Почти все любят истории про Гарри Поттера. Читая их, можно совместить приятное с полезным: и подтянуть английский, и хорошо провести время. Но пришла пора взглянуть на вселенную чародейства и волшебства с другого ракурса и поговорить об этимологии названий заклятий.

И пока магглы заняты своими совсем не волшебными делами, let’s the magic begin.

Люмос!

Если говорить про названия заклинаний в самом общем виде, то можно поделить их на две условные группы: узнаваемо английские (когда в произношении и значении можно не сомневаться благодаря известным латинским корням) и неочевидные, трансформированные. К первой будут относиться такие заклинания, как Силенцио, Репаро, Локомотор, Бомбардо, Империус и тд. Ко второй - Авада Кедавра, за которое вы можете пожизненное в Азкабане получить, а так же, например, Алохомора, Кантис и Фианто дури.

В 2016 году на официальном сайте издательства Блумсбери было запущено голосование, в котором читатели Гарри Поттера выбирали топ-10 своих самых любимых заклятий. Список победителей выглядит так: Экспекто Патронум, Акцио, Вингардиум Левиоса, Экспеллиармус, Люмос, Алохомора, Авада Кедавра, Сектумсемпра, Обливиэйт и Риддикулус.

Рассмотрим этимологию этих заклятий.

1) Экспекто Патронум

- Но чтобы он сработал, тебе нужны воспоминания. Не простые воспоминания, а самые счастливые, очень сильные. Ты сможешь это сделать? Да. Отлично. Закрой глаза. Сконцентрируйся. Вспомни свое прошлое. У тебя есть воспоминание? Позволь ему наполнить себя. Погрузись в него. А затем произнеси заклинание, Экспекто Патронум.

Римус Люпин



Само название заклинания происходит от латинского “Expecto Patronum”, то есть “ожидаю защитника”, в английском мы видим сохранение латинских корней: “expect” - ждать и “patron” - покровитель.

2) Акцио

- Волшебная палочка, Гарри! Используй ее!

- Акцио, Молния!

Гарри Поттер и Кубок огня

В переводе с латинского “Accio” означает призывать, приглашать, вызывать. В английском языке сохранения корней не происходит.

3) Вингардиум левиоса

- Ты неправильно произносишь заклинание. Надо произносить так: Винг-гар-диум Леви-о-са, в слоге «гар» должна быть длинная «а».

Гермиона Грейнджер

Вероятно, название происходит от английского “wing” - крыло и латинского “levis”, что значит легкий. В английском языке второй корень трансформируется, образуя “levitate” - парить.

4) Экспеллиармус

Палочки взметнулись, и Снегг воскликнул:— Экспеллиармус!

Блеснула ослепительно яркая молния, Локонса отбросило к стене, он съехал по ней и распластался на подмостках.

Малфой и другие слизеринцы захихикали. Гермиона встала на цыпочки и в испуге прижала ладонь ко рту.

— Он жив? — прошептала она.

— Да хоть бы и нет! — дружно ответили Рон с Гарри.

Гарри Поттер и тайная комната

В переводе с латинского «expello» означает вытеснять и «arma» — оружие.

В английском происходит сохранение корней: “expel” - выталкивать, выбрасывать и “arms” - оружие.

5) Люмос

Гарри достал палочку, произнес «Люмос!», и холодное пламя осветило низкий и узкий земляной коридор. Гарри поднес пергамент к глазам, тронул кончиком волшебной палочки, сказал: «Славная вышла шалость!» — и карта исчезла.

Гарри Поттер и узник Азкабана

Название происходит от латинского слова «lumen», что означает свет, в английском “lumen” - просвет.

6) Алохомора

Ну-ка подвиньтесь, — резко скомандовала Гермиона. Она вырвала из рук Гарри волшебную палочку, постучала ею по запертому замку и прошептала: — Алохомора!

Замок заскрежетал, дверь распахнулась, и они быстро скользнули внутрь, закрыв за собой дверь и прижавшись к ней, чтобы слышать, что происходит в коридоре.

Гарри Поттер и тайная комната

Заклятие с самой неясной этимологией. Один из вариантов происхождения - комбинация гавайского “aloha” - прощай с латинским “mora” - задержка, остановка. Эта версия не кажется правдоподобной, поскольку “aloha” представляет собой как форму прощания, так и приветствия. По словам самой Джоан Роулинг, слово “алохомора” было заимствовано из гадания сикиди малагасийского народа Мадагаскара и дословно означает “друг воров”.

7) Авада Кедавра

Он тщательно прицелился, наведя волшебную палочку мальчишке прямо в лицо; он хотел увидеть, как это произойдет, своими глазами наблюдать уничтожение необъяснимой угрозы. Ребенок заплакал — похоже, понял, что перед ним не Джеймс. Плач был неприятен, еще в приюте он не переносил детского нытья.—Авада Кедавра!

И тогда он был сокрушен. Он был ничто, ничего не осталось, кроме боли и ужаса, он должен был скрыться, спрятаться, только не здесь, в руинах разрушенного дома, где надрывался от плача испуганный ребенок, а далеко, очень далеко отсюда…

Гарри Поттер и Дары смерти

В одном из трех непростительных заклятий явно прослеживается влияние древнеарамейского “avda kedavra” - что было сказано, то сделано, а так же латинского слова “cadaver”, то есть труп.

8) Сектумсемпра

СЕКТУМСЕМПРА! — бешено взмахнув палоч­кой, взревел с пола Гарри. Кровь выплеснулась из лица и груди Малфоя, словно их рассекли удары невидимого меча. Мал­фоя качнуло назад, и он с громким плеском рухнул на покрытый водой пол, выронив палочку из обмяк­шей правой руки. — Нет... — задохнулся Гарри. Оскальзываясь и шатаясь, он поднялся на ноги и бросился к Малфою, лицо которого уже покрасне­ло, а белые ладони скребли залитую кровью грудь.

Гарри Поттер и Принц-полукровка

Название образовано от латинского “sectura” рассечение, надрез и “semper” - всегда. В английском сохраняется первый корень - “section” - разрез, часть; второй корень усложняется, образуя “sempiternal” - вечный.

9) Обливиэйт

Ты у нас главный, — с огромным облегчением произнес Рон. — Правда, заклинание Забвения я еще никогда не использовал. — Я тоже, — отозвалась Гермиона, — но теорию знаю. Она глубоко вздохнула, успокаивая сознание, потом направила палочку на лоб Долохова и произнесла: — Обливиэйт! Глаза Долохова тут же разъехались в стороны, подернувшись сонной дымкой.

Гарри Поттер и Дары смерти

В немецком варианте заклятие забвения иногда переводится как Amnesia, в итальянском - Oblivion, в венгерском - Exmemoriam, в то время как в других случаях остается Obliviate.

В переводе с латинского “oblivisci” значит забывать, в английском наблюдаем сохранение: “to oblivion” - забвение.

10) Ридикулус

- К счастью, есть заклинание, которое помогать победить боггарта. Запоминайте - пока без палочек! - все вместе! Риддикулус!

Название происходит от латинского “ridiculus” — забавный, смешной; в английском “ridiculous” - смешной

Так, вспомнив некоторые моменты поттерианы, вы и словарный запас свой расширили, и получили шанс при случае блеснуть интеллектом.

В целом, от чтения и просмотра Гарри Поттера в оригинале вы получите существенный профит:

1. окунетесь в британский вариант английского;

2. оцените язык и сюжет повествования, которые будут усложняться от части к части по мере взросления персонажей;

3. не будете грустить из-за несоответствия в переводах Росмэна и Махаона;

4. в фильме послушаете разные акценты (некоторые персонажи даже говорят на кокни!), а в книге на письме увидите разницу в диалектах (это называется “зрительный диалект”);

5. вспомните детство и заново полюбите историю про мальчика-который-выжил.

Нокс!