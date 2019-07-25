Транскрипция и перевод
- serial - /ˈsɪə.ri.əl/
- series - /ˈsɪə.riːz/
Оба слова переводятся, как - сериал.
Значение слова
Речь, как в первом, так и во втором случае идет об аудиовизуальной продукции, то есть сериале, транслируемом по ТВ.
Употребление
Serial используется, когда речь идет о сериале, как о едином произведении, состоящем из ряда (сколь угодно длинного) серий. Данный термин подразумевает сюжетное единство всех фрагментов, его формирующих.
Series отличается тем, что несмотря на одних и тех же героев сюжет каждой серии может быть уникальным.
Примеры
- “Sex and the City” - serial produced by HBO studios, which consists of 94 episodes. “Секс в большом городе” - сериал от студии HBO, состоящий из 94 эпизодов.
- Yesterday I missed an episode of my favorite serial, so far I don’t understand what is happening there. Вчера я пропустил эпизод своего любимого сериала и теперь не понимаю, что там происходит.
Еще:
- Many years ago series “Friends” was my favorite one. Много лет назад сериал “Друзья” был моим любимым.
- I expect the new season of my favorite series at the beginning of the next month. Я ожидаю, что в начале следующего месяца выйдет новый сезон моего любимого сериала.
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