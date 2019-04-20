Почти год назад судьба забросила меня в Туманный Альбион. Была середина декабря и Лондон готовился к Рождеству (Christmas, X-mas). И это было заметно повсюду – яркие, сверкающие гирлянды на улицах, светящиеся фасады зданий и витрины магазинов, ярмарки, на которых можно приобрести роскошные украшения для рождественской елки, рождественские ужины в пабах и ресторанах и музыка, музыка, музыка – всюду царила сказочная атмосфера приближающегося праздника.

Мои английские друзья тоже готовились к празднику: покупали подарки для родственников и друзей, продукты для праздничного ужина, подписывали многочисленные открытки для сослуживцев и сокурсников. Предпраздничная суета захватила и меня – поэтому по магазинам мы ходили вместе.

Подарки к Рождеству

К выбору подарков здесь все относятся с большим пристрастием, потому что подарок не может быть случайным. В семье моих друзей были списки с перечнем подарков, а также с указанием магазинов, в которых их следовало купить. Англичане обожают дарить подарки, поэтому Рождество – тот самый случай, когда можно доставить удовольствие и себе, и тому, кто подарок получит. Какова цена вопроса? Надо сказать, что на рождественских подарках англичане не экономят. Но есть одно правило – подарок должен быть практичным. Красивый джемпер супругу, оригинальный браслет жене, теплый и мягкий плед представителям старшего поколения семью, детскую энциклопедию сыну. Подарки для сослуживцев также важны и обычно это красиво оформленные авторучки, ежедневники, календари.

Но так было не всегда… Традиция дарить подарки на Рождество появилась в Англии лишь в середине XIX века. Тогда же появился обычай подвешивать на камин чулок или носок (сейчас можно купить стилизованный сапожок) в надежде, что в Сочельник Рождественский Дед (Father Christmas), проносясь над городом в санях, запряженных северным оленем, сделает остановку над крышей вашего дома, по дымовой трубе спустится в комнату и незаметно (пока вы спите!!!) положит в ваш носок или сапожок что-нибудь хорошее, то, о чем вы так долго мечтали. Конечно, если вы не забыли положить угощение для Деда – печенье или пирожок, или карамельную трость. И морковку для оленя.

Поэтому английские дети задолго до рождества пишут письма Рождественскому Деду, в которых они рассказывают о своих желаниях, о подарках к Рождеству. Письма направляются в резиденцию Рождественского Деда, который живет на севере Финляндии. Как говорят работники почты, пятая часть всех писем (а в день почта резиденции получает до 30 тысяч посланий со всего мира) приходит от маленьких британцев!

Украшаем дом

Ночь в канун Рождества – это ожившая сказка, а сказочником может стать любой желающий. Для этого нужно принять участие в украшении своего жилища. У моих друзей все было расписано по пунктам – Моррис украшал входную дверь венком из омелы (mistletoe), Лора развешивала рождественские гирлянды из шаров, лампочек и веточек вечнозеленых растений в комнатах. Традиция украшать жилище вечнозелеными растениями уходит корнями в далекое прошлое: еще в языческие времена считалось, что они призваны защищать жилище от злых духов. Элис и Кай подвешивали к камину носки и сапожки.

В гостиной я нашла необычный календарь. Мои друзья называют его «Адвент-календарь» (Advent calendar). Конечно, я слышала о таких календарях, но никогда раньше не видела. Это своеобразный календарь с дверками. В нем 24 дверки на 24 дня. За месяц до рождества начинается предрождественский пост, и каждый день нужно открывать одну дверку, соответствующую дате. За дверками находятся картинки с рождественскими сюжетами или стихи о Рождестве. Кай и Элис на перебой показывали красочные рисунки и читали наизусть стихи.

И какое же Рождество без Рождественской елки (Christmas Tree)? В семье моих друзей елку наряжали сообща, поэтому оставаться в стороне было невозможно. Пока мы развешивали на ветках красивые елочные игрушки и гирлянды, Лора рассказала нам удивительную историю.

Оказывается, елку, которую ставят на Трафальгарской площади, доставляют в Лондон из Норвегии, из города Осло. Это дар норвежцев англичанам, которые в годы Второй мировой войны не только помогали Норвегии бороться с фашистскими оккупантами, но и предоставили убежище королю Норвегии. Именно тогда норвежцы в первый раз доставили елку из Норвегии в Лондон. Это была настоящая военная операция, и елка прибыла в целости и сохранности.

И еще один интересный факт, о котором поведала Лора. Рождественские елки в английских домах появились только в XIX веке. Начало традиции, как водится, положила королевская семья - королева Виктория устроила елку для детей в Виндзоре, после чего традиция семейного торжества вокруг Рождественской елки приобрела национальный характер.

Готовим рождественский ужин

Рождество – праздник семейный. Дети, студенты университетов, приезжают в родительский дом на каникулы не только из разных уголков Англии, но и из зарубежных стран. Собираются близкие и дальние родственники. Поэтому хозяевам дома приходится тщательно продумывать праздничное меню и заранее приобрести все продукты. Есть даже такая примета – как пройдет Рождество, так и весь год пройдет. Поэтому англичане стараются встретиться с родными, хорошо отдохнуть, ну и, конечно, вкусно поесть. Чем же может удивить гостей хозяйка дома?

В семье моих друзей блюда для рождественского ужина готовят оба супруга: Лора готовит жареного гуся (хотя сейчас во многих семьях принято подавать фаршированную индейку), соус из крыжовника, утиный паштет. Моррис традиционно занимается бифштексом и печеным картофелем. А вообще перед праздником работа найдется всем. Я сама предложила помощь, поэтому меня попросили нарезать йоркширскую ветчину и помочь печь овсяное печенье (очень вкусное печенье, особенно, если есть его, обмакивая в сладкий клюквенный соус).

На десерт (я – страшная сладкоежка, поэтому для меня эта тема особенно актуальна) подают сливовый пудинг (plum pudding). В качестве начинки обычно используют хлебные крошки, мед и чернослив, миндаль и изюм. Кажется, ничего не забыла. К приготовлению пудинга подключилось младшее поколение семьи – Элис и Кай. Мне тоже нашлась работа, поэтому скучать не пришлось! Кстати, пудинг нужно есть очень осторожно, потому что в него кладут монетки или небольшие украшения. Монетка символизирует достаток, колечко – вступление в брак. Пудинг – не единственное сладкое блюдо. Стол буквально ломится от кексов с цукатами и имбирного печенья, рулетов и пряничных домиков, яблок, запечённых с медом и миндальных пирожков!

Из напитков особенно популярны глинтвейн, красное и белое вино, портвейн. Но есть и национальный напиток – горячий эль, в который добавляют мякоть печеных яблок, сахар и пряности.

Сочельник

День 24 декабря мы провели за последними приготовлениями к Рождеству, вечером сходили на Трафальгарскую площадь, полюбовались красавицей елкой. Посмотрели представления артистов и пантомимы (pantos) для взрослых и детей, послушали рождественские песнопения (Christmas carols):

Вернувшись домой, мы устроились в уютной гостиной. Горели свечи, а яркие огоньки елочной гирлянды словно соперничали с блеском дождя и елочных игрушек. Скажу несколько слов о свечах. Их четыре, стоят они по окружности внутри венка из можжевеловых листьев. Первую свечу следует зажигать в начале предрождественского поста, а затем каждое воскресенье зажигают по одной свече. В третье воскресенье зажигают свечу розового цвета, что знаменует собой радость ожидание рождения Христа. Остальные свечи фиолетовые, они – символ поста. На Рождество устанавливают и зажигают пятую свечу (белого цвета), она -символ прихода Христа в наш грешный мир.