Крупнейшая сеть школ и лидер на рынке образовательных услуг в Москве и МО. Тысячи людей знают нас как надежного партнера и доверяют нам.
32880 ₽/курс
488 ₽/ак.час
Мы предоставляем возможность посещать курсы английского языка в самых разных районах Москвы. Например, рядом с метро Перово находится школа английского BKC-IH - самой крупной сети учебных заведений, специализирующейся на преподавании иностранных языков. Перово - спальный район, тем и ценна возможность учиться рядом с домом, а не ехать на занятия на другой конец города.