В одной из статей мы уже рассказывали об уровнях владения английским языком и давали краткую характеристику каждого из них. Сегодня рассмотрим ступень Beginner.

Уровень английского Beginner — это первая ступень изучения языка. На этом этапе вы учитесь понимать и использовать повседневные выражения и очень простые фразы. Beginner может представлять себя и других, задавать несложные вопросы и отвечать на них, рассказывать основные сведения о себе: имя, возраст, место рождения, хобби, работа.

Среди начинающих выделяют две группы: Absolute и False Beginner.

Absolute Beginners — это учащиеся, которые не имели никакого контакта с английским языком и никогда не учили его. Они неспособны строить предложения, не знают слов и грамматики. Такие студенты начинают с нуля.

False Beginners — ложные, или псевдо-начинающие. Это новички, которые уже изучали английский язык в школе или на курсах, но по какой-то причине бросили обучение. Чаще всего такие студенты знакомы с некоторыми грамматическими конструкциями, знают базовую лексику, понимают простейшие вопросы

(“What is your name?”, “Where are you from?”, “Do you speak English?”)