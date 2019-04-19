Хотя слово "оксюморон" не является "исконно" английским словом, того, что оно обозначает, просто невозможно (simply impossible) не найти в английском языке. Как впрочем, и в русском языке тоже (см. "просто невозможно").

Классическое определение оксюморона гласит: "о. - это словосочетание, составленное из слов, противоположных по смыслу, что позволяет придать большую выразительность образу". Например, горькая радость, сладкие слезы, а также "Живой труп" Льва Толстого.

Само слово происходит от древне греческого - "oxymoron", что переводится как "остроумно-глупое" (что, само по себе уже оксюморон). Кстати, как в русском, так и в английском множество слов заимствовано именно из языка Эллады (psychology / психология, например). Но об этимологии (еще одном греческом слове) потом....

Что нужно знать об этом явлении, если вы учите иностранный язык.

Что оно существует. Что оно помогает понять схожесть и различие, как языков, так и культур. Что его используют все, кто владеет языком на высоком уровне, то есть писатели.

Что его нужно знать, чтобы понимать язык, который учишь и не ссылаться на "непонятный" английский юмор, если тебе одному непонятна шутка-оксюморон "Microsoft Works".

Вильям Шекспир, например, был большим любителем to play with words.

Во "Сне в летнюю ночь" (A Midsummer Night's Dream) речь его героя просто таки напичкана подобными выражениями (oxymoronic words):

"A tedious brief scene of young Pyramus

And his love Thisby; very tragical mirth.'

Merry and tragical! tedious and brief!

That is hot ice and wondrous strange snow."

В английском языке существует огромное множество довольно забавных примеров таких выражений. Некоторые из них придумываются "на ходу" в качестве само иронии или шутки. Сегодня, например, некоторые американцы считают оксюмороном термин American history или Diet ice cream.

Ниже приведен список наиболее употребляемых oxymoron'ов.

Found missing

Advanced BASIC

Good grief

Same difference

Almost exactly

Sanitary landfill

Alone together

Legally drunk

Silent scream

American history

Living dead

Butt Head

Software

documentation

Sweet sorrow

"Now, then ..."

Synthetic natural gas

Passive aggression Clearly misunderstood

Peace force

Plastic glasses

Terribly pleased

Tight slacks

Definite maybe

Pretty ugly

Diet ice cream

open secret

larger half

clearly confused

act naturally

alone together

Hell's Angels

found missing

liquid gas

civil engineer

deafening silence seriously funny

living dead

unbiased opinion

virtual reality

definite maybe

original copies

constant variable

even odds

minor crisis

extinct life

genuine imitation

exact estimate

only choice

freezer burn

working holiday

rolling stop