобный), remarkable (примечательный), comfortable (удобный), bearable (терпимый). При этом, если слово оканчивается на согласный, то он удваивается перед -able: forget – forgettable (незапоминающийся).
Когда слово заканчивается на “ce” (s) и “ge” (j), не отбрасывайте немую “e” перед прибавлением суффикса -able: notice – noticeable (заметный). Слова, оканчивающиеся на “dge” (j), в основном следуют этому же правилу, например: knowledge - knowledgeable, abridge - abridgable / abridgeable, lodge - lodgeable. НО: некоторые полные слова или корни, оканчивающиеся на “ce” (s) и “g/ge” (j) прибавляют “ible” (сначала отбросьте “e”).
• Если убрать суффикс -ible из слова, то останется неполное слово: terrible (ужасный), edible (съедобный), visible (видимый), horrible (ужасный), incredible (невероятный).НО существуют исключения: accessible (доступный), convertible (конвертируемый), deductible (вычитаемый), contemptible (ничтожный), digestible (удобоваримый), flexible (гибкий) и suggestible (поддающийся внушению).
• Если предшествует согласная "s" или есть родственное слово, оканчивающееся на – ion, то в прилагательном будет стоять суффикс -ible:
|division (отдел, деление)
|divisible (делимый, кратный)
|fusion (слияние, синтез, сплав)
|fusible (плавкий)
|audition (прослушивание)
|audible (слышный)
Полное слово, оканчивающееся на "e", может терять её перед суффиксами – able и – ible: advise – advisable (целесообразный), sense – sensible (чувствительный).
Существует всего около 180 слов, образованных при помощи суффикса -ible. Вот некоторые из них:
- accessible – доступный
- admissible – допустимый
- audible – слышный
- collapsible – разборный
- combustible – воспламеняющийся
- compatible – совместимый
- comprehensible – понятный
- contemptible – ничтожный
- credible – заслуживающий доверия, надёжный
- defensible – пригодный для обороны
- destructible – непрочный, поддающийся разрушению
- digestible – удобоваримый
- divisible – делимый, делящийся
- edible – съедобный, пищевой
- fallible – сомнительный, не исключающий ошибки
- flexible – гибкий
- gullible – легковерный, доверчивый
- horrible – ужасный
- illegible – неразборчивый, нечитаемый, трудный для чтения
- implausible – невероятный, невообразимый
- inaccessible – недоступный
- incontrovertible – неоспоримый, неопровержимый
- incredible – невероятный
- indefensible – незащищённый, недоказуемый
- indelible – нестираемый, неизгладимый, непреходящий
- inedible - несъедобный
- insensible – нечувствительный, бесчувственный
- intelligible – понятный, вразумительный, доступный для восприятия
- invincible – непобедимый, непреодолимый
- invisible – невидимый
- irresistible – непреодолимый, неотразимый
- irreversible – необратимый, неотменяемый
- ostensible – показной, очевидный, явный, мнимый
- permissible – позволительный, допустимый, безопасный, разрешённый
- plausible – правдоподобный, вероятный, оправданный
- possible – возможный, вероятный, допустимый
- responsible – ответственный
- reversible – обратимый
- sensible – чувствительный
- susceptible – впечатлительный
- suggestible – внушаемый
- tangible – осязаемый, ощутимый
- terrible – ужасный
- visible – видимый
В современном английском часто используется - able. Его можно добавлять к английским и французским корням вне зависимости от существования таких слов в латинском языке для образования прилагательных от глаголов и существительных.
Некоторые прилагательные отличаются по смыслу в зависимости от суффикса – able и – ible:
|contractable (обусловленный договором)
|contractible (сократимый, сокращаемый)
|passable (посредственный, удовлетворительный, сносный, приемлемый)
|passible (способный чувствовать, способный страдать, впечатлительный)
|impassable (непроходимый)
|impassible (нечувствительный, равнодушный)
Вот ещё несколько примеров такого словообразования:
duration (продолжительность) - durable (продолжительный, долговременный)
expression (выражение) - expressible (выразимый, поддающийся выражению)
credit (кредит, вера, доверие) - credible (заслуживающий доверия, надёжный)
dugestive (пищеварительный, кишечный) - digestible (удобоваримый, легко усваиваемый)
supression (подавление) - suppressible (тот, которого можно подавить; подавляемый)
perception (восприятие, ощущение) - perceptible (ощутимый, воспринимаемый)
adaptation (адаптация, приспособление) - adaptable (способный к адаптации, гибкий)
adoration (обожание, поклонение) - adorable (обожаемый)
admission (доступ, вход) - admissible (допустимый, приемлемый)
destruction (разрушение) - destructible (разрушимый, непрочный)
extension (расширение) - extendible (растяжимый, раздвижной) (also extendable, extensible)
probate (заверенная копия завещания, утверждение) - probable (вероятный, возможный)
consideration (рассмотрение, уважение) - considerable (немалый, ощутимый, уважаемый)
tenacity (упорство, сила воли, вязкость, липкость, выдержка) - tensible (растяжимый, вязкий)
capacity (способность) – capable (способный)
persuasion (убеждение, убедительность) - persuasible (поддающийся убеждению)
comprehension (понимание) – comprehensible (понятный)
permission (разрешение) – permissible (позволительный, допустимый)
imagination (воображение) – imaginable (воображаемый, постижимый, представимый)
toleration (терпение, толерантность) – tolerable (терпимый, приемлемый)
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