Наша статья в первую очередь адресована гурманам и всем тем, кто любит вкусно поесть, но также интересуется английским языком. Ведь одно другому не мешает?

В английском языке много выражений, которые могут иметь буквальное и переносное значение. Например, «it's my bread and butter» можно перевести как «это мой бутерброд», а можно передать переносное значение – «это мой хлеб» или это то, что дает мне средства к существованию. Значит, целый ряд английских словосочетаний и фраз далеко не всегда означает то, что вы слышите или читаете. Их смысл гораздо глубже буквального. Идиоматические выражения – именно так мы называем фразы, имеющие переносное или образное значение – нужно знать, чтобы не только понимать аутентичную речь носителей языка, но и самим активно участвовать в процессе общения. Нужно признать, что английский язык богат идиомами или образными выражениями. Попробуем и мы познакомиться с некоторыми из них, выбрав гастрономическую сферу, чтобы вам было не только интересно, но и вкусно.

Но почему именно гастрономическую? Потому что истинные англичане любят вкусно поесть, что и привело к большому числу «вкусных» идиом.

И начнем мы с яблок.

APPLE-PIE ORDER – образцовый порядок. You must keep your business records in apple-pie order . – Ты должен хранить все свои записи деловых операций в образцовом порядке. Sometimes it is next to impossible to keep all your things in apple-pie order.

THE APPLE OF SOMEONE'S EYE – зеница ока. «To be the apple of someone's eye» - души не чаять. Так часто говорят о детях, о близких людях. Например,

He adored her, she was the apple of his eye and she loved her dad. – Он обожал ее, он души в ней не чаял, и она любила отца.

Поговорили о яблоках, можно перейти к бананам и лимонам.

GO BANANAS - спятить, помешаться, сбрендить. Например,

She went bananas when I said I was going to leave the job. - У нее крыша поехала, когда я сказал ей, что собираюсь уйти с работы.

BUY A LEMON - можно пойти в магазин и купить лимон к чаю. Не все любят лимон из-за кислого вкуса. Но «buy a lemon» - это купить какую-нибудь вещь, с которой постоянно возникают проблемы. Например,

What to do if you bought a lemon from an auto dealer? – Что делать, если вы купили ненадежный автомобиль у дилера?

Пора перейти к овощам. Надеюсь, вы не против?

FULL OF BEANS - На самом деле, бобы здесь не при чем. Так говорят о живом, энергичном, подвижном и жизнерадостном человеке. Например,

She was laughing, shouting, and generally full of beans . – Она смеялась, кричала и вообще была в приподнятом настроении.

SPILL THE BEANS – рассыпать бобы, конечно, никто не собирается, но иногда случается сказать что-то лишнее… Вот тут и пригодится выражение «spill the beans». Например,

Please don't spill the beans . – Пожалуйста, не проболтайся.

COOL AS A CUCUMBER – Хладнокровный, невозмутимый, спокойный. Не всем дано обладать такими качествами! Например,

The man from Moscow, calm and cool as a cucumber , knocked him cold. – Мужчина из Москвы, спокойный и невозмутимый, ошеломил его.

Ну а теперь перейдем к выпечке.

IT IS EASY AS PIE. – Представили себе кусочек вкусного, свежеиспечённого пирога, съесть который можно в мгновенье ока? На самом деле это выражение означает «в два счета», «легче легкого», «проще простого». Например,

Using the camera was as easy as pie . – Пользоваться фотоаппаратом было очень легко.

THE COOKIE CRUMBLES THAT WAY. - Вот такие пироги с котятами. Так говорят о плохих, неудачных делах. Лучше, конечно, чтобы такие вещи не случались… Но тем не менее,

Sorry, that's the way the cookie crumbles . - Извини, но вот такие пироги с котятами.

THE PROOF OF THE PUDDING IS IN THE EATING. – Любите пудинг? А как проверить, что он вкусный? Его следует попробовать. Образное значение: «все проверяется на практике», «не попробуешь, не поймешь», «практика – критерий истины». Например,

The only thing that matters here is results and I think you'll find that the proof of the pudding is in the eating . – Единственное, что здесь имеет значение – это результаты. И я думаю, ты убедишься, что практика – критерий истины.

HAVE YOUR CAKE AND EAT IT, TOO. – Иметь и то, и другое. Можно сказать иначе – You can't have your cake and eat it, too. (Нельзя иметь и то, и другое.) Жаль, конечно, но это правда. Например,

The king wanted to have his cake and eat it – to marry Kate Swann and to remain on the throne. – Король хотел иметь и то, и другое – жениться на Лейт Свонн и остаться на престоле.

И, наконец, напитки. И начнем мы с чая.

NOT FOR ALL THE TEA IN CHINA. – Ни за какие коврижки. Ни за что. Образно говоря, даже если вам предложить весь чай, который производят в Китае, вы все равно откажетесь или не согласитесь делать то, что вы не хотите. Например,

I wouldn't do that girl's job – not for all the tea in China. – Я бы не стала делать работу той девушки. Ни за что.

THERE IS NO USE CRYING OVER SPILLED MILK. – Конечно жаль пролитого молока. Но его не вернешь… Иначе говоря, слезами горю не поможешь. После драки кулаками не машут. Что с возу упало, то пропало. Например,

It's no use crying over spilled milk - he's spent all the money, and there's nothing you can do about it. – Слезами горю не поможешь. Он истратил все деньги, и ничего с этим поделать нельзя.

SMALL BEER. - Ничтожный человек, мелкая сошка. А также - мелочи, пустяки. Например,

Even with $10, 000 to invest, you are still small beer for most stockbrokers. - Даже если у тебя есть десять тысяч долларов для инвестиций, для биржевых брокеров ты все равно мелкая сошка.

И вот здесь мы поставим точку. Надеемся, что подборка идиом действительно оказалось «вкусной» и полезной. До встречи на нашей странице!