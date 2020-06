Многие слова оканчиваются на – able и – ible, и иногда трудно запомнить, какое именно написание является правильным. Эти суффиксы имеют латинское происхождение. Выбор "a" или "i" в суффиксе изначально зависел от латинских глаголов. В процессе словообразования нужно ориентироваться на другие однокоренные слова. Существуют правила, но при этом довольно много исключений.

Помните, если вы не уверены, как именно пишется то или иное слово, лучше заглянуть в словарь. Итак, правила:

• Если прилагательное образовано от существительного с суффиксом – ation после корня, то в нём будет стоять суффикс -able:

admiration (восхищение) - admirable (восхитительный)

duration (продолжительность) - durable (продолжительный)

• Если есть родственное слово, которое оканчивается на – ate, то в прилагательном будет стоять суффикс -able:

irritate (раздражать) - irritable (раздражительный)

operate (управлять) - operatable (управляемый)

• Если убрать суффикс -able из слова, то останется полноценное слово: acceptable (приемлемый), eatable (съедобный), remarkable (примечательный), comfortable (удобный), bearable (терпимый). При этом, если слово оканчивается на согласный, то он удваивается перед -able: forget – forgettable (незапоминающийся).

Когда слово заканчивается на “ce” (s) и “ge” (j), не отбрасывайте немую “e” перед прибавлением суффикса -able: notice – noticeable (заметный). Слова, оканчивающиеся на “dge” (j), в основном следуют этому же правилу, например: knowledge - knowledgeable, abridge - abridgable / abridgeable, lodge - lodgeable. НО: некоторые полные слова или корни, оканчивающиеся на “ce” (s) и “g/ge” (j) прибавляют “ible” (сначала отбросьте “e”).

• Если убрать суффикс -ible из слова, то останется неполное слово: terrible (ужасный), edible (съедобный), visible (видимый), horrible (ужасный), incredible (невероятный).НО существуют исключения: accessible (доступный), convertible (конвертируемый), deductible (вычитаемый), contemptible (ничтожный), digestible (удобоваримый), flexible (гибкий) и suggestible (поддающийся внушению).

• Если предшествует согласная "s" или есть родственное слово, оканчивающееся на – ion, то в прилагательном будет стоять суффикс -ible:

division (отдел, деление) divisible (делимый, кратный) fusion (слияние, синтез, сплав) fusible (плавкий) audition (прослушивание) audible (слышный)

Полное слово, оканчивающееся на "e", может терять её перед суффиксами – able и – ible: advise – advisable (целесообразный), sense – sensible (чувствительный).

Существует всего около 180 слов, образованных при помощи суффикса -ible. Вот некоторые из них:

accessible – доступный

admissible – допустимый

audible – слышный

collapsible – разборный

combustible – воспламеняющийся

compatible – совместимый

comprehensible – понятный

contemptible – ничтожный

credible – заслуживающий доверия, надёжный

defensible – пригодный для обороны

destructible – непрочный, поддающийся разрушению

digestible – удобоваримый

divisible – делимый, делящийся

edible – съедобный, пищевой

fallible – сомнительный, не исключающий ошибки

flexible – гибкий

gullible – легковерный, доверчивый

horrible – ужасный

illegible – неразборчивый, нечитаемый, трудный для чтения

implausible – невероятный, невообразимый

inaccessible – недоступный

incontrovertible – неоспоримый, неопровержимый

incredible – невероятный

indefensible – незащищённый, недоказуемый

indelible – нестираемый, неизгладимый, непреходящий

inedible - несъедобный

insensible – нечувствительный, бесчувственный

intelligible – понятный, вразумительный, доступный для восприятия

invincible – непобедимый, непреодолимый

invisible – невидимый

irresistible – непреодолимый, неотразимый

irreversible – необратимый, неотменяемый

ostensible – показной, очевидный, явный, мнимый

permissible – позволительный, допустимый, безопасный, разрешённый

plausible – правдоподобный, вероятный, оправданный

possible – возможный, вероятный, допустимый

responsible – ответственный

reversible – обратимый

sensible – чувствительный

susceptible – впечатлительный

suggestible – внушаемый

tangible – осязаемый, ощутимый

terrible – ужасный

visible – видимый

В современном английском часто используется - able. Его можно добавлять к английским и французским корням вне зависимости от существования таких слов в латинском языке для образования прилагательных от глаголов и существительных.

Некоторые прилагательные отличаются по смыслу в зависимости от суффикса – able и – ible:

contractable (обусловленный договором) contractible (сократимый, сокращаемый) passable (посредственный, удовлетворительный, сносный, приемлемый) passible (способный чувствовать, способный страдать, впечатлительный) impassable (непроходимый) impassible (нечувствительный, равнодушный)

Вот ещё несколько примеров такого словообразования:

duration (продолжительность) - durable (продолжительный, долговременный)

expression (выражение) - expressible (выразимый, поддающийся выражению)

credit (кредит, вера, доверие) - credible (заслуживающий доверия, надёжный)

dugestive (пищеварительный, кишечный) - digestible (удобоваримый, легко усваиваемый)

supression (подавление) - suppressible (тот, которого можно подавить; подавляемый)

perception (восприятие, ощущение) - perceptible (ощутимый, воспринимаемый)

adaptation (адаптация, приспособление) - adaptable (способный к адаптации, гибкий)

adoration (обожание, поклонение) - adorable (обожаемый)

admission (доступ, вход) - admissible (допустимый, приемлемый)

destruction (разрушение) - destructible (разрушимый, непрочный)

extension (расширение) - extendible (растяжимый, раздвижной) (also extendable, extensible)

probate (заверенная копия завещания, утверждение) - probable (вероятный, возможный)

consideration (рассмотрение, уважение) - considerable (немалый, ощутимый, уважаемый)

tenacity (упорство, сила воли, вязкость, липкость, выдержка) - tensible (растяжимый, вязкий)

capacity (способность) – capable (способный)

persuasion (убеждение, убедительность) - persuasible (поддающийся убеждению)

comprehension (понимание) – comprehensible (понятный)

permission (разрешение) – permissible (позволительный, допустимый)

imagination (воображение) – imaginable (воображаемый, постижимый, представимый)

toleration (терпение, толерантность) – tolerable (терпимый, приемлемый)