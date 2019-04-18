Надеюсь, этот материал привлечет внимание тех, кто интересуется культурой Англии, кто хочет как можно больше узнать об этой стране, кто изучает английский язык, или собирается в путешествие и хочет научиться общению с жителями Англии, понять особенности их характера и поведения.

Англия – явление уникальное. Прежде всего, потому, что страна не имеет определенного названия. Несомненно, все мы знаем, что Англия – это часть Великобритании. В ее составе Шотландия с Уэльсом, входящая в состав Соединенного королевства вместе с Северной Ирландией.

Англия – это, в сущности, маленький остров, но, при этом, он являет собой целый мир. Налицо ярко выраженные региональные различия, свойственные крупным государствам. Жители страны отличаются не только по характеру, традициям, еде, одежде, но и языку. Подчас они даже не могут понять друг друга, настолько силен своеобразный акцент в каждом регионе страны.

Сама природа разделила маленький остров на разные регионы, отличающиеся между собой разнообразием природы, пейзажа, географии, превращая его в огромное государство.

Приехав в эту страну впервые, многое для меня было непривычным, многое удивляло, как приятно, так и не очень.

Хорошее впечатление оставляет система общественного транспорта, прежде всего лондонское метро и культовые двухэтажные автобусы, хорошо известные во всем мире.

Многоэтажные дома тут обычно используются или как офисы и госучреждения, или как муниципальное жилье. Среднестатистические же англичане живут в тихих спальных районах с садиками, утопающими в розочках в частных, как правило, двухэтажных домах. На улицах в приличных районах практически нет мусора, по крайней мере, я не видела. Дома и тротуары выглядят очень аккуратно.

Если говорить о ценах в магазинах и не только, они очень отличаются от наших, как, впрочем, и зарплаты. Недвижимость и коммунальные услуги здесь достаточно дороги. А вот продукты питания и одежда стоят значительно дешевле, чем в России. Кроме того, в магазинах постоянно проводятся различные скидки, устраиваются всевозможные акции и распродажи. Если говорить о магазинах, главное их достоинство – высокое качество предлагаемой продукции. Если написано, что сыр итальянский, то он таковым и будет, или та же колбаса, она из настоящего мяса. Овощи и фрукты круглогодично на любой вкус. И по цене не бывает особых колебаний.

Разумеется, главным достоянием любой страны являются ее жители. Говоря об Англии можно сказать, что это вежливая и политически корректная страна, жители которой, как правило, дружелюбно настроены по отношению к туристам и экскурсионным группам. При этом лондонцы – вечно спешащие и занятые люди, а жители северных регионов – более спокойные и вежливые. В этом я убедилась на собственном опыте.

Мы привыкли считать, что англичане отличаются надменностью, чопорностью, хладнокровием. Хотя, конечно же, народы, населяющие эту страну очень не похожи между собой. Даже традиционный английский завтрак из яичницы, тоста, жареной сосиски, помидора и грибов, ничуть не похож на традиционный шотландский, включающий в себя яичницу, тост, сосиску, помидор и грибы.

Бесспорно, национальный характер существует у всех народов. Но, пожалуй, у англичан он проявляется значительно отчетливее. К наиболее заметным свойствам натуры этой нации, прежде всего, следует отнести стабильность и постоянство характера. Они меньше других подвержены влиянию времени, моде и всего преходящего.

Для англичан важно рациональное использование всего и всегда, в том числе чувства времени и места. Опоздание будет расценено как невоспитанность, в лучшем случае, невежливость, которое, несомненно, подорвет ваш авторитет в глазах общества. А, нужно отметить, мнение общества в Англии ценится очень высоко.

Необходимым качеством для них считается умение выполнять обещание. Возможно, именно поэтому англичане – одни из немногих народов, пользуются необъяснимым уважением во всем мире.

Говоря о чертах характера англичанина, следует отметить культуру правильного поведения и способность владеть собой. Но нужно отметить, что такое благородство отличало англичан не всегда. До начала 19 века жители Англии не отличались ни невозмутимостью и обходительностью, ни самообладанием и сдержанностью. В те далекие времена и верхи, и низы общества отличались буйным, вспыльчивым характером, где вызывающее поведение было скорее правилом, чем исключением, где излюбленным зрелищем были публичные казни, порки розгами и петушиные бои, где даже юмор был крайне жесток.

И лишь при королеве Виктории англичанам были привиты принципы джентльменского поведения, которые возобладали над крутым нравом старой Англии.

А сегодня самообладание и умение держать себя в руках считаются главными достоинствами англичан. Чем лучше человек умеет владеть собой, тем он достойнее - с их точки зрения! Англичанина с детства приучают спокойно сносить и холод и голод, преодолевать и боль и страх, справляться и с любовью и с немилостью.

Одним из ценнейших качеств англичан, в чем я убеждалась не раз, является бережное отношение к своей семье. Хладнокровный и беспристрастный человек, возвращаясь, домой, становится заботливым, внимательным, нежным.

Мне приходилось бывать в английских семьях и могу подтвердить, что всегда хозяева крайне гостеприимны и доброжелательны.

Нам всем хорошо известна поговорка: мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Она принадлежит англичанам, которые и по сей день строго ей следуют, отдавая предпочтение хорошим машинам, дорогим костюмам, прекрасной библиотеке.

Хочу отметить, в отличие от нас, англичанам во всем свойственна умеренность: и во время труда и во время отдыха. Они живут для себя, и в их поведении нет ничего показного. Их отличает самоирония, здоровый скептицизм по отношению к самим себе, даже насмешка над собой.

Но, когда вы познакомитесь с англичанами поближе, обнаружите чувствительную душу, жажду тепла и внимания.