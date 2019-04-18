Так сложилось, что американские ВУЗы стали главными соперниками английских образовательных гигантов Оксфорда и Кембриджа в борьбе за звание «лучшие университеты мира». Согласно исследованию, проведенному журналом Forbes в 2009 году, американское высшее образование признано самым дорогим и престижным. Немалую роль в его популяризации сыграли студенческие сообщества и ассоциации университетов.

Быть членом американского студенческого сообщества или братства в таких университетах, как Гарвардский, Пенсильванский, Принстонский, значит войти в элитный клуб будущих бизнесменов и политиков. Все вышеперечисленные ВУЗы входят в состав элитной ассоциации, которая называется «Лига плюща». Согласно легенде, свое необычное имя ассоциация получила в 1937 году во время футбольного матча между командами Колумбийского и Пенсильванского Университетов. Тогда один из спортивных обозревателей, чтобы расшевелить команды посетовал, что ему всю игру придется наблюдать за тем, как «растет плющ». По другой версии происхождения названия – плющ обвивает большинство студенческих зданий, членов ассоциации. Официально годом образования «Лига плюща» считается 1954 - тогда произошло юридическое оформление организации. Изначально функции лиги сводились к решению вопросов, связанных со спортивной деятельностью 8 частных ВУЗов высшего образования, расположенных на северо-востоке США.

В число этих восьми университетов входят:

Брауновский университет (основан в 1764) – отличается нетрадиционной учебной программой, которая называется Новая программа. Студент может свободно выбирать предметы и по любому из них получать зачет или незачет вместо оценки.

Гарвардский университет (основан в 1636 году). Это не только самый старейший, но и самый консервативный в плане преподавания ВУЗ.

Дартмутский колледж (основан в 1769 году) – университет известен, тем, что здесь обучение проходят аспиранты.

Йельский университет (основан в 1701 году). В его состав входят двенадцать подразделений: Йельский колледж, четырёхлетнее образование в котором завершается получением степени бакалавра; аспирантура по различным специальностям, включающим точные, естественные и гуманитарные науки, а также 10 профессиональных факультетов, готовящих специалистов в области юриспруденции, медицины, бизнеса, охраны окружающей среды, а также теологов.

Колумбийский университет (основан в 1754). В начале своего существования университет носил название Королевского колледжа, так как был основан по приказу короля Англии Георга II. В состав университета входят: факультеты — политических наук, философии, математических и естественных наук, медицины; школы — права, техники и прикладных наук, архитектуры, библиотечного дела, стоматологии, искусств, общественной работы; школы для дипломированных специалистов — журналистики, хозяйствования (бизнеса); отделение общего обучения и центр иностранных студентов (без присвоения степеней).

Корнелльский университет (основан в 1865 году). Интересный факт – основателями ВУЗа были предприниматель и создатель телеграфной индустрии Эзрой Корнелл и известный ученый Эндрю Уайт. Среди обучающих программ, особой популярностью пользуется специальность «Инженерная Физика» (Engineering Physics).

Пенсильванский университет . Образован в 1751 году президентом Франклином. Девиз ВУЗа гласит: законы без морали бесполезны.

Принстонский университет (основан в 1746 году). Еще один университет, чье основание связано с именем английского короля Георга II, который удовлетворил просьбу группы пасторов и выдал им разрешение на образование колледжа в целях обучения юношества языкам, свободным искусствам и наукам.

Начиная с 60-х годов XX века «Лига плюща» стала контролировать и другие сферы университетской жизни. Поступить в один из этих ВУЗов очень сложно – нужно быть либо вундеркиндом, либо быть членом очень известной и богатой семьи. «Лига плюща» обладает огромными финансовыми средствами, которые дают возможность открывать филиалы учебных заведений в других странах. Не так давно стало известно, что планируется открытие филиалов в Британии. Тем самым «Лига плюща» стремится потеснить с «пьедестала» Оксфорд и Кембридж.