Курсы английского языка - отличное подспорье для тех, кому необходимо в силу различных причин (будь то работа, или подготовка к сертификации) освоить иностранный язык. Рядом с метро Лермонтовский проспект - расположено отделение крупнейшей в Москве школы английского языка BKC-IH. Наши менеджеры помогут подобрать оптимальную программу в зависимости от задач и сроков, которым располагает клиент.