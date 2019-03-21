Для расширения словарного запаса очень полезно знать наиболее употребительные суффиксы и префиксы существительных и те значения, которые они придают новым словам.

Например, суффиксы – er/or, - ist, - ian имеют значение профессии, должности, рода занятий или национальности; суффикс -ism имеет значение учения, какой-либо теории или политического движения;

суффикс -ing соответствует действию в процессе, приставка dis- придаёт отрицательное значение и т.д.

Суффиксы существительных

- er/or (= профессия, должность или род занятий) – teacher (учитель), writer (писатель), actor (актёр), doctor (врач)

- ian (= профессия, должность, род занятий) – musician (музыкант), technician (техник), politician (политик)

- ant (= исполнитель или инструмент для выполнения действия) – assistant (ассистент), consultant (консультант), servant (официант), oxidant (окислитель)

- ism (= учение, теория или политическое движение) – heroism (героизм), socialism (социализм), capitalism (капитализм)

- ist (= профессия, принадлежность к партии, религии, философскому течению) – scientist (учёный), artist (художник)

- ment (= процесс, результат) – movement (движение), development (развитие), government (правительство)

- ess (= принадлежность к женскому полу) – fortress (крепость), hostess (хозяйка), actress (актриса), tigress (тигрица)

- hood (= общая группа (людей), обобщение) – childhood (детство), neighourhood (соседство)

- ship (= определённое состояние, степень отношений) – friendship (дружба), partnership (партнёрство), leadership (лидерство)

- ing (= действие в процессе) – building (здание), reading (чтение), meeting (встреча, совещание)

- dom (= абстрактные и собирательные существительные) – freedom (свобода), kingdom (королевство), boredom (скука), wisdom (мудрость)

-al (= действие, результат) – removal (удаление), arrival (прибытие), refusal (отказ)



Многие суффиксы имеют значение свойства, качества или состояния.

- ness – happiness (счастье), illness (болезнь), darkness (темнота)

- ity/-ty – popularity (популярность); honesty (честность), morality (смертность), ability (способность)

- ance – distance (расстояние), importance (важность), appearance (внешность)

- ence – conference (конференция), silence (тишина), difference (разница, отличие)

- (t)ion – revolution (революция), translation (перевод), operation (операция)

- y – energy (энергия), assembly (ассамблея, собрание)

- age – passage (проход), marriage (брак)

- ure – culture (культура), picture (картина), agriculture (сельское хозяйство)

- sion/ssion – revision (проверка), session (сессия), discussion (обсуждение)

- (s)ure – pleasure (удовольствие), treasure (сокровище), measure (мера, мерка)

Префиксы существительных

re (значение повтора действия, "заново, снова") – reconstruction (реконструкция), replacement (замена), reclamation (требование о возмещении), restart (возобновление)

fore (значение "перед") - forehead – лоб, forearm - предплечье

co (значение совместного действия) – cooperation (сотрудничество), coexistence (сосуществование)

counter (значение "против") – counteraction (противодействие), counterpart (противоборец; контрагент)

ех (значение "бывший") - ex-champion – экс-чемпион, ex-wife – бывшая жена

super (значение "сверх") – superhero (супергерой), superheat (перегрев; избыточное тепло)

under (значение недостатка чего-либо или "под чем-то") – underemployment (неполная занятость), undereducation (низкий уровень образования), underground (подземка)

Многие приставки имеют значение отрицания, отсутствия чего-либо:

dis – disadvantage (недостаток), discomfort (дискомфорт), distaste (отвращение)

in – inaccuracy (неаккуратность), independance (независимость)

mis – misunderstanding (непонимание), misprinting (опечатка), misinformation (дезинформация)

im – impossibility (невозможность), impatience (нетерпение)

un – unemployment (безработица), unconcern (беззаботность), unreality (нереальность)

il – illegality (незаконность), illiteracy (безграмотность)

Приставок и суффиксов очень много.

Следует изучать процессы словообразования, их влияние на смысл новых слов и их употребление в качестве разных частей речи.

Любая классификация приводится в ознакомительных целях.