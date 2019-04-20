Английские имена личные – это тема, постоянно преподносящая сюрпризы. Стоит обратить внимание на то, как современные англоязычные родители проявляют оригинальность в выборе имен для своих детей. Вспомните Бэкхемов и их детишек: Бруклин Джозеф, Ромео Джеймс, Круз Дэвид и, наконец, дочь Харпер Севен (видимо, Харпер – это в честь писательницы, а seven является счастливым числом в жизни футболиста – безумная оригинальность).

В Великобритании, США, Канаде и ряде других стран популярны так называемые middle names – вторые имена, расположенные между личным именем и фамилией. Как правило, среднее имя родители выбирают одновременно с личным именем либо по собственному желанию, либо чтобы почтить какого-либо родственника. Вторые, третьи, четвертые и т.д. имена – частое явление в королевских семьях и в семьях из высших слоев общества: полное имя Английской королевы — Elizabeth Alexandra Mary (она не использует свою фамилию), или вспомним J. R. R. Tolkien. Вторые имена часто сокращают, как например John D. Rockefeller (John Davison Rockefeller) или George W. Bush (George Walker Bush).

Иногда, наоборот, человек может предпочесть второе имя первому: F. Scott Fitzgerald. Довольно редко человеку вместо полного второго имени дается просто инициал: Harry S. Truman. Иногда люди отказываются от личного или второго имени. Как пример возьмем ту же писательницу Харпер Ли, полное имя которой Nelle Harper Lee. Если вы знаете, что человек, к которому вы будете обращаться, предпочитает не называться по второму имени, вы можете смело опускать его в устном разговоре (будь он формальным или нет). Использование второго имени приемлемо в очень официальных случаях, в том числе официальной переписке, упоминании в приглашениях, по отношению к видным политическим, культурным и иным деятелям и т. д.

На сегодняшний день при выборе имен господствует тенденция крайней эксцентричности. Согласно статистике The Guardian за 2013 год именами для мальчиков, быстро набирающими популярность в США, являются King, Messiah и Major. Многие называют своих детей именами любимых персонажей, например, Cullen от Edward Cullen из серии книг и фильмов «Сумерки» (Twilight).

Еще одним моментом, касающимся английских личных имен, являются их сокращения и производные, которые могут сбивать с толку людей, незнакомых с культурой и традициями англоязычных наций. Разделим сокращения личных имен на три категории: неподдающиеся объяснению, образованные простым сокращением и образованные путем сокращения и прибавления суффиксов.

Необъяснимыми являются: Bill от William, Bob от Robert, Peg от Margaret, Polly от Molly/Mary, Hank от Henry, а также Ted от Edward. Самым распространенным сокращением было и остается Dick от Richard. Richard еще может сокращаться как Rich и Hick. Roger сокращается как Rodge, Hodge, Nodge или Dodge. Nan и Nancy являются сокращениями от Ann, Nell — от Ellen и Noll — от Oliver. Сложный для произношения звук [r] в Средние века часто опускался, что создало такие сокращения, как Babs от Barbara, Biddy от Bridget, Fanny от Francis, Hal от Harry, Molly от Mary, а также Sally или Sadie от Sarah. Тоже самое произошло с буквосочетанием th: Dot от Dorothy и Betty или Bess от Elizabeth.

Примерами простых сокращений могут послужить следующие имена: Alex от Alexander, Barb от Barbara, Ben от Benjamin, Deb от Deborah, Jon от Jonathan, Ag от Agnes, Larry от Laurence, Lou от Louis, а также Mike от Michael. Иногда после сокращения имени остается не начало, а конец, например: Beth от Elizabeth, Fred от Alfred, Greta от Margareta, Ness от Agnes, Tina от Christina, Tony от Ant(h)ony, Lynn от Carolyn, Trish, Trisha от Patricia. Кроме того, может применяться синкопа: Austin от Augustin или Aline от Adeline.

Простым и продуктивным способом образования сокращений является прибавление различных суффиксов. Например, суффикса -y/-ie: Abby (Abigail), Debbie (Deborah), Charlie (Charles), Johnny (John), Danny (Daniel), Jimmy (James) и Sammy (Samuel).

Интересная история с именем Jack, которое тоже считается сокращением от … имени John!!! Джона Ф. Кеннеди, например, друзья и родственники называли Джеком. Имя Джон имеет богатую историю и восходит к библейским временам. Однако в Средние века имя Джон подверглось изменению под влиянием германских языков и превратилось в Jankin или Jackin, отсюда — Jack.