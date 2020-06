Надежда Владимировна Лабутина Метро: Новокосино

Услуги репетитора английского языка в Москве и Реутове. Программу обучения подбираю индивидуально в зависимости от уровня подготовки и целей ученика. Обязательно прорабатываю навыки по всем аспектам (аудирование, говорение, чтение, письмо). Особое внимание обращаю на развитие навыков общения на иностранном языке. Занимаюсь по учебникам серии New Opportunities издательства Longman, серии учебников по грамматике Реймонда Мёрфи (Essential Grammar in Use, English Grammar in Use) и Advanced Grammar in Use Мартина Хевингса, а также использую различные аудио- и видеоматериалы.