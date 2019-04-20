Два берега – два языка?

В прошлом Великобритания была могущественной державой, метрополией со множеством колоний по всему свету. Сегодня эта страна утратила практически все свои территории за пределами Европы. Однако культурное влияние Британии на многие народы и страны неоспоримо велико.

Язык – это живой организм, жизнь и развитие которого зависят от множества факторов. Язык неразрывно связан с культурой страны, являясь практически ее единственным основным носителем.

Англичане ушли из своих бывших колоний, но их язык там остался. Соответственно английский язык потерял связующую нить с Европой и обратился к культуре местной.

Как подобное изменение повлияло на язык?

Во-первых, большинство аутентичных местных реалий (одежда, мебель, еда и многое другое) нуждаются в названиях, которые не может дать европейский английский.

Во-вторых, в бывших колониях, а это в основном страны Азии и Африки, живет множество народов, говорящих на множестве языков и диалектов. Артикуляционный аппарат европейца отличается от оного у азиатов и африканцев, и не может чисто воспроизводить звуки, которые практически отсутствуют в родном языке. А так как с уходом колонистов ушла и практика «правильного» английского языка, а некоторая потребность в его знании (бизнес, туризм) осталась, то большинство звуков и буквосочетаний стали постепенно воспроизводиться в соответствии с удобством, а не классическими правилами. Вслед за произношением, начался процесс упрощения грамматики, адаптация. Свой английский есть в Индии, Китае, Австралии…

В конце 20 века некоторыми лингвистами и просто людьми интересующимися начали выдвигаться гипотезы, что через весьма короткое для языка время (100-200 лет) американский английский станет просто американским. На первый взгляд это маловероятно, учитывая постоянное общение и лингво-культурную связь США и Европы самыми разными методами (массмедиа, интернет…). Для нас американский английский – это свой вариант произношения, не более того. Но давайте взглянем на данный вопрос шире.

США, как известно, является огромными «плавильным котлом», страной иммигрантов. Колонизация происходила сразу из нескольких мест. Переселенцы были не только из Англии, но и из других стран.

«Английский» в одном штате может малозаметно или очень заметно отличаться от «английского» в другом. Эти изменения вызваны национальными, расовыми и культурными факторами в каждом конкретном случае. Например, в Техасе очень четко ощущается влияние испанского языка из соседней Мексики на произношение, грамматику, определенный слой словаря… в местном английском.

Интересный факт – на испанском языке в США говорит большее количество граждан, чем на английском. В штатах, где преобладает чернокожее население, английский также будет отличаться от английского в «белых» штатах. Местный английский может быть настолько непонятен по произношению и лексике, что не американцу будет его сложно понять.

Наиболее «правильным», стабильным, четким по произношению и грамматике является английский в штатах, которые осваивались британскими колонистами.

Итак, в чем же заключаются основные отличия американского английского, от британского английского?

Произношение. Помимо всем известного американского [r], которое читается почти везде, где пишется, многие слова читаются заметно иначе:

neither (брит.) [naiðə] – neither (амер.) [ni:ðə]

hurry (брит.) [hΛri] – hurry (амер.) [hε:ri]

Ударение. Этих различий не очень много:

address (брит.) – address (амер.)

café (брит.) – café (амер.)

cigarette (брит.) – cigarette (амер.)

weekend (брит.) – weekend (амер.).

Как вы видите, различия в ударениях касаются в основном слов французского происхождения.

Написание. Существует целый ряд небольших, но все же отличий в написании многих слов.

Примеры регулярных, закономерных отличий:

honour (брит.) – honor (амер.)

labour (брит.) – labor (амер.)

centre (брит.) – center (амер.)

theatre (брит.) – theater (амер.)

defence (брит.) – defense (амер.)

licence (брит.) – license (амер.)

analyse (брит.) – analyze (амер.)

characterise (брит.) – characterize (амер.)

travelled (брит.) – traveled (амер.)

dialogue (брит.) – dialog (амер.)

catalogue (брит.) – catalog (амер.).

Эти отличия каждый день видны тем, кто пользуется автоматической проверкой орфографии в программе Microsoft Word.

Грамматика.

Во временной системе американского английского есть лишь одно большое отличие от британского.

Вместо Present Perfect, даже там, где имеются явные показания к его употреблению, американцы используют Past Simple: I just saw him! вместо I have just seen him. Did you hear the news? вместо Have you heard the news? Предлоги: Please write __ me when you get there вместо Please write to me when you get there. Формы глаголов: dreamt (брит.) – dreamed (амер.), spelt (брит) – spelled (амер.), got (Past Participle) (брит.) – gotten (амер.).

Лексика. Очень много понятий в американском английском выражаются другими словами, нежели в британском английском. Важно отметить, что все эти понятия употребляются весьма широко: lift (брит.) – elevator (амер.), pub (брит.) – bar (амер.), wardrobe (брит.) – closet (амер.), to tick (брит.) – to check (амер.).

Данной статьей мы лишь намеревались поставить вопрос, но не ответить на него. Мы хотели сказать, что: эволюция языка – это сложнейший процесс, для минимального понимания которого в каждом случае нужно учесть великое множество факторов; необходимо подходить к этому вопросу исключительно комплексно, а не только со стороны лингвистики. Даже небольшое подробное исследование некоторых различий в данных вариантах английского языка займет не одну страницу текста.

Примеры, перечисленные в статье, являются лишь малой частью всего материала.