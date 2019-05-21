О, Канада, загадочная страна! Задайте себе вопрос, что вы знаете о канадцах, помимо того, что эти гордые сыны севера рубят лес, играют в хоккей и поглощают кленовый сироп литрами?

А что знаете об отличиях канадского английского от британского? Ничего?



Ну так пришло время разбираться.



Само собой, в любом своем диалекте английский вполне узнаваем, так что у вас есть шанс понять каждого англоговорящего.

Но если вы в Канаде, учитывайте тот факт, что на местный вариант языка из-за территориальной близости серьезное влияние оказывает американский английский.



Тем не менее, у канадского диалекта есть ряд отличительных фонетических особенностей:

1. сочетание звуков “ou” и “ow” канадцем будут произноситься как [oʊ], в то время как и британцы, и американцы скорей произнесут их как [aʊ]. Послушайте, как канадцы произносят слово “about”, попробуйте так же, вам понравится. Это, кстати, называется “канадским подъемом”;

2. зато “о” в открытом слоге без «u» или «w» будет читаться как [o];

3. многие слова будут офранцужены. Особенно заметна эта тенденция в Квебеке - бывшей французской провинции. Так что английское слово с французским акцентом или произнесенное по правилам французского языка - скорее норма, чем исключение;

4. межзубный звук [ð], школьный кошмар каждого, может произноситься как [d];

5. звук [ʌɪ] будет заменен на [iː];

6. никаких долгих гласных! Смело одинаково произносите “cot” и “caught”, вас поймут;

7. не стесняйтесь произносить [r] в конце слов и перед согласными в словах типа “car”.

Но, конечно, ни один из перечисленных пунктов не характерен для всей Канады в целом.

Во второй по площади стране мира хватает внутренних диалектов.

Несмотря на то, что фонетически канадский английский ближе к американскому, орфография идентична британской.

Так, в Канаде напишут “colour”, а не “color” и “offence”, а не “offense”.

Наиболее интересными отличиями характеризуется лексика.

Самой известной особенностью канадского английского стало междометие «eh!», которое принимает разные значения в зависимости от контекста: “что?”, “окей!”, “эээ?”, “правда?”.

Такой же смысловой нагрузкой обладает и междометие “hm!”, которое встречается примерно так же часто, как и “eh!”.

Эти две частицы обычно заменяют окончания в tag-questions.

Так что можете легко обойтись без всяких там “isn't”, “aren't”, “haven't” и “don't”.

Чтобы сойти в стране кленового листа за своего, можете попробовать ввернуть в речь несколько сленговых словечек:

loonie и toonie - монеты в 1 и 2 канадских доллара соответственно;

и - монеты в 1 и 2 канадских доллара соответственно; dart – сигарета;

– сигарета; brutal - несправедливо;

- несправедливо; kerfuffle - спор или беспорядок;

- спор или беспорядок; mickey - бутылка крепкого алкоголя;

- бутылка крепкого алкоголя; klick - километр;

- километр; washroom - ванная, туалет;

- ванная, туалет; to be owly – быть в плохом настроении;

– быть в плохом настроении; poutine (ударение на последний слог) - картофель фри с сыром и соусом;

(ударение на последний слог) - картофель фри с сыром и соусом; weatherin’ - очень плохая погода.

Заметить канадский акцент можно у Райана Рейнольдса, Киану Ривза, Джима Керри и Дрейка.

А вот тут - посмотреть, как говорят самые обычные канадцы:

И для закрепления - сравнение британского и канадского английского:

Чем серьезней вы погружаетесь в особенности диалектов, тем больше перед вами раскрывается английский во всей своей многогранности.

Так что потом сможете не только с британцем на понятном ему языке обсудить, как вы ждете новую серию Шерлока, но и с канадцем поболтать о том, как прошел сезон для его любимой хоккейной команды.



Stay tuned!