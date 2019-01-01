Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 1

Englex

3
Главная экспертиза нашей школы — подбор и обучение сильных учителей, которые посвятили свою жизнь преподаванию английского языка. За 7 лет нашей работы уже 12 000 учеников достигли поставленных целей: получили международные сертификаты, переехали за границу и получили повышение.
4250 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 1

Skyeng

0
Skyeng — это онлайн-школа английского языка нового поколения. В школе работают профессионалы, помогающие жителям современных мегаполисов выучить английский язык в условиях недостатка времени
18960 ₽/курс
790 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2018 г.

Онлайн школа английского языка Tetrika

0
Первый урок бесплатно
Скидка 1000 руб
«Тетрика» – современный проект, созданный в помощь школьникам, осваивающим общеобразовательную программу, и взрослым, желающим начать изучать английский или усовершенствовать уже имеющиеся знания.
18990 ₽/курс
790 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

Курсы английского от London Express Online

7
Мини-группы
Школа с гос.лицензией
London Express Online – это онлайн-школа английского языка для взрослых и детей от 9 лет. Методология школы опирается на собственный более чем 12-летний опыт работы в offline-обучении, ведь это проект федеральной сетишкол London Express.
370 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2011 г.
Кол-во филиалов: 1

SkyEdge school

24
2 урока в подарок новым студентам!
50% скидка на онлайн уроки в мини группе
Онлайн школа для всей семьи - влюбляем в английский! Курсы для малышей, школьников и взрослых! Коммуникативная методика и уютный сервис 24/7
490 ₽/курс
590 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2008 г.
Кол-во филиалов: 6

Wall Street English

22
Wall Street English – международная школа английского языка, которая помогает людям в достижении целей с помощью английского. Вы сможете путешествовать, развиваться, получить должность своей мечты, найти любовь и говорить на языке всего мира!
9500 ₽/курс
700 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 0 г.
Кол-во филиалов: 1

NovaKid

19
NovaKid - начальная школа для детей 4-12 лет, позволяющая детям удаленно осваивать английский язык наравне с их англоговорящими сверстниками, с преподавателями из США и Великобритании, по программе преподавания соответствующей европейским стандартам CEFR
3900 ₽/курс
Выбрать курс
Год основания: 1992 г.
Кол-во филиалов: 17

BKC-IH

18
Оффлайн- и онлайн-занятия
30 % скидка на интенсивный курс английского
Крупнейшая сеть школ и лидер на рынке образовательных услуг в Москве и МО. Тысячи людей знают нас как надежного партнера и доверяют нам.
25000 ₽/курс
491 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

FRIENDS Online

14
Онлайн курсы английского языка в России по Skype и Zoom!
640 ₽/курс
640 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1997 г.
Кол-во филиалов: 5

English First

10
Занимайтесь дома, в одной из наших современных школ или комбинируйте онлайн- и офлайн-обучение английскому — вы сами выбираете то, что вам удобно.
10400 ₽/курс
1020 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1997 г.
Кол-во филиалов: 1

American Club of Education

9
Первый урок бесплатно
Множество программ обучения
Одни из пионеров, среди офлайн школ английского языка. А за последний год они добились серьезных успехов и в области онлайн обучения
6800 ₽/курс
340 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2002 г.
Кол-во филиалов: 1

Онлайн-школа иностранных языков Yes-online

9
Изучайте иностранные языки с комфортом в удобное время. С любого уровня, индивидуально, в паре или в группе. Подберем преподавателя точно под ваши цели изучения языка
400 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2007 г.
Кол-во филиалов: 1

Белый кролик

7
Первый урок бесплатно
Акция "Приведи друга и получи бонус"
Языковая онлайн школа Белый Кролик обучает английскому языку по Skype с 2007 года. Вы можете заниматься индивидуально или в мини-группе в удобное для вас время и в удобном месте, не тратя время на дорогу. Все преподаватели «Белого Кролика» имеют высшее лингвистическое или филологическое образование и опыт работы.
640 ₽/курс
640 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 1

VikiCenter.ru

7
Первое пробное занятие бесплатно
Подарочные сертификаты
VikiCenter.ru – центр онлайн изучения иностранных языков посредством таких программ, как Skype, Viber и др. Мы предлагаем широкий спектр иностранных языков и вот уже 5 лет помогаем каждому желающему изучать английский, немецкий, французский, испанский, итальянский языки.
5900 ₽/курс
470 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2011 г.
Кол-во филиалов: 1

Alfa School - онлайн школа иностранных языков

6
Мы работаем с 2011 года. Специализируемся на онлайн обучении. Преподаем 12 языков. У нас вы можете обучаться в любое время и в любом месте, где есть Интернет. Дипломированный педагог мотивирует и следит за прогрессом ученика. Пробное занятие бесплатно!
8640 ₽/курс
1080 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

AAA English

5
Языковая школа AAA English проводит подготовку к международным экзаменам по английскому языку. Дипломированные русскоязычные преподаватели и преподаватели-носители помогут вам овладеть навыками по каждому этапу экзамена: от знаний грамматики, до "speaking" - говорения и аудирования.
2400 ₽/курс
775 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 1

Школа английского Анны Карелиной

5
Нет времени на поездки в языковую школу? Пригласите преподавателя к себе в офис
2900 ₽/курс
2500 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 2

BigWig

5
Центр иностранных языков Бигвиг был основан всего 6 лет назад, и за это время она успел пройти несколько этапов развития и завоевать умы молодых, активных, образованных людей. Школа стремительно выросла за короткий срок благодаря высокому уровню квалификации преподавателей и индивидуальному подходу к каждому ученику.
4500 ₽/курс
750 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 40

Сеть языковых школ «Аллада»

5
Педагоги - это наша гордость! Приходи на уроки когда хочешь и сколько хочешь. В пешей доступности от 40 станций метро
1190 ₽/курс
493 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2000 г.
Кол-во филиалов: 9

Центр изучения иностранных языков YES

4
Сеть Центров иностранных языков YES существует уже более 20 лет. Первая школа была открыта в 2000 г. в городе Жуковский. На данный момент сеть насчитывает 19 филиалов в Московской области и Москве. За 20 лет мы обучили тысячи студентов самых разных возрастов, накопили огромный опыт и реализовали его в принципах, которые помогут вам и вашим детям сделать иностранный язык своим верным союзником.
5660 ₽/курс
490 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1999 г.
Кол-во филиалов: 1

Skyford

4
Приглашаем Вас в Скайфорд (Skyford), онлайн школу иностранных языков. Обучаем в оффлайн с 1999 года, в онлайн - с 2018 года. Преподаем следующие языки: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, китайский, румынский, русский как иностранный. Научим Вас разговаривать, читать, писать и переводить!
800 ₽/курс
550 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1981 г.
Кол-во филиалов: 1

Интер Yes

4
«ИнтерYes» — это клуб английского языка в Москве, недалеко от станции метро Братиславская. У нас талантливые преподаватели, уютная атмосфера, отличные администраторы. Уже 26 лет обучаем английскому детей и взрослых. Для того, чтобы ваш результат был понятен, а прогресс в языке осязаем, мы выбрали точкой ориентира Кембриджские экзамены. Экзамены Cambridge English признают более 20 000 университетов, работодателей и государственных учреждений по всему миру
6000 ₽/курс
700 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1997 г.
Кол-во филиалов: 24

Language Link

4
Сегодня Language Link – это международная сеть языковых центров, расположенных в Великобритании, Вьетнаме, Китае, Казахстане и России, в которой обучаются более 20 тысяч человек
7680 ₽/курс
647 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2016 г.
Кол-во филиалов: 1

Eduskype

4
Языковой онлайн проект Eduskype. Обучаем подростков с 12 лет и взрослых. Преподаваемые языки - английский, китайский, немецкий. Мы органично сочетаем коммуникативную методику и методику предметно-интегрированного обучения (CLIL). При изучении грамматики в основном придерживаемся метода управляемых открытий (guided discovery).
765 ₽/курс
1880 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

LGEG

3
London Gates — это единственный центр дополнительного образования, который имеет аккредитацию Британской экзаменационной комиссии EDEXCEL. Мы имеем право готовить учеников и принимать у них экзамены на британский аттестат A-Levels, необходимый для поступления в лучшие университеты мира
11700 ₽/курс
487 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2009 г.
Кол-во филиалов: 1

Английский по скайпу в EnglishDen

3
«EnglishDen» ведет активную работу с 2009 года – мы изучили все нюансы, с которыми можно столкнуться изучая и преподавая английский по скайпу, поэтому наш учебный процесс построен эффективно, слаженно и удобно!
4480 ₽/курс
499 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2001 г.
Кол-во филиалов: 2

Accent Language Center

2
Уже много лет Центр иностранных языков АКЦЕНТ эффективно сотрудничает с крупнейшими российскими и зарубежными компаниями, обучая иностранным языкам персонал корпораций. Нам доверяют лучшие и успешные организации, и если вы цените профессиональный подход – наш Центр проведёт корпоративное обучение английскому и другим иностранным языкам прямо у вас в офисе!
8000 ₽/курс
937 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2016 г.
Кол-во филиалов: 1

Онлайн-школа английского языка By English

2
Английский для любых целей. Нам можно доверить твое обучение! Попробуй урок с учителем!Подойдет для всех уровней, даже с 0!
650 ₽/курс
650 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2013 г.
Кол-во филиалов: 2

Say Yes!

2
Школа английского языка SAY YES! в Москве на Павелецкой и на 1905 года – это команда новаторов в сфере обучения иностранному языку. Мы предлагаем свежий подход к коммуникативной методике, обучение только «живому» языку, использование интерактивных материалов и уютную, дружную атмосферу мансарды в центре Москвы!
6000 ₽/курс
700 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 1

Лингвеста

2
Заниматься с нами это лучший способ повысить свою образованность! Для полноценного обучения Вам понадобится подключение к интернету, наушники и микрофон. Длительность урока и время занятия определяете - Вы.
3900 ₽/курс
450 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

Lingua Airlines

2
Скидки
Акция "2 урока в подарок"
lingua airlines Lingua Airlines – одна из первых школ изучения английского языка по Skype. На протяжении многих лет мы развиваемся вместе со сферой online образования и постоянно совершенствуем учебный процесс.
7000 ₽/курс
665 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2004 г.
Кол-во филиалов: 1

International Language School

2
ILS - это не курсы, а школа с глубоким систематизированным обучением, где для каждого возраста и уровня предусмотрена своя программа. 15-летний опыт в сфере преподавания иностранных языков сделали нас лидером в своем направлении. Собственные разработки, эксклюзивные программы обучения, инновационный формат преподавания и команда высококвалифицированных специалистов-залог нашего успеха сегодня.
670 ₽/курс
670 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 1

English Discussions

1
English Discussions - это международная онлайн школа английского языка, заниматься в которой Вы можете в удобное для Вас время, в любом месте. Основная цель наших занятий - научить Вас РАЗГОВАРИВАТЬ на английском.
380 ₽/курс
450 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 1

ITEC

1
Школа иностранных языков ITEC в течение многих лет готовит будущих студентов зарубежных университетов к международным экзаменам. IELTS, TOEFL, GMAT, GRE, ACT, SAT - все экзамены для обучения за рубежом, получения визы, трудоустройства и иммиграции.
12450 ₽/курс
800 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2009 г.
Кол-во филиалов: 5

STAR TALK

1
Сертификат об окончании курсов
Первый бесплатный урок
<p>STAR TALK учит говорить на иностранных языках. За 9 лет успешной работы мы в этом преуспели. Мы преподаем 5 языков: английский, немецкий, итальянский, французский, испанский.</p>
4650 ₽/курс
581 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1951 г.
Кол-во филиалов: 2

Дипломатические курсы МИД

1
Курсы МИД - это традиции классического образования, сохраненные с начала 50-х годов XX века по наши дни. В эти годы был учрежден Объединенный клуб МИД СССР и МВТ СССР, при котором были организованы курсы иностранных языков для сотрудников двух министерств и членов их семей
23900 ₽/курс
497 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2020 г.
Кол-во филиалов: 1

Онлайн-школа английского SWITCH

1
Первый урок бесплатно
Speaking Club для студентов школы бесплатно
Switch – это онлайн-школа английского для детей от 10 лет и взрослых. Мы предлагаем широкийвыбор программ от разговорного английского до подготовки к международным экзаменам, атакже русский как иностранный, разговорный клуб и самостоятельное обучение. Наша главнаязадача - помочь вам переключиться на иностранный язык, преодолеть языковой барьер изаговорить на английском
4500 ₽/курс
375 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 1

Now I Speak English

5
English School NISE основан в ноябре 2012 Маргаритой Исуповой и включал в свой состав всего двух преподавателей, которые самостоятельно осуществляли обучение студентов. На настоящий момент Школа насчитывает 20 педагогов, 300 студентов, обучение прошло более 500 слушателей за 5 лет существования школы.
8800 ₽/курс
450 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2014 г.
Кол-во филиалов: 1

Онлайн-школа "Говори Сейчас"

3
Первый урок - бесплатно
Скидки
За короткое время к нужному результату - это про нашу школу “Говори Сейчас”! Изучение языков работает на индивидуальной основе. Именно эту методику мы и использую в онлайн школе "Говори Сейчас". Каждый учитель школы определит и найдёт ваш метод, основываясь на том, как вы запоминаете информацию. Не слышали о таком?
1100 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2013 г.
Кол-во филиалов: 6

Биг Бен

1
Образовательная компания "Биг Бэн" создана в 1997 году. С момента основания целью школы было объединить профессионалов и создать максимально эффективную систему обучения иностранным языкам для студентов всех возрастных категорий.
22000 ₽/курс
790 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2016 г.
Кол-во филиалов: 1

Genius English

0
Бесплатный вебинар
Cash back
Genius English - это онлайн-школа ускоренного обучения английскому языку, учиться в которой легко и приятно. Интересные уроки с опытными преподавателями сделают обучение простым и действенным. Учитесь в любом месте в удобное именно для вас время! Хватит подстраиваться под графики и выделять уйму времени для поездки на занятия!
5990 ₽/курс
330 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2000 г.
Кол-во филиалов: 1

Queen’s English

0
Почему сегодня нам доверяют обучение иностранным языкам? Потому что наша школа, по оценке наших клиентов, коллег и друзей, сегодня: Эксперт в обучении преподавателей иностранного языка. Queen's English - школа с Большими квалификациями. Школа английского языка с человеческим лицом
750 ₽/курс
654 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 0 г.
Кол-во филиалов: 1

Комп Лэнг

0
Комп Лэнг был основан в 1993 году как учебный центр иностранных языков для детей и взрослых, а в 2005 году на его базе был открыт Авиационный учебный центр
1500 ₽/курс
Выбрать курс
Год основания: 2006 г.
Кол-во филиалов: 2

Лингва Девелопмент

0
Экзамен PTE General проходит в 2 этапа: письменный тест и устный. В письменный тест включены задания по аудированию, чтению и письму, все работы проверяются экзаменаторами EDEXCEL в Великобритании. Устный тест оценивается экзаменатором учебного и авторизованного тест-центра Lingua Development; запись устного теста также отправляется для дополнительной проверки объективности поставленной оценки в Великобританию.
1500 ₽/курс
900 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2016 г.
Кол-во филиалов: 1

Prima

0
Корпоративное обучение английскому языку Покажем видимые результаты уже через 1 месяц или вернем деньги! Занятия у вас/нас в офисе или online
1500 ₽/курс
800 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 1

Школа английского языка STUDYWORK

0
Бесплатное пробное занятие
3 месяца английского в подарок
Курсы английского в атмосфере носителей с официальной гарантией результата
625 ₽/курс
655 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

Rondine

0
Центр иностранных языков "Rondine" существует с января 2011 года, но уже зарекомендовал себя как центр качественного обучения европейским языкам.
1000 ₽/курс
790 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 0 г.
Кол-во филиалов: 1

English Exam

0
Лингвистический центр English Exam проводит подготовку к международным экзаменам Cambridge ESOL и обеспечивает организацию данных экзаменов под контролем представительства Cambridge English в Москве с выдачей сертификатов Cambridge English Language Assessment
1750 ₽/курс
Выбрать курс
Год основания: 0 г.
Кол-во филиалов: 1

English-Country

0
В English Country вы можете пройти подготовку к тесту IELTS и любому другому международному экзамену по английскому языку, наши преподаватели помогут вам выйти на нужный уровень максимально эффективно в необходимые сроки, благодаря чему вы успешно сдадите экзамен IELTS в Москве и другие тесты
1500 ₽/курс
Выбрать курс
Год основания: 0 г.
Кол-во филиалов: 1

Splash

0
Компания SPLASH – эксперт в корпоративном обучении английскому языку. Помимо базовых потребностей клиентов в простоте и надежности, компания проводит бесплатные тестирования сотрудников и обеспечивает полный контроль результатов.
-7 ₽/курс
Выбрать курс
Год основания: 2004 г.
Кол-во филиалов: 4

Englishgood

0
Приглашаем Вас пройти интенсив курсы английского для срочной актуализации уже имеющихся языковых знаний или ускоренного приобретения новых. В процессе обучения Вы окунетесь в языковую среду и начнете общаться на повседневные, бытовые темы обыденной жизни.
690 ₽/курс
650 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 0 г.
Кол-во филиалов: 2

BabyBilingualClub

0
Baby-Bilingual Club – клуб английского языка для детей 2-12 лет. Наша задача – научить детей свободно общаться на английском языке, и предоставить качественное погружение в англоговорящую среду, как с точки зрения развития языка, так и с точки зрения знакомства с культурой
6600 ₽/курс
Выбрать курс
Год основания: 2001 г.
Кол-во филиалов: 1

Sunny plus

0
Отдел корпоративного обучения English School Sunny plus предоставляет полный спектр услуг по обучению персонала компаний английскому языку.
17600 ₽/курс
650 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 1

Clockwork

0
Персональная программа на весь курс обучения. Современный язык. Глубокое погружение
6400 ₽/курс
620 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 0 г.
Кол-во филиалов: 1

Алгоритм

0
Российско-британская школа Алгоритм – это возможность пройти обучение и успешно подготовиться к поступлению в лучшие зарубежные и российские университеты
60000 ₽/курс
Выбрать курс
Год основания: 0 г.
Кол-во филиалов: 1

Everyday 365 English

0
Everyday English занимается обучением детей и взрослых английскому языку на Юго-Западе Москвы. Наша основная идея - учить настоящий, разговорный английский с носителями, рядом с домом! У нас работают только преподаватели из США, Великобритании, ЮАР с сертификатами TEFL CELTA.
11500 ₽/курс
Выбрать курс
Год основания: 0 г.
Кол-во филиалов: 1

Полилингва

0
В основу обучения иностранным языкам был положен метод подготовки российских дипломатов, который предполагает свободное владение иностранным языком. На наших курсах можно изучать не только традиционные, но и редкие европейские, восточные и славянские языки, как в группах, так и индивидуально.
503 ₽/курс
Выбрать курс
Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 1

EngLead

0
Основа курсов: серия учебников бизнес-английского Market Leader. Учебники включают в себя разбор реальных кейсов, тексты о мировых лидерах бизнеса, грамматику и бизнес-лексику. Кроме учебников используется комплекс видео- и аудио-материалов, еженедельный разбор деловых новостей и прессы. Студенты получают доступ ко всем материалам курса в электронном виде, плюс Вы можете заказать копии учебников, они будут доставлены курьером.
650 ₽/курс
650 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2011 г.
Кол-во филиалов: 1

What’s Up School

0
Наши Интенсивные Курсы иностранного языка принципиально отличается от классических интенсивных курсов в других местах.
20000 ₽/курс
679 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2011 г.
Кол-во филиалов: 1

Инглиш Кантри

0
Обучение в ENGLISH COUNTRY основано на коммуникативной методике. Вы можете обучаться в классах, онлайн или с выездом преподавателя к Вам.
8500 ₽/курс
575 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 0 г.
Кол-во филиалов: 1

NativeClass

0
Хотите, чтобы ваш ребенок вырос успешным, образованным, уверенным в себе человеком — запишите его на курсы английского языка для детей от компании «Native Class».
4500 ₽/курс
Выбрать курс
Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 1

Alma Mater School

0
Школа Alma Mater создана группой университетских преподавателей с учеными степенями и соответственно в штат принимаем только коллег, которые равны нам или превосходят по талантам, владению языками и умению работать со студентами
7450 ₽/курс
745 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 1

Uni-Lang

0
Наш курс даёт возможность в короткие сроки преодолеть языковой барьер, освоить английский язык для общения с иностранными клиентами, коллегами и друзьями, легко и непринуждённо беседовать на повседневные темы, расширить словарный запас.
8000 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2004 г.
Кол-во филиалов: 1

Tom's House

0
Мы обучаем иностранным языкам с 1999 года. Каждый год наши курсы посещают более 5000 человек. У нас учатся крупные иностранные и российские компании.
16720 ₽/курс
249 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 1

English Up

0
Полный комплекс услуг по обучению иностранного языка по Skype. Максимальная эффективность и производительность за короткое время
2960 ₽/курс
850 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2004 г.
Кол-во филиалов: 1

Языковой центр "Евразия"

0
Курсы английского языка в Москве, организация стажировок и обучения за рубежом.
7200 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 1

Языковая студия RBpoint

0
Курсы английского, немецкого, французского, испанского, китайского языков
13000 ₽/курс
1125 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

Our Children - Our School

0
OC Children – класс раннего языкового развития для детей 2-7 лет. Проходят в игровой форме по методике полного погружения в языковую среду. Во время занятий дети поют песни и танцуют, играют в подвижные и настольные игры, читают книжки, делают поделки, и все это на английском языке. В каждом занятии используется набор игр и упражнений, специально нацеленных на развитие речи.
12000 ₽/курс
1500 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 0 г.
Кол-во филиалов: 1

Helen Doron English

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Находить ответы на свои вопросы, мыслить, принимать самостоятельные решения – обучение языку в формате исследования привлечет живой ум тинейджера гораздо больше, чем регулярные порции готовых выражений на заданную тему. Одинаково захватывающими оказываются как сами новые знания, так и способы, которыми они были получены – подростки осваивают инструмент, при помощи которого смогут легко и эффективно учиться дальше.
9300 ₽/курс
Выбрать курс
Год основания: 2004 г.
Кол-во филиалов: 1

ТрансЛинк-Образование

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Корпоративное обучение сотрудников иностранным языкам наших клиентов на пользу бизнеса – главное направление нашего частного образовательного учреждения. Подход к обучению компании «ТрансЛинк-Образование» позволяет клиентам оптимизировать бюджет на развитие своих сотрудников и улучшить отношения с международными партнерами.
14400 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2011 г.
Кол-во филиалов: 2

Полиглот

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Мы - молодая, активная, опытная и творческая команда! Мы обучаем шести языкам: английскому, испанскому, итальянскому, французскому, немецкому и португальскому! Все наши преподаватели - дипломированные педагоги-лингвисты со знанием нескольких языков (а некоторые и до пяти!!)
24000 ₽/курс
400 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 1

EnglishMania

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280 ₽/курс
490 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 1

English World

0
Центр английского языка «English World» предлагает Вам пройти качественное и современное обучение английскому языку в Москве по самой низкой цене
6500 ₽/курс
235 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

DELTA language school

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DELTA language school приветствует вас! Мы с радостью готовы поделиться своими знаниями и опытом, чтобы вы достигли успехов в изучении английского языка.
8480 ₽/курс
530 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 1

Kingsbridge Language Centre

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Наша школа находится в самой высокой башне Европы - Башня Федерация на 18 этаже. Мы обучаем руководителей, топ-менеджеров, людей с определенными целями. Мы предлагаем индивидуальные, групповые, корпоративные и дистанционные занятия. Специфика нашей школы - это персонализированный подход, обучение только на английском языке, гибкость, нешаблонный подход к целям наших студентов. Наши преподаватели - это настоящие эксперты, которые строят образовательный процесс таким образом, чтобы студенты каждый раз ждали занятие и приходили замотивированные.
14400 ₽/курс
2800 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2008 г.
Кол-во филиалов: 1

Lancman School

0
На данный момент Lancman School один из лидеров по подготовке к государственным экзаменам в стране. У нас 36 филиалов по Москве, наши ученики успешно сдают все экзамены и поступают в лучшие вузы страны. В общем, взрослеют, но с нами расставаться не хотят. Поэтому мы решили не останавливаться на достигнутом и представить новый проект – курсы английского языка. Мы сделаем все, чтобы и в этой области показать себя настоящими профессионалами.
27000 ₽/курс
1150 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

Anchor Training

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Общий курс английского предназначен для студентов с любым уровнем знаний. Он подойдет, как студентам с невысоким уровнем владения языка, так и тем, кто уже свободно говорит по-английски. В рамках данного курса студенты смогут изучать английский как с русскоязычным педагогом, так и с носителем языка.
40000 ₽/курс
775 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

Royal English - корпоративный английский

0
Входное тестирование бесплатно
Курсы корпоративного английского в Москве от мотивационного лингво-тренера Дарьи Жаровцевой
28800 ₽/курс
1800 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 1

LangLiberty

0
Студия LangLiberty — это индивидуальный подход к каждому студенту, у каждого своя цель, значит и решение всякий раз будет особенным.
6800 ₽/курс
450 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 3

Learn & Know

0
Наши курсы обучают английскому в кратчайшие сроки, а также готовят к ЕГЭ и ОГЭ
3200 ₽/курс
400 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2018 г.
Кол-во филиалов: 1

Bonnie

0
Идёт набор учащихся производим запись детей и взрослых на новый учебный год! Звоните, ,обращайтесь по телефонам
4560 ₽/курс
570 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2000 г.
Кол-во филиалов: 1

Интенсив

0
"Интенсив" — образовательный центр для всех, кто хочет достичь наилучших результатов в овладении иностранными языками в кратчайшие сроки. Главное преимущество ОЦ "Интенсив" - высокая скорость обучения без потерь в качестве.
20000 ₽/курс
690 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 2

LABlang

0
Наша школа предлагает корпоративное обучение сотрудников компаний различной направленности по общим или деловым курсам. Программа обучения составляется индивидуально с учетом целей, пожеланий, уровня и специфики использования языка сотрудниками.
36800 ₽/курс
800 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2004 г.
Кол-во филиалов: 2

Start2Study

0
На протяжении многих лет Курсы Start2Study проводят обучение иностранным языкам в Москве. Занятия на курсах с преподавателями ведущих вузов Москвы, таких как МГУ, МГЛУ, ВШЭ, МГИМО доступны каждому желающему, после прохождения тестирования.
19900 ₽/курс
828 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2018 г.
Кол-во филиалов: 1

Ling-Win

0
Языковая школа Ling-Win - это активно развивающаяся компания. Мы обучаем иностранным языкам "студентов" любого возраста: дошкольников, младших школьников, подростков и взрослых.
8000 ₽/курс
615 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1992 г.
Кол-во филиалов: 1

MMA Language School

0
Сеть школ иностранных языков Московской Международной Академии
5100 ₽/курс
510 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

Иностранный.ru

0
Курсы английского языка в Москве для детей, подростков, взрослых, а также компаний и организаций. Мы специализируемся на преподавании английского языка.
9500 ₽/курс
400 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2007 г.
Кол-во филиалов: 2

Divelang

0
Языковая школа Divelang работает с 2007 года и предлагает вам современное обучение языкам в удобном формате и по выгодным ценам.
7000 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2014 г.
Кол-во филиалов: 1

London Studio

0
Наш языковой центр с 2018 года обладает лицензией Кембриджского университета по подготовке и регистрации к экзаменам YLEStarters, YLEMovers, YLEFlyers, KEY (KET), PET, FCE, CAE, CPE, TKT, IELTS, TKT, BEC, BULATS
6160 ₽/курс
770 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 1

Enline

0
Enline - онлайн-школа английского языка. В штате школы более 60 опытных преподавателей: русскоязычные преподаватели английского, носители английского языка из США и Великобритании, а также русскоязычные преподаватели, проживающие в англоязычных странах. Все преподаватели имеют более 5 лет опыта, а также профильные сертификаты и образование.
1546 ₽/курс
531 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2016 г.
Кол-во филиалов: 1

Greenland

0
Онлайн-школа иностранных языков Greenland – это школа иностранных языков, которая уже не первый год занимается успешным дистанционным обучением студентов по всей стране. Наши преподавателя являются профессионалами своего дела, регулярно общаются с носителями и постоянно совершенствуют свой уровень владения языком и навыки преподавания.
5000 ₽/курс
500 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2007 г.
Кол-во филиалов: 2

Smart Education

0
Федеральная сеть школ Smart Education является образовательным партнером издательства Cambridge University Press и официальным центром подготовки к кембриджским экзаменам в Москве и Нижнем Новгороде.
15300 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2011 г.
Кол-во филиалов: 1

Преодолей Барьер

0
Ваш ребенок заговорит на английском за 3 месяца. Индивидуальное онлайн обучение с носителем языка + визуализация и поурочная отчетность
7200 ₽/курс
675 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2009 г.
Кол-во филиалов: 1

Иностранные языки для начинающих - SpeakASAP

0
Обучаем иностранным языкам с 2009 года Для любых целей. с любого уровня, в любые сроки
13731 ₽/курс
686 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2005 г.
Кол-во филиалов: 1

Диалог

0
Многие полагают, что преподавать английский язык для детей очень сложно. Малыши с трудом поддаются академическому обучению, неусидчивы, не способны удерживать внимание длительное время и… В общем-то сложности на этом заканчиваются, да и обусловлены они лишь особенностями, свойственными раннему возрасту.
3900 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2002 г.
Кол-во филиалов: 1

Свобода Слова

0
Авторская методика обучения "Свободы Слова" - гибрид разработок советских ученых и современных технологий, которые адаптировали процесс обучения под современные потребности и цели.
18800 ₽/курс
800 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1999 г.
Кол-во филиалов: 1

КЭСПА

0
КЭСПА - онлайн-школа английского языка с правильной методикой. После школы и университета у большинства людей есть "немое" знание английского языка - может что-то понять, но не может ничего сказать.
3000 ₽/курс
750 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2014 г.
Кол-во филиалов: 1

Онлайн-школа английского Anglophone.ru

0
Первый урок бесплатно
Оплата курса в рассрочку
Групповые уроки английского онлайн. Курс 32 урока по 60 минут. Группы по 4-6 человек. Гарантированное поднятие уровня
11200 ₽/курс
350 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 4

Globus Languages

0
Контракты с иностранными партнерами, а также зарубежные инвесторы - показатель успешного развития и процветания любой компании. Естественно, сотрудники фирмы в этом случае обязательно должны хорошо владеть английским языком. Корпоративный английский для сотрудников компаний отличается от обычного разговорного, поэтому изучать его по стандартным курсам не столь эффективно.
16800 ₽/курс
420 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 0 г.
Кол-во филиалов: 1

First Decision

0
Английский Лингвистический Центр "First Decision" предлагает эффективную подготовку к сдаче международных экзаменов FCE, CAE, IELTS и TOEFL, уделяя должное внимание всем аспектам экзамена в соответствии с форматом экзамена.
9000 ₽/курс
Выбрать курс
Год основания: 0 г.
Кол-во филиалов: 1

Полиглотики

0
Курсы английского языка для малышей делятся на несколько подвидов. С детьми от года до 2 лет преподаватели занимаются в присутствии родителей. Помимо изучения иностранного особое внимание уделяется раннему развитию.
6000 ₽/курс
Выбрать курс
Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 1

British Columbia Language Academy

0
Подбираете школу английского языка для себя или своих детей? Там где учат эффективно, по прогрессивным методикам опытные преподаватели? Вы нашли учреждение с высокими стандартами образования и приемлемыми ценами!
8500 ₽/курс
555 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 0 г.
Кол-во филиалов: 1

English Connection

0
English Connection — центр английского языка, удобно расположенный в районе Хамовники, в 5 минутах ходьбы от метро Спортивная и МЦК Лужники. К нам легко добраться от Комсомольского проспекта и Третьего транспортного кольца.
5050 ₽/курс
Выбрать курс
Год основания: 2014 г.
Кол-во филиалов: 1

Engflow

0
Дистанционные занятия по английскому языку с русскоязычными преподавателями и носителями язык.
690 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 1

CEO English

0
Обучение деловой аудитории английскому языку. Целевой аудиторией являются топ-менеджеры компаний и предприниматели.
3500 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2001 г.
Кол-во филиалов: 1

IQ Consultancy

0
С 2001 года языковой центр IQ Consultancy проводит корпоративное обучение английскому языку и помогает компаниям развивать своих сотрудников. 160+ компаний доверили нам своих сотрудников. 91% наших клиентов продолжают обучение у нас.
16500 ₽/курс
1350 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 3

Smile English School

0
Первый урок бесплатно
Скдика 20%
Мы, то есть вся команда Смайл Инглиш Скул, делаем все, чтобы научить детей и взрослых свободно говорить на английском. Для этого мы отбираем и тренируем преподавателей, комбинируем эффективные методики. Мы добились хорошего результата в курсах английского для детей с носителями языка, подготовке к экзаменам в частные школы и колледжи. Можем организовать занятия в мини-группах с уклоном в специальные тематики - например, маркетинг или строительство.
4500 ₽/курс
800 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

Мультиглот

0
Команда Мультиглот – это опытные, энергичные и творческие преподаватели, которые увлечённо подходят к процессу обучения. Они не понаслышке знают, как выявить и развить потенциал к языкам, довести знания до автоматизма.
5200 ₽/курс
570 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 1

Preply

0
Preply – удобная платформа, которая помогает ученикам найти наиболее подходящего им педагога из любого конца мира, в том числе и носителя языка. Рейтинговая система дает возможность быть уверенным в выборе!
12400 ₽/курс
450 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 1

EGO University

0
ЭГО Университет входит в группу компаний «ЭГО Транслейтинг» — одного из лидеров лингвистического рынка Восточной Европы и России. Мы проводим корпоративное обучение иностранным языкам на 100+ языках мира в более 50 отраслях и стремимся интегрировать процессы развития компетенций персонала в бизнес-процессы компаний
2500 ₽/курс
2500 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2013 г.
Кол-во филиалов: 2

ABC School

0
В нашем Центре – приятная дружелюбная атмосфера, способствующая комфортному общению и обучению. Занятия проходят в динамичной, увлекательной форме, скучающих и отсутствующих у нас не бывает. Каждому ученику уделяется достаточно внимания, все в равной мере вовлечены в процесс обучения.
9500 ₽/курс
690 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

INSIDE ENGLISH

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Профессиональная школа английского языка INSIDE ENGLISH приглашает Вас в увлекательное путешествие в мир новых возможностей, где, достигая определенных уровней знаний, перед Вами будут открываться всё новые и новые двери и горизонты
7800 ₽/курс
450 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 3

Pro.english

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Правильный английский в центре дизайна ARTPLAY, городском квартале Хлебозавод №9 и на Пятницкой улице. Небольшие группы по 6 человек максимум, уютная атмосфера, харизматичные молодые преподаватели и вкуснейший кофе.
10000 ₽/курс
625 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2008 г.
Кол-во филиалов: 7

Еnglish State

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Вы можете выбрать курсы английского языка в соответствии с вашими предпочтениями. Филиалы наших курсов расположены в разных районах города Москвы, вблизи от метро Академическая, Варшавская, Коломенская, Университет, Юго-Западная, Ясенево, Очаково, Славянский бульвар
5200 ₽/курс
650 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1996 г.
Кол-во филиалов: 1

English-Space

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История нашего центра начинается в далеком 1996 году, когда коллективы наиболее прогрессивных преподавателей МГИМО и Дипломатической Академии МИД РФ объединили свои усилия по созданию методики, позволяющей любому человеку в кратчайший срок выучить английский язык. И уже летом 1997 года был открыт наш лингвистический образовательный центр ES, который начал успешную преподавательскую работу.
7200 ₽/курс
654 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2016 г.
Кол-во филиалов: 1

The BEST

0
Вместе с The BEST легко и интересно: вам будут доступны новейшие технологии обучения, включая интерактивные задания и уроки. Вы будете общаться с преподавателями-носителями языка и участвовать в обучающих мероприятиях.
8000 ₽/курс
415 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 1

ENGLISH INDEED

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Наша школа это лучшее соотношение цены и качества, и удобное месторасположение в 2 мин. ходьбы от станции метро Озерная. Квалифицированная команда преподавателей, включающая носителей языка, поможет каждому студенту добиться поставленных целей в короткие сроки. Изучайте английский весело и эффективно, в группах и индивидуально.
8400 ₽/курс
525 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 1

Casa di Lingua

0
Casa di Lingua – это не просто лингвистический центр. Это дом, открытый для всех желающих свободно говорить на иностранном языке. Это непринужденная атмосфера дружеской беседы в сочетании с уникальной методикой преподавания и индивидуальным подходом к каждому ученику
10000 ₽/курс
625 ₽/ак.час
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Год основания: 2000 г.
Кол-во филиалов: 5

Millennium Centre

0
Мы — школа для детей и взрослых. Для дошкольников 5-6 лет мы предлагаем вводный курс, включающий программу обучения чтению.
10920 ₽/курс
455 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

English Stars

0
Мы очень ответственно подходим к вопросу подбора преподавателей. Конечно же, обязательное условие – педагогическое образование и не менее чем трехлетний опыт успешной работы. Наши педагоги русскоязычные, но все имеют отличное произношение и регулярно повышают свой уровень за границей. Но самое главное – они умеют увлечь изучением языка, сделать занятия яркими и интересными, на которые захочется прийти снова.
5900 ₽/курс
737 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2009 г.
Кол-во филиалов: 1

Next Door English

0
Студия Next Door English в Строгино. Удобное расположение, сотрудничество с профессиональными коллегами и индивидуальный подход к клиентам обеспечат высокое качество обучения в пределах родного района. Приходите знакомиться, пройдите бесплатное собеседование и учите английский рядом с домом! До встречи,
5900 ₽/курс
725 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2016 г.
Кол-во филиалов: 1

Big Step

0
Основатели центра иностранных языков Big Step - это люди, которые не представляют свою жизнь без преподавания. Мы стараемся давать всем хорошее, качественное, доступное образование. Наши уроки – это не скучное изучение грамматики, чтение текстов и перевод предложений, это увлекательное, захватывающее путешествие в мир иностранных языков
6400 ₽/курс
400 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 2

Smart English

0
Курсы Smart English основаны на коммуникативной методике, позволяющей в короткие сроки развить навыки разговорной речи, научиться ориентироваться в языковой среде и просто полюбить английский язык!
7000 ₽/курс
415 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 6

Глоссологуc

0
Центр изучения иностранных языков Глоссологус проводит обучение детей и взрослых по учебным программам, нацеленным на максимальную результативность обучения. Курс английского языка ведут опытные преподаватели, которые знают, как можно наиболее эффективно организовать процесс обучения с учетом уровня подготовки каждого ученика
4640 ₽/курс
580 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2002 г.
Кол-во филиалов: 11

Англичанка

0
«Англичанка» - федеральная сеть языковых клубов, которая была основана в 2002 году в Москве. Сегодня «Англичанка» насчитывает 55 языковых клубов, расположенных в 19 городах России и Казахстана. С момента основания главной целью компании было создание максимально эффективной и качественной системы обучения английскому языку детей и взрослых.
6400 ₽/курс
440 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2016 г.
Кол-во филиалов: 1

Links

0
Продуманный выбор программ и пособий, мастерство преподавателей, а главное – достаточная мотивация и вера в успех, имеющаяся у самого учащегося. Языковые курсы в Москве, работающие с учетом всех этих условий – это LINKS!
10500 ₽/курс
675 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2010 г.
Кол-во филиалов: 1

Courson English

0
Английский язык это не спринт, а марафон. Должна быть мотивация не просто начать, а пройти достаточно далеко, чтобы увидеть свои результаты. Для того чтобы пробежать марафон, нужно рассчитывать силы надолго. Для этого мы помогаем Вам поставить четкие и измеримые цели.
5310 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2018 г.
Кол-во филиалов: 1

Wanderlust

0
На сегодняшний день в Москве существует огромное количество языковых школ, обещающих за короткое время научить студента разговаривать на иностранном языке как на родном. Человеку, желающему овладеть иностранным языком, довольно сложно выбрать среди всего разнообразия предложений. Почему же стоит выбрать именно нашу школу и чем она отличается от конкурентов?
7900 ₽/курс
493 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2007 г.
Кол-во филиалов: 1

Академия Корпоративного Обучения

0
Компания реализует идею непрерывного профессионального совершенствования, обучения, повышения организационного потенциала. Руководство школы считает, что это важно независимо от области деятельности, географического положения или размера компании
12400 ₽/курс
1550 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2011 г.
Кол-во филиалов: 1

English Lingua Centre

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English Lingua Centre - курсы английского языка в Москве с самой широкой сетью филиалов, партнер Оксфордского Университета. Обучение ведется по классическим годичным программам обучения по методике New Headway в групповой и в индивидуальной форме. Из специализированных курсов наиболее востребованы краткосрочные интенсивные программы изучения английского языка для всех возрастных групп, а также подготовка к экзаменам TOEFL, IELTS, FCE, CAE, ЕГЭ.
9800 ₽/курс
750 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2014 г.
Кол-во филиалов: 2

ABBA Centre

0
ABBA CENTRE - это языковая школа для предпринимателей и управленцев. Мы помогаем нашим студентам максимально быстро достичь целей в освоении английского, немецкого, испанского, французского, китайского или русского как иностранного с помощью персонального подхода к процессу обучения.
16800 ₽/курс
2100 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1997 г.
Кол-во филиалов: 24

Language Link

0
Сегодня Language Link – это международная сеть языковых центров, расположенных в Великобритании, Вьетнаме, Китае, Казахстане и России, в которой обучаются более 20 тысяч человек
7680 ₽/курс
647 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2011 г.
Кол-во филиалов: 1

Школа английского Skype-study.com

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Доступные цены
Бесплатный пробный урок
Наша цель - Ваш прогресс в английском! Мы очень стараемся, чтобы уроки по скайпу были интересными, эффективными и недорогими. Английский сегодня нужен всем и мы готовы а, главное, очень хотим Вам помочь в его изучении!
5250 ₽/курс
550 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2018 г.
Кол-во филиалов: 1

Tokademy

0
Онлайн-школа английского. Языковые курсы, курсы английского, курсы английского онлайн, Бизнес-английский, подготовка к экзаменам, марафоны, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, выходные на английском, игры на английском
5500 ₽/курс
510 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 1

Small Talks

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Бесплатное пробное занятие
Пробная неделя 1200 ₽
Языковая онлайн-школа Small Talks — это место, где работать и учиться просто в кайф. Мы настолько любим то, что делаем, что этот драйв и любовь к языку передаются каждому нашему студенту. Быстрый успех наших учеников = интересные темы + общение с интересными людьми + комфортное время. Мы внедрили внутреннюю школу преподавателей. Время, когда мы обмениваемся опытом, идеями и постоянно улучшаем наши продукты, чтобы вам ещё больше хотелось изучать и поддерживать английский вместе с нами. Занятия проходят по Skype/Zoom, Telegram/WhatsApp.
1900 ₽/курс
400 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 2012 г.

Учи. Дома

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Школа Учи.Дома обучает английскому языку детей от 5 до 15 лет. В отличие от школьных курсов, общих для всех и каждого, здесь составляются индивидуальные программы, направленные на максимальное усвоение учащимися знаний и языковых навыков.
720 ₽/ак.час
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Год основания: 1999 г.

Ешко

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Школа дистанционного обучения ЕШКО предлагает на выбор студентов более 30 специализированных курсов английского языка. Программы рассчитаны на учеников с любым уровнем подготовки и различными целями изучения языка. Школа практикует комплексный подход к преподаванию без унылой зубрёжки.
24000 ₽/курс
1187 ₽/ак.час
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Год основания: 2012 г.

Enline School

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Современная онлайн-школа английского языка ведёт обучение студентов по Skype и Zoom. Индивидуальные и групповые занятия ведут преподаватели с профильным образованием и опытом работы не менее 5 лет. Разработаны специальные курсы для детей и взрослых с разным уровнем подготовки.
44096 ₽/курс
629 ₽/ак.час
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Год основания: 2017 г.

NovaKid school

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Заинтересовать ребёнка изучением английского языка – задача не из простых. В школе онлайн-курсов «NovaKid» легко справляются с этой проблемой. Обучая английскому языку детей в возрасте от 4 до 12 лет, педагоги онлайн-школы подбирают к каждому ребенку оптимальный формат увлекательных занятий.
4788 ₽/курс
449 ₽/ак.час
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Год основания: 1998 г.
Кол-во филиалов: 1

Образовательный центр "Ай Класс"

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На сегодняшний день Образовательный центр "Ай Класс" - ведущий специалист в области образования за рубежом, языковой и академической подготовки к поступлению в школы и университеты в разных странах мира, а также в обучению английскому как в оффлайн, так и в онлайн-режиме
1100 ₽/курс
500 ₽/ак.час
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Год основания: 2012 г.
Кол-во филиалов: 1

PROGRESS English school

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Демодоступ к платформе с уроками
Подготовка к экзамену IELTS
Онлайн-школа английского PROGRESS – это современная школа с мощной обучающей авторской системой PRO-English. Уже 10 лет мы помогаем людям добиться своих целей и повысить уровень владения английским языком на 1-2 уровня всего за 3 месяца!
600 ₽/ак.час
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Год основания: 2017 г.
Кол-во филиалов: 1

Онлайн-школа английского языка Toki

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Первый урок бесплатно
Акции и скидки
Онлайн-школа Toki предлагает обучение английскому языку по Скайпу с носителем языка или русскоязычным преподавателем.Уровень дохода преподавателей школы напрямую зависит от результатов ее учеников. Поэтому каждый из них заинтересован в вашем успехе не только профессионально, но и материально
710 ₽/курс
710 ₽/ак.час
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Год основания: 2015 г.
Кол-во филиалов: 1

International Educational Centre

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Первый урок бесплатно
Акции и скидки
Международный Образовательный Центр - это отдельный мир внутри большого города. Приходя к нам, вы попадаете в атмосферу, которая заставит вас на несколько часов отвлечься от привычной жизни и окунуться в мир, где вы будете думать и общаться совершенно на другом уровне и только на английском языке
1000 ₽/курс
520 ₽/ак.час
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Год основания: 0 г.
Кол-во филиалов: 1

Brighton-kids | online school

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Международная онлайн-школа для детей «BRIGHTON-KIDS»BRIGHTON-KIDS – международная онлайн-школа для детей, где вашему ребенку будет интересно! Мы не просто готовим ребенка к общеобразовательной школе, мы помогаем развить сильные стороны, таланты.⠀
990 ₽/ак.час
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Год основания: 2011 г.
Кол-во филиалов: 1

Skype-study.com

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Первый урок бесплатно
Бесплатный перенос занятий и гибкий график
Мы - онлайн-школа английского языка по скайпу Skype-study. Наша цель - помочь Вам в изучении языка и сделать этот процесс максимально увлекательным и эффективным! Если вы нашли нашу школу, значит, у вас есть желание изучать английский. А мотивация в этом деле - очень важный фактор
640 ₽/курс
590 ₽/ак.час
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Год основания: 0 г.
Кол-во филиалов: 3

Fine English Club

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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ОТ 5200 РУБ. Выучите английский раз и навсегда!
Подготовка к экзаменам Cambridge. Приглашаем учеников со 2 по 11 класс, на курс подготовки к Кембриджским экзаменам по выгодной цене.
Fine English Club - многопрофильный языковой центр был основан в 1998 году. Центр предоставляет полный спектр языковых услуг более 20 лет. Fine English Club является официальным партнером Cambridge. У нас можно подготовиться к экзаменам YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE, TKT, BEC, ILEC и ICFE. Fine English Club предлагает курсы английского языка для любого возраста, в группе и индивидуально. Обучение проводится по авторской программе 2in1, которая включает в себя два подхода: традиционный и современный. Школа сочетает классические уроки с домашним заданием и веселый просмотр фильмов, общение, перевод песен, чтение книг и многое другое. В центре работает более 100 преподавателей из Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и других стран, а также русскоязычные преподаватели, прошедшие строгий отбор и серьезную методическую подготовку. Для преподавателей регулярно проводятся тренинги повышения квалификации, качество обучения контролируется в течение всего учебного года. Fine English Club предоставляет обучение за рубежом, сотрудничая с образовательными учреждениями по всему миру.
650 ₽/курс
650 ₽/ак.час
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Год основания: 2018 г.
Кол-во филиалов: 1

Корпоративный английский в Empire English

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Бесплатная пробная неделя
Заморозка занятий
Empire English - образовательный B2B проект, в котором вы можете получить программу изучения английского практически под любые цели и задачи. В компании не используют шаблонные обучающие программы, каждый курс разрабатывается индивидуально под отдельно взятого клиента
16000 ₽/курс
2000 ₽/ак.час
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Год основания: 2019 г.
Кол-во филиалов: 1

LingvoHabit

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Премиум абонемент (1 месяц)
Премиум абонемент (1 год)
LingvoHabit – это онлайн платформа, которая содержит коллекцию пошаговых курсов, марафонов, тренажёров и других инструментов для самостоятельного изучения английского языка. Авторы – профессиональные преподаватели английского языка и носители языка.
2214 ₽/ак.час
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Отзывы о курсах по английскому языку

Отличная школа. Хороший преподаватель, учебники. Все отлично. Тем кто ни слова не понимает будет немного трудно первую неделю т.к. урок только на иностранном языке ведется. Потом как по маслу пойдет )) Рекомендую!
Действительно очень хороший учебный центр, который не стыдно порекомендовать родителям. Обучение в крайне удобном формате, при этом преподаватели вообще большие молодцы, так как уделяют каждому ребенку максимальное внимание, что немаловажно. Вот у ме…
Занимаюсь в этой школе 3 месяца. Все устраивает. Преподаватели доступно и понятно объясняют. Буду продолжать и дальше учить английский в Инглекс, нарек