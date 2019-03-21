За несколько дней до Рождества в домах, в концертных залах, на площадях больших и малых городов Европы, Северной и Южной Америки, словом, везде, где отмечают Рождество Богомладенца звучит музыка, звучат сакральные песнопения.

Пожалуй, самым популярным из песнопений, исполняемых в рождественские дни, по праву считается Silent Night (Тихая ночь). Автор слов – священнослужитель Й. Мор из Мариапфара (Австрия). Текст появился 1816. В 1818, в Сочельник Мор обратился к органисту, служившему в той же церкви, Ф. Груберу, и попросил его сочинить музыкальное сопровождение для гитары. Органист написал музыку в тот же день. Так появилась Silent Night, ставшая рождественским гимном. О популярности гимна говорит тот факт, что текст переведен на многие языки.

ВИДЕОФАЙЛ (https://www.youtube.com/embed/nEH7_2c644Q)

Во многих странах в канун Рождества и во время празднования Нового Года, когда часы пробьют полночь, очень часто поют Auld Lang Syne (Ушедшее в прошлое доброе время). Текст этой шотландской песни написан в 1788г Р.Бернсом. На русский язык переведен С.Я. Маршаком.

ВИДЕОФАЙЛ (https://www.youtube.com/embed/wPnhaGWBnys)

Есть и более современные песнопения, ставшие популярными у людей разных поколений. Так, в ноябре 1978г. вышел сингл знаменитой группы Boney M. c песней Mary’s Boy Child (Марии Сын), ставшей хитом за месяц до Рождества. Библейская история рождения Богочеловека, рассказанная под аккомпанемент ритмичный музыки не могла оставить равнодушным.

Спустя почти 40 лет песня не утратила своей популярности.

Песня достаточно большая. Поэтому рекомендуется

ВИДЕОФАЙЛ (https://www.youtube.com/embed/8amHW-xdbzE)

Веселого, доброго, радостного Рождества и Нового Года!