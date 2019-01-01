Мы предоставляем возможность посещать курсы английского языка в самых разных районах Москвы. Например, рядом с метро Перово находится школа английского BKC-IH - самой крупной сети учебных заведений, специализирующейся на преподавании иностранных языков. Перово - спальный район, тем и ценна возможность учиться рядом с домом, а не ехать на занятия на другой конец города.