26 марта

Mother's Day в Англии похож на 8 Марта в России. Его корни уходят в викторианские времена, когда дети с довольно раннего возраста работали вдали от дома, а деньги, заработанные ими, пересылались в семейный бюджет. Один день в году детям разрешалось провести дома вместе с родителями. Они приносили матерям (и бабушкам) небольшие подарки, такие, как букетики цветов или свежие яйца. Теперь в этот день дети дарят матерям букеты и выполняют за них всю домашнюю работу. Обязательно они стараются приготовить завтрак своими руками для любимых матерей.

Если проследить историю праздника, то самые ранние чествования женщины как матери уходят корнями к древнегреческому весеннему фестивалю в честь богини Рэи, жены бога Кроноса и матери многочисленных богов и богинь. А около 250 года до н.э. в Риме начали проводиться церемонии, славящие мать-богиню по имени Кибела (Cybele). Эти религиозные римские празднования длились три дня - с 15 по 18 марта.

В самом начале 17 века в Англии в четвертое воскресенье поста люди стали праздновать Mothering Sunday (Воскресенье Матери). Это был праздник всех матерей Англии. По мере распространения христианства в Европе, это воскресенье стало праздником Матери Церкви – духовной силы, дающей жизнь и защищающей от зла. Со временем церковный праздник слился воедино с праздником светским. В те времена была большая социальная разница между богатыми аристократами, живущими в огромных особняках, и большей частью населения, работавшей прислугой и жившей в домах своих хозяев. В Mothering Sunday все слуги получали выходной, они возвращались в свои семьи, чтобы провести этот день со своими матерями. Праздничную атмосферу этому дню придавал специальный торт, называемый «материнский». В обмен на торт от матерей ожидали благословения.

В наши дни праздник не забыт, но проходит он довольно спокойно. Женщины отдыхают, а их мужчины занимаются работой по дому и готовят ужин. Традиционно в этот день принято подавать тот самый торт симнель (simnel cake), украшенный 12 шариками марципана. Традиция 12 шариков началась в еще дохристианские времена, они символизируют 12 знаков зодиака. Название этого торта связано с латинским названием муки тонкого помола (simila). Такие торты и пирожные пеклись и продавались в Англии и Франции по воскресеньям во время Великого поста. Иногда мужья выводят в этот день своих жен в рестораны, чтобы отметить событие. Дети дарят цветы, открытки и другие подарки мамам. Поздравить свою маму надо обязательно, и в какой бы части света ни находились в этот день дочери и сыновья, они позвонят своим единственным и родным, отправят им открытку, письмо или электронное послание в День матери.

Праздник имеет аналоги в других странах. Это день памяти о матерях всего мира, когда воздается должное их труду и бескорыстной жертве ради блага своих детей.

В 1912 году была создана Международная Ассоциация Дня Матери с целью распространения и популяризации этого праздника.

День Матери в США впервые начали праздновать в Соединненых Штатах Америки в 1910 году. История этого праздника такова: с 1908 году молодая американка Анна Джервис выступила с инициативой чествования матерей в память о своей, умершей преждевременно. Анна писала письма в государственные учреждения с предложением один день в году посвятить чествованию матерей. Ее старания увенчались успехом - в 1910 году штат Вирджиния первый признал День Матери как официальный праздник.

С тех пор этот праздник отмечают во второе воскресенье мая.

По популярности у американцев День матери находится на пятом месте после Дня Св. Валентина, Дня Отцов, Пасхи и Рождества. В этот день всем сыновьям, независимо от их отношений с родителями, надлежит навестить маму, преподнести ей символический подарок, побыть с ней какое-то время.

К идее официально организованного воздаяния в этот день почестей и благодарностей матерям присоединились и канадцы. Мамин день (Mother's Day Holiday) в Канаде - это не просто передвинутая на более теплый и ласковый месяц май версия "8 Марта".

Обычно все члены семьи встают в этот день спозаранку, зато мамин утренний сон оберегают особенно тщательно. И пока мама спит, готовят для нее все вместе самые любимые ее кушанья, а когда она проснется, подают ей завтрак прямо в постель. Ведут себя с ней весь день как с королевой, всячески ублажая и развлекая ее. Единственное, что позволяется ей делать в этот день - это открывать входную дверь, когда послышится звонок рассыльного, доставившего заранее заказанный для нее подарок или роскошный праздничный букет. Тещи и свекрови тоже не остаются в этот день без внимания, которым предназначается надпись: "Той, кто как мама".

Магазины в канун Маминого праздника, естественно, "в полной боевой готовности". Специально к этому дню выпускается множество товаров "для мам", с поздравительными надписями на красивых ярлыках. В последние годы наиболее популярным подарком стали билеты на экскурсии и в развлекательные поездки.