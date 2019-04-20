Да простят меня заранее битломаны, но самой популярной песней в мире является вовсе не «Yesterday». Ежедневно во всех уголках Земли на английском языке миллионы раз звучит песенка «Happy Birthday to You». Что может быть лучше, чем торжественный момент выноса торта под аккомпанемент друзей, когда все лица излучают радость!

История песенки «Happy Birthday to You»

Без этой незамысловатой задорной песенки нам уже тяжело себе представить празднование Дня рождения. Она автоматические повышает градус настроения всем присутствующим на торжестве. Но ведь так было не всегда. Изначально песенка называлась “Good Morning to All” и была «дежурной» при приветствии нового ученика классом. Придумали ее учителя младших классов сестры Хилл, а ученикам она настолько пришлась по душе, что преобразовалась в поздравительную речевку ко Дню Рождения. Оригинал же звучал так:

Good morning to you,

Good morning to you,

Good morning, dear children,

Good morning to all.

Королевский День Рождения

Чудеса традиций празднования Дня Рождения начинаются с оплота всего Объединенного Королевства – монарха. Королева Елизавета II празднует День Рождения дважды: фактический 21 апреля и формальный в определенную субботу июня. Подобная причуда – отнюдь не королевская прихоть, а распоряжение еще короля Эдварда VII, которого не устраивало принимать поздравления по случаю своего появления на свет в холодном и сыром ноябре. Решено было подождать теплой июньской погоды и ежегодно устраивать парад в честь Дня Рождения (Birthday Parade, также известный как Trooping the Colour). Сейчас в «официальный» День Рождения королевы 41 ружье салютует в Гайд-парке, 21 – в Винздорском парке и 62 ружья – около Лондонского Тауэра.

У всех желающих есть возможность поздравить королеву по почте. Возможно, именно ваша открытка будет отобрана в топ-300 и попадет в руки к Елизавете ІІ. Кстати, можно писать не только пожелания, но и просьбу о приглашении на торжество. Пройдите тест на удачу: если ответ положительный, то вас и еще 99 счастливчиков будут ожидать на церемонии лично. Вы также можете получить поздравление от самой королевы Великобритании, для этого нужно всего несколько условий: дожить до ста лет и регулярно проверять почту, потому как королевские поздравления столетним юбилярам приходят в открытках.

День рождения по-британски: подбрось меня, если сможешь!

Конечно, без сладостей не обойтись: в первой половине дня принято порадовать угощениями в виде пирожных с коллегами или одноклассниками, во второй – разделить праздничный торт с приглашенными гостями. В торт традиционно вставляется соответствующее возрасту именинника количество свечей, а внутри запекается монетка. Тот, кому попалась монетка, обречен на богатство и везение.

На британском Дне рождения виновника торжества не дергают за уши, а подбрасывают в воздух столько раз, сколько лет ему исполнилось. Эта забава называется «The bumps». Казалось бы, вот она – счастливая возможность почувствовать себя рок-звездой, если бы не традиция уронить именинника на землю.

Достигшему совершеннолетия (21 года) юноше вручаются символичные ключи от родительского дома. Этот ритуал напоминает, что 21 - не только возможность покупать алкоголь без преград, но и нести ответственность за себя и семью, которая ложится на плечи повзрослевшего именинника.

Еще одной старой и доброй традицией является отправка поздравительных открыток имениннику. Этому ежегодному поздравительному ритуалу уже более 100 лет! И никакие социальные сети не могут составить ему конкуренции.

Детский День рождения начинается с распаковывания подарков с самого утра и заканчивается вечеринкой, на которую приглашены родственники и друзья, подвижными играми и музыкальными конкурсами.

День Рождения по-американски: удиви меня, если сможешь!

Американские дети очень удивились бы, увидев ломящийся от праздничных блюд стол. Дни рождения дома проводятся крайне редко. Девиз американского детского праздника «удиви меня, если сможешь».

Детский зоопарк, парк развлечений или отдыха, надувной замок, детский ресторан, двор частного дома и даже музей – эти места отлично подойдут. Гостей будут развлекать нанятые аниматоры в костюмах от клоунов до супергероев, специально подготовленные музейные сотрудники, а не родители и родственники.

Гости заблаговременно получают пригласительные, где указаны время и место торжества, а также дата, до которой необходимо подтвердить намерение прийти. Если английская детвора начинает распаковывать подарки с самого утра, то американские сверстники терпеливо благодарят и откладывают презенты на отдельный стол. Счастливые американские родители не стоят весь день у плиты в день рождения чада, а заказывают пиццу, торт со свечами и сок.

После пиццы наступает время распаковывания подарков и зачитывания вслух поздравлений. Мама и папа именинника аккуратно записывают в блокнот, кто и что подарил. Далее следуют свечи, торт и как завершающий аккорд - “Happy Birthday”. Дома достанут тот самый блокнот и обязательно отправят гостям слова благодарности в открытках.

Взрослые американцы празднуют свой День рождения по менее оригинальному сценарию. Они также избавлены от кулинарной повинности, предпочитая ресторанные посиделки. Гости самостоятельно продумывают развлечения и украшения, снимая это бремя с виновника торжества. Еда и спиртное в кафе оплачивается самостоятельно. От гостей требуется шепнуть вовремя официанту о наличии именинника в компании, и тогда ему гарантировано поздравление от заведения – кусок торта со свечой, преподнесенный официантами.