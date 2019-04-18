С молоком или без, в пять часов, только листовой, какой бы ни был, чай в Англии — король. Думаю, с этим никто и не спорит. А еще англичане обязательно угостят вас одновременно 6-8 сортами. Чайная церемония у них не уступает по красоте японской. Впрочем, что это я, - любая традиция любой страны хороша, ведь традиция — это комплекс привычек, обрядов, представлений, которые передаются из поколения в поколение. Недаром само слово «традиция» - производная от глагола tradere — передавать. Это латинский глагол, когда-то древние римляне им обозначали любую передачу чего-либо.

Обычно чай сервируется на столике, покрытом белой или синей скатертью, в гостиной у камина. Набор посуды впечатляет — чайные пары и чайник, отдельно — кипяток, молоко или сливки, тарелочки с закусками, и многое другое. Даже шерстяной чехол для чайника, чтобы не остывал, положен!

Сначала подают закуски, но непременно тогда, когда гости уже собрались. Это могут быть овощи, яйца, джемы, печенья, торты, в общем, все, что душа пожелает.

Да, англичане наливают чай в молоко, а не наоборот, этот обычай формировался веками, зачастую из-за стоимости фарфоровых чашек, из которых пили. Сколько раз в день пьют чай? Трижды! Сначала за завтраком, потом за ланчем, потом вечером. Именно вечернее чаепитие объединяет родственников и друзей за столом, в веселых и продолжительных беседах!