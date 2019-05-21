О, Канада, загадочная страна! Задайте себе вопрос, что вы знаете о канадцах, помимо того, что эти гордые сыны севера рубят лес, играют в хоккей и поглощают кленовый сироп литрами?
А что знаете об отличиях канадского английского от британского? Ничего?
Ну так пришло время разбираться.
Само собой, в любом своем диалекте английский вполне узнаваем, так что у вас есть шанс понять каждого англоговорящего.
Но если вы в Канаде, учитывайте тот факт, что на местный вариант языка из-за территориальной близости серьезное влияние оказывает американский английский.
Тем не менее, у канадского диалекта есть ряд отличительных фонетических особенностей:
1. сочетание звуков “ou” и “ow” канадцем будут произноситься как [oʊ], в то время как и британцы, и американцы скорей произнесут их как [aʊ]. Послушайте, как канадцы произносят слово “about”, попробуйте так же, вам понравится. Это, кстати, называется “канадским подъемом”;
2. зато “о” в открытом слоге без «u» или «w» будет читаться как [o];
3. многие слова будут офранцужены. Особенно заметна эта тенденция в Квебеке - бывшей французской провинции. Так что английское слово с французским акцентом или произнесенное по правилам французского языка - скорее норма, чем исключение;
4. межзубный звук [ð], школьный кошмар каждого, может произноситься как [d];
5. звук [ʌɪ] будет заменен на [iː];
6. никаких долгих гласных! Смело одинаково произносите “cot” и “caught”, вас поймут;
7. не стесняйтесь произносить [r] в конце слов и перед согласными в словах типа “car”.
Но, конечно, ни один из перечисленных пунктов не характерен для всей Канады в целом.
Во второй по площади стране мира хватает внутренних диалектов.
Несмотря на то, что фонетически канадский английский ближе к американскому, орфография идентична британской.
Так, в Канаде напишут “colour”, а не “color” и “offence”, а не “offense”.
Наиболее интересными отличиями характеризуется лексика.
Самой известной особенностью канадского английского стало междометие «eh!», которое принимает разные значения в зависимости от контекста: “что?”, “окей!”, “эээ?”, “правда?”.
Такой же смысловой нагрузкой обладает и междометие “hm!”, которое встречается примерно так же часто, как и “eh!”.
Эти две частицы обычно заменяют окончания в tag-questions.
Так что можете легко обойтись без всяких там “isn't”, “aren't”, “haven't” и “don't”.
Чтобы сойти в стране кленового листа за своего, можете попробовать ввернуть в речь несколько сленговых словечек:
- loonie и toonie - монеты в 1 и 2 канадских доллара соответственно;
- dart – сигарета;
- brutal - несправедливо;
- kerfuffle - спор или беспорядок;
- mickey - бутылка крепкого алкоголя;
- klick - километр;
- washroom - ванная, туалет;
- to be owly – быть в плохом настроении;
- poutine (ударение на последний слог) - картофель фри с сыром и соусом;
- weatherin’ - очень плохая погода.
Заметить канадский акцент можно у Райана Рейнольдса, Киану Ривза, Джима Керри и Дрейка.
А вот тут - посмотреть, как говорят самые обычные канадцы:
И для закрепления - сравнение британского и канадского английского:
Чем серьезней вы погружаетесь в особенности диалектов, тем больше перед вами раскрывается английский во всей своей многогранности.
Так что потом сможете не только с британцем на понятном ему языке обсудить, как вы ждете новую серию Шерлока, но и с канадцем поболтать о том, как прошел сезон для его любимой хоккейной команды.
Stay tuned!
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