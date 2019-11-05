Содержание: В чем разница между Absolute и False Beginner Что должен знать Beginner Reading (чтение) Writing (письмо) Vocabulary (лексика) Grammar (грамматика) Listening (аудирование) Speaking (говорение) Примеры фраз и выражений

В одной из статей мы уже рассказывали об уровнях владения английским языком и давали краткую характеристику каждого из них. Сегодня рассмотрим ступень Beginner.

Уровень английского Beginner — это первая ступень изучения языка. На этом этапе вы учитесь понимать и использовать повседневные выражения и очень простые фразы. Beginner может представлять себя и других, задавать несложные вопросы и отвечать на них, рассказывать основные сведения о себе: имя, возраст, место рождения, хобби, работа.

Absolute Beginner и False Beginner

Среди начинающих выделяют две группы: Absolute и False Beginner.

Absolute Beginners — это учащиеся, которые не имели никакого контакта с английским языком и никогда не учили его. Они неспособны строить предложения, не знают слов и грамматики. Такие студенты начинают с нуля.

False Beginners — ложные, или псевдо-начинающие. Это новички, которые уже изучали английский язык в школе или на курсах, но по какой-то причине бросили обучение. Чаще всего такие студенты знакомы с некоторыми грамматическими конструкциями, знают базовую лексику, понимают простейшие вопросы (“What is your name?”, “Where are you from?”, “Do you speak English?”)

Важно помнить, что каждый случай индивидуален. У новичка может быть отличный словарный запас и полное отсутствие грамматических навыков, или полная неспособность говорить по-английски, но неплохие навыки письма или чтения.

Часто False Beginners в действительности знают больше, чем они думают, и им быстро становится скучно в группе для изучающих язык с нуля. В таком случае имеет смысл перейти на более высокую ступень — Elementary.

Перед началом обучения важно определить свой уровень языка. Пройти тест можно здесь.

Что должен знать Beginner

Необходимый уровень знаний для начинающих включает в себя основы грамматики, базовый словарный запас, простейшие конструкции для повседневного общения, развитие навыков письма, говорения, аудирования. Поговорим подробнее о каждом разделе.

Reading (чтение)

На начальном этапе изучают алфавит, основы фонетики и правила произношения английских слов. Новичок начинает понимать адаптированные рассказы и диалоги, может читать простые тексты, например, объявления или посты в Instagram.

Writing (письмо)

Учащиеся могут составить простой рассказ из нескольких предложений: о себе, своей семье и друзьях, увлечениях и работе. Также Beginner должен суметь заполнить форму с личными данными, например, ввести имя, возраст, пол, национальность, адрес в регистрационной форме отеля.

Vocabulary (лексика)

Словарный запас на уровне Beginner составляет 500-700 основных слов и выражений. На этой ступени изучаются следующие лексические темы:

Приветствие, знакомство, рассказ о себе

Описание повседневных привычек, режима дня

Работа и профессии

Увлечения, свободное время

Путешествия и страны

Погода

Числа, цены

Цвета

Время

Новичок знает, как рассказать базовые сведения о себе, спросить о времени и о цене, поговорить о погоде и сориентироваться в путешествии. Сложные лексические темы на этой ступени не изучаются.

Grammar (грамматика)

Новички изучают простейшие грамматические конструкции, порядок слов, построение утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений.

Основные темы для начинающих:

части речи и их особенности

употребление определенных и неопределенных артиклей (a, an, the)

использование указательных местоимений (this, that, these, those)

исчисляемые и неисчисляемые существительные, единственное и множественное число

глагол to be и его формы

времена Present, Past и Future Simple

неправильные глаголы

модальные глаголы (can, may, should, must)

повелительное наклонение

На начальной ступени особенно важно усвоить, что означает каждая конструкция, отработать грамматику до автоматизма. Это облегчит дальнейшее изучение языка.

Listening (аудирование)

Уверенный Beginner понимает несложные диалоги, адаптированные аудиозаписи. Речь иностранца будет понятна, если собеседник говорит просто, отчетливо и медленно.

Speaking (говорение)

Beginner кратко рассказать о себе, ответить на вопросы о возрасте, месте рождения, роде занятий. Также на этом уровне нужно уметь считать, называть даты, говорить о времени. Новичок может обсудить погоду, увлечения, профессии и способен общаться в простейших жизненных ситуациях: в аэропорту, на вокзале, в кафе или в магазине.

Примеры выражений для уровня Beginner

Приветствие и рассказ о себе:

Hello, my name is Tanya. I am from Russia. I live in Moscow. I have a sister.

Использование числительных:

We have one cat and five dogs.

My mother is fifty-five years old.

Цены:

How much does this book cost? It costs $ 35.

Время:

My sister goes to school at 8 o’clock.

I wake up at 6.30.

What’s the time? A quarter to nine.

Вопросы:

What is your name?

Where are you from?

When did she leave?

Why is she sad?

How much does it cost?

Is she from the USA?

Do you like reading?