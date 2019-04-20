Соединенные Штаты Америки – удивительная страна, не похожая ни на какую другую. Здесь смешались почти все культуры и национальности планеты, породив единство из множества. Америка, как и любая другая нация, считает себя самой лучшей в мире. И тому есть веское доказательство: люди со всех концов земного шара из кожи лезут, чтобы попасть в США.

Соединенные Штаты расположились на материке Северная Америка, от Тихого до Атлантического океана и от Канады до Мексики. Страна занимает площадь более девяти с половиной миллионов квадратных километров.

США – федеративная республика, в ее составе 50 штатов, обладающих определенной автономией, и столичный федеральный округ Колумбия.

Несмотря на то, что на территории Америки более 10000 лет назад имелись поселения, государство Соединенные Штаты Америки – одно из самых молодых в мире. На протяжении всей истории страны, ее буквально накрывали волны европейской эмиграции, которые, в первую очередь, носили восточноевропейский, а уже после и южноевпропейский характер. Массово съезжались немцы, ирландцы, итальянцы, поляки, греки, евреи, франкоканадцы. После развала СССР в Америку иммигрировало много граждан из нашей страны.

По количеству жителей США уступает лишь Китаю и Индии, при этом значительно отставая от них. Средняя плотность населения составляет 28 человек на 1 кв км. Слабо населены Аляска, горные штаты и Великие равнины.

Сегодня Соединенные Штаты Америки – единственная сверхдержава, мощнейшая страна с самой крупной в мире экономикой, является символом процветающего капитализма. Миллионы эмигрантов из разных стран мира приезжают сюда, чтобы воплотить в жизнь свою мечту.

Огромное количество туристов стремятся своими глазами увидеть эту страну. В Нью-Йорк приезжают, чтобы посмотреть на знаменитую Статую Свободы и улицы с невероятным количеством небоскребов. Нужно отметить, что каждый американский город уникален и неповторим. На планете нет второго Лас-Вегаса. В этом городе развлечения возведены в статус культа. Роскошь гостиниц и разнообразие развлекательных заведений просто поражает воображение.

Конечно, США - абсолютно молодой культурный регион. В нем синтезировались английский язык и культура с культурным наследием переселенцев из других стран. США – самая богатая страна в мире, здесь очень высок уровень развития человека и высочайший уровень жизни.

Одним из символов США уже более ста лет являются автомобили, созданные известными во всем мире автопромышленниками, впереди которых, несомненно, стоит Генри Форд. Автомобили вроде Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Hummer, Cadillac Eldorado давно стали культовыми для миллионов любителей авто во всем мире.

Американский кинематограф давно впереди планеты всей. Отличается он высокобюджетностью, продуктивностью и, несомненно, высоким качеством. А американская кинопремия «Оскар» по праву считается одной из самых престижных в кинематографическом мире.

Америка является родоначальницей многих направлений в современной музыке: рэп и хип-хоп, джаз и блюз, кантри и свинг, рок-н-ролл в различных его видах – все это появилось именно здесь. Творчество таких представителей американской музыкальной индустрии, как Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, Луи Армстронг, Джимми Хендрикс, Боб Дилан, навсегда вошло в историю мировой музыки.

Мне однажды довелось побывать в Америке. Сами по себе американцы – милые и доброжелательные люди, встречающие вас лучезарной улыбкой. Можно сказать, что они по-детски наивны и открыты, они очень любопытны, и, как водится, секретов хранить не умеют. Можно сказать, что они не отличаются утонченностью, ведут себя несдержанно и бурно. Но нужно воспринимать их такими, как есть. По своей сути американцы – подростки. Если это принять, все сразу встает на свои места.

Наверное, поэтому в Соединенных Штатах умеют хорошо развлекать себя и других: праздники на уик-энд, спортивные состязания. Американцы-отпускники своим видом еще больше похожи на американцев. На них шорты цвета "вырви-глаз", белые кроссовки и футболки с оскорбительными надписями. Правда, времени для развлечений у американцев в обрез. Они были очень удивлены, узнав от меня о продолжительности отпусков в России. У них он длится всего две недели. Поэтому американцы предпочитают короткие поездки.

Любимая тема для разговоров среди американцев – это спорт, причем, спорят, отстаивают свои любимые команды и комментируют ошибки судейства не только мужчины, но и женщины. В любом мало-мальски крупном городе США существует собственная футбольная, баскетбольная, или хоккейная команда, за которую страстно более все население.

Признаться, я не ожидала, что у американцев просто безудержная страсть к шопингу. Для них – хождение по магазинам - не докучная необходимость, а любимый отдых, удовольствие, развлечение, способ убить время. Друзья специально назначают встречу в магазине, чтобы вместе пройтись по моллам и радостно возвратиться домой с пустыми руками.

Что меня покорило в американцах – выражение своих мыслей со всей возможной прямотой. Американец всегда говорит то, что думает, даже если лучше бы оставить свою мысль при себе.

Нужно сказать, что американцы – законопослушная нация. Российские студенты, обучающиеся в Америке, рассказывали мне, что здесь принято сообщать о нарушениях университетского распорядка. Например, о списывании соседа они обязательно сообщат преподавателю.

Нужно сказать, что мне далеко не все понравилось в Америке: и, практически полное отсутствие городского транспорта, и грязное метро, и обилие нездоровой пищи. И многое другое.

Но восхитил искренний патриотизм народа этой страны.