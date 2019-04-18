1 марта

Святой Давид - покровитель Уэльса.

Традиционный праздник, посвященный святому, отмечают в день его смерти, 1 марта. В наши дни это патриотический и культурный фестиваль Уэльса во всем мире. Например, в Нью-Йорке проходит ежегодное чествование в его честь: небоскреб Эмпайр Стейт Билдинг подсвечивают в зелено-красно-белые цвета.

Так чем же так прославился Давид? Сведения о святом Давиде, церковном деятеле второй половины VI века, дошли до наших дней из работы некоего Ригифарка, жившего в конце XI века.

Много чудес приписывают ему, а как утверждают, многие пророчества предшествовали рождению его. Как гласит легенда, за 30 лет до появления Давида на свет к святому Патрику снизошел ангел и сообщил ему, что в Уэльсе родится великий святой.

Также легенда рассказывает, что его отец Санд просил руки его матери Нон, но ему было отказано. Любовь парня была настолько сильна, что он не смог сдержать своего влечения к девушке. Так был зачат будущий святой. Согласно легенде, когда мальчик родился, небо пронзила молния и разбила пополам огромную скалу.

Много споров ведут историки о роли Святого Давида в религии, но все сходятся в одном: он был центральной церковной фигурой того времени, и его жизнь пришлась на подъем христианского сознания валлийцев. Считается, что за годы странствий Давид основал 12 монастырей, у него были ученики-монахи, которых он призывал вести скромную жизнь и усердно работать. Сам же Давид пил только воду, отказываясь от еды, отсюда пошло его прозвище Aquaticus.

Самым знаменательным событием его жизни признают участие в битве 640 года нашей эры между валлийцами и саксами, во время которой Святой Давид предложил валлийцам прикрепить к шляпам стебли лука-порея, чтобы отличаться от врагов (как рассказывает история: форма противников была покроена на один фасон и одинаковой расцветки). Благодаря чему битва была выиграна, а святой получил уважение в среде политиков и военных.

В 1120 г. Святой Давид был канонизирован римской церковью как первосвященник, обращавший в христианство кельтские племена. Лук-порей стал эмблемой славы Уэльса, и валлийцы 1-го марта отмечают St. David Day в честь победы Короля.

В 18 веке праздник стал национальным фестивалем среди валлийцев и постепенно распространился на другие города и страны, где когда-то бывал святой Давид.

В этот день повсюду видны изображения св. Давида с голубкой на плече - символом Святого Духа. Многие валлийцы прикрепляют к одежде национальные символы - нарцисс или лук-порей. В Кардиффе, столице Уэльса, проходят праздничные мероприятия, а на столах в каждой валлийской семье бывает традиционный суп из лука-порея – Cawl Cennin. Дети приходят в этот день в школу в национальных костюмах. А подростки обычно устраивают конкурсы хорового пения.