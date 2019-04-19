Хотя слово "оксюморон" не является "исконно" английским словом, того, что оно обозначает, просто невозможно (simply impossible) не найти в английском языке. Как впрочем, и в русском языке тоже (см. "просто невозможно").
Классическое определение оксюморона гласит: "о. - это словосочетание, составленное из слов, противоположных по смыслу, что позволяет придать большую выразительность образу". Например, горькая радость, сладкие слезы, а также "Живой труп" Льва Толстого.
Само слово происходит от древне греческого - "oxymoron", что переводится как "остроумно-глупое" (что, само по себе уже оксюморон). Кстати, как в русском, так и в английском множество слов заимствовано именно из языка Эллады (psychology / психология, например). Но об этимологии (еще одном греческом слове) потом....
Что нужно знать об этом явлении, если вы учите иностранный язык.
Что оно существует. Что оно помогает понять схожесть и различие, как языков, так и культур. Что его используют все, кто владеет языком на высоком уровне, то есть писатели.
Что его нужно знать, чтобы понимать язык, который учишь и не ссылаться на "непонятный" английский юмор, если тебе одному непонятна шутка-оксюморон "Microsoft Works".
Вильям Шекспир, например, был большим любителем to play with words.
Во "Сне в летнюю ночь" (A Midsummer Night's Dream) речь его героя просто таки напичкана подобными выражениями (oxymoronic words):
"A tedious brief scene of young Pyramus
And his love Thisby; very tragical mirth.'
Merry and tragical! tedious and brief!
That is hot ice and wondrous strange snow."
В английском языке существует огромное множество довольно забавных примеров таких выражений. Некоторые из них придумываются "на ходу" в качестве само иронии или шутки. Сегодня, например, некоторые американцы считают оксюмороном термин American history или Diet ice cream.
Ниже приведен список наиболее употребляемых oxymoron'ов.
|Found missing
Advanced BASIC
Good grief
Same difference
Almost exactly
Sanitary landfill
Alone together
Legally drunk
Silent scream
American history
Living dead
Butt Head
Software
documentation
Sweet sorrow
"Now, then ..."
Synthetic natural gas
Passive aggression
|Clearly misunderstood
Peace force
Plastic glasses
Terribly pleased
Tight slacks
Definite maybe
Pretty ugly
Diet ice cream
open secret
larger half
clearly confused
act naturally
alone together
Hell's Angels
found missing
liquid gas
civil engineer
deafening silence
|seriously funny
living dead
unbiased opinion
virtual reality
definite maybe
original copies
constant variable
even odds
minor crisis
extinct life
genuine imitation
exact estimate
only choice
freezer burn
working holiday
rolling stop
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