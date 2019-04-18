В России множество людей верит в приметы. Эта вера основана не на знаниях или разумных доводах. Ведь нет никакого рационального объяснения, почему надо бояться именно черной кошки, перебегающей дорогу, а не, скажем, рыжей или серой. Или почему надо показывать язык зеркалу, если что-то забыл и вернулся домой. Почему надо плевать именно три раза и только через левое плечо.

В англо-говорящих странах тоже есть свои приметы. В США они называются Old Wives’ Tales или, если перевести на русский язык, «бабушкины сказки». Как и в России, подобные «сказки» существуют буквально на все случаи жизни.

Многие «сказки», особенно касающиеся здоровья, идут вразрез с логикой и медициной. Например, согласно одной из них, для того, чтобы определить пол будущего ребенка, женщина должна подвесить кольцо на ниточку и держать его над животом. Если кольцо колышется из стороны в сторону, родится девочка, если описывает круги – мальчик. Сходить на УЗИ, возможно, не так весело, зато результат надежнее.

Еще одна «сказка» - если есть много моркови, зрение улучшится, и человек начнет видеть в темноте. Это поверье появилось во время Второй Мировой Войны, когда британские граждане распространяли слух, что их летчики обладают исключительным зрением, благодаря тому, что едят много моркови. На самом деле, они просто всячески скрывали от немцев, что используют радары. Морковь и другие продукты, в которых содержится витамин А, помогают поддерживать хорошее зрение, но не улучшают его.

Также весьма забавно выглядят приметы, предвещающие неудачу. Например, неудачу приносят три бабочки, летящие вместе. Или пение перед завтраком. Или клевер с пятью лепестками. Словом, весной на улицу лучше не выходить, а завтракать садиться в полном молчании.

Еще одна забавная «сказка» называется «Правило пяти секунд». Это правило касается упавшей на пол еды. Согласно примете, если еда пролежала на полу 5 секунд или меньше, ее можно есть. К сожалению, это не так. На полу, каким бы чистым он ни был, в любом случае скапливаются бактерии, которым все равно, пролежала еда там пять секунд, десять или две. Они мгновенно попадают на нее. Так что в эту «сказку» можно верить, но все же лучше не рисковать.

Существуют также приметы, предсказывающие богатство. Например, если сорвать лютик и зажать его подбородком, и если при этом его цвет отразится на лице, то вы буквально на днях разбогатеете.

Интересные приметы существуют и для свадьбы. Считается, что брак окажется удачным, если молодые увидят радугу, поженятся в солнечный день, встретят черную кошку или трубочиста. Забавно, что у нас буквально все наоборот. Если дождь на свадьбу – к счастью, а черная кошка к неудачам.

Говоря о приметах, нельзя не вспомнить, Пятницу тринадцатое. Данное предубеждение появилось в Скандинавии, жители которой считали, что число тринадцать несчастливое, потому что однажды двенадцать мифических полубогов были собраны вместе тринадцатым, который был Злом и через них принес боль и неудачу всем людям. Также, это предубеждение, подкрепляется еще и христианскими корнями: Иисус был распят в пятницу, а на Тайной вечере присутствовало тринадцать человек. И, конечно же, тринадцатым был Иуда, который оказался предателем. Помимо этих фактов, нет никаких оснований считать, что Пятница тринадцатое опаснее, чем любой другой день недели.

Верить или нет в приметы – каждый решает сам для себя. Однако если вам случайно на улице встретилась черная кошка или произошло что-то столь же из ряда вон выходящее, предлагаем по возвращении домой обратиться к Интернету, чтобы найти толкование данных феноменов в культуре других стран. И, кто знает, возможно, это предвестник удачи и самых радостных событий.