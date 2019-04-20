Рождество в Англии

Рождество в Англии – это переплетение устоявшихся вековых национальных традиций, примет и всего того, что в современном мире связывают с зимними празднествами. Несмотря на обилие своих древних ритуалов, англичане перенимают и новые из Европы. Например, с конца XIX века из Германии пришли Календари Пришествия. И теперь каждый год, начиная с первого декабря, английская детвора ведет "отсчет к Пришествию", причем сами календари могут быть совершенно невообразимых видов: мигающие, шоколадные, вафельные, в виде голов марсиан...

Дома начинают украшать за две недели до Рождества. Лужайки перед домами обычно полностью скрыты статуями, венками из падуба и плюща, а в окнах включают приветственные Скандинавские огни.

Рождество в Лондоне

Для лондонца, Christmas – это прежде всего shopping: на витрины выкладывают самый дорогой товар, а цены в период распродаж снижаются до 50%.

Тем временем, весь город начинает жить праздничной жизнью: в переходах и в церквах поют хоры всех мастей, рестораны предлагают специальные меню и особые увеселительные мероприятия, а улицы, площади и театры (открытые и закрытые) наводняют массовики-затейники, поп-группы и клоуны.

Сам праздник Рождества проходит в несколько этапов.

Advent (подготовка к Рождеству), 1-24 декабря

В это время духовные наставники просят задуматься всех христиан об истинном смысле Рождества. Одна из главных традиций этих недель - венки со свечами, которые делают в первое воскресенье месяца. Венки обычно состоят из 5 свечей: четырех красных и одной белой. Каждое воскресенье зажигается новая красная свеча, когда семья собирается вместе за молитвой или праздничным столом. Белую свечу зажигают в вечер перед Рождеством как символ того, что в мир придет Христос и осветит тьму.

Christmas, 24-25 декабря

В эти дни особенно счастливы дети. Ожидая получить подарки от Father Christmas (так в Великобритании еще называют Санта Клауса), дети пишут подробный список с описанием желаемого и бросают его в камин. Считается, что дым из трубы донесет послание точно адресату. В Сочельник малыши слушают рождественские истории и молитвы, а перед тем как лечь спать, оставляют пирог с фаршем, молоко и морковку для оленей Санты. Обычай вешать носки для подарков тоже пришел из Англии. Санта Клаус однажды уронил несколько золотых монет, когда спускался вниз по дымоходу. Монеты провалились бы в печку и пропали, если бы не попали в носок, который сушился. С тех пор дети вешают носки на камин в надежде найти их полными подарков.

В Великобритании принято дарить друг другу подарки примерно одинаковой стоимости. Причем в семейном кругу церемония вручения подарков проводится по старинной традиции – по жребию.

Дом украшают хвойными ветками и лесными ягодами. Эта традиция соблюдалась задолго до крещения Англии. Ветки и ягоды приносили в дом, чтобы разогнать зимнее уныние и напомнить, что весна уже не за горами. Омелу (mistletoe) развешивают по дому, веря, что она обладает мистическими силами, которые приносят удачу дому и отпугивают злых духов. Рождественскую ель стали украшать на Рождество только около тысячи лет назад.

На ланч обычно начинают съезжаться родственники и друзья. По традиции к праздничному столу, кроме традиционных блюд, подают рождественские крекеры. Когда гости их разламывают, внутри может оказаться праздничный бумажный головной убор в форме короны, игрушка или подарок, или праздничная шутка.

Каждый год, в три часа дня, по телевизору транслируют речь королевы Елизаветы с поздравлениями, после чего вся семья играет в шарады или в требующие смекалки настольные игры.

Boxing Day, 26 декабря

Название этого дня происходит совсем не от популярного вида спорта, а от 'box' (коробка, ящик). По традиции, в этот день в церквях открывают коробки с пожертвованиями и их содержимое раздается бедным. Раньше в этот день слуг отпускали домой на праздничный обед с семьей. По своей сути, праздник является добавочным выходным днем к Рождеству.

Кульминацией, как Рождества, так и Нового года, является праздничный ужин. Считается: какой стол был на Рождество, такой будет и весь год. В Англии на Рождество подают запеченную свиную голову, и, как самое главное блюдо, - рождественский хлеб ("хлеб Христа"), испеченный по специальным рецептам, украшенный ритуальными узорами и зеленью. Хлеб торжественно разрезают на части: обязательно одну из частей отдают бедным; выделяется часть и для домашнего скота, птицы. В праздничные пироги запекают зерно боба, кольцо, монету и пуговицу, с помощью которых гадают. Боб – к счастью, кольцо – к замужеству, монета – к богатству, пуговица – к бедности.

New Year's Day, 31 декабря – 1 января

Традиционно шумный праздник встречи нового года. Британцы устраивают многолюдные вечеринки, много пьют, едят и веселятся. Как и везде, считается, что Новый год надо встретить как можно более радостно, чтобы весь следующий год был счастливым.

Hogmanay в Шотландии

Шотландцы отмечают Рождество довольно сдержанно, сохраняя весь свой праздничный пыл для новогоднего праздника, называемого Hogmanay (hogmanay - особого вида овсяная лепешка, которую традиционно давали детям в новогодний вечер). Заметьте, что если в Англии праздник встречи Нового года называется New Year's Eve, то в Шотландии он называется Auld Year's Nicht.

Считается, что первый человек, который зайдет в дом после наступления Нового года, значительно повлияет на благосостояние хозяев в наступающем году. Считается, что незнакомцы приносят удачу: в зависимости от региона - светловолосый или темноволосый чужак. Первый гость должен зайти не с пустыми руками, а прихватить с собой уголь, хлеб, или соль, которые считаются символами жизни. Шотландцы также верят в магическую силу начал: начало нового года влияет на его продолжение.

Важно тщательно подготовить свой дом к Новому году, убрать его и украсить. При этом исполняется ритуал сжигания можжевеловых ветвей, которые хозяева развешивают по всему дому, чтобы удалить любые болезни и прогнать злых духов.

К праздничному столу подают: печенье Haggis, другие песочные и овсяные печенья, лепешки, сыр, вино и виски, а также New Year black buns (новогодние черные булочки).

Чтобы избавиться от старого года, шотландцы зажигают костры, а иногда и соломенные фигурки, олицетворяющие старый год - "the Auld Wife".

Как и в старину, чтобы избавить дом от злых духов, следует впустить в дом кошку или собаку.

В первый день Нового года дети просыпаются рано и обходят дома соседей с песнями. В ответ получают монеты, пирожки, яблоки и другие сладости. По сложившейся веселой традиции детям обязательно нужно успеть обойти всех к полудню, иначе их назовут «dunce». :)