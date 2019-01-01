Школа Language Line существует с 2008 года и занимается предоставлением языковых услуг для взрослых и детей. Мы работаем с основными европейскими языками: английским, испанским, итальянским, немецким и французским. Направления нашей деятельности: обучающие курсы для физических лиц и корпоративных клиентов, он-лайн обучение, организация детских площадок, устный и письменный перевод.

Интенсивные курсы английского языка в Перми помогут слушателям значительно углубить языковую практику и потренировать навыки общения. Интенсив помогает мобилизоваться и в короткий срок вспомнить всю ранее полученную информацию. После такого языкового марш-броска можно переходить к совершенствованию языка с дальнейшей возможностью выучить его уровне жителя англоязычной страны.

Как подобрать интенсивные курсы

Интенсивные курсы английского языка в Перми стоит проходить тем слушателям, кто уже владеет навыками общения на иностранном языке. Причем в случае, когда есть пробелы в знаниях можно пройти быстрые курсы и после этого приступать к интенсиву.

Для того чтобы подготовится к интенсивному обучению необходимо сдать тесты по следующим позициям:

разговорная речь;

грамматика;

понимание речи собеседника.

Такой тест можно пройти перед тем как записываться на курсы, и по его результатам выявить сильные и слабые стороны в практике. Такой подход обеспечит максимально результативное обучение на интенсиве, потому что можно будет совершенствовать практику учитывая все плюсы и минусы.

Выбирая школу для изучения языка, нужно обратить внимание на следующие моменты:

наличие разнообразный образовательных программ и авторских методик;

наличие возможности индивидуальных дополнительных занятий;

обязательное тестирование, как при поступлении на курс, так и при окончании курсов.

Выбирая курсы интенсивного языка сегодня, можно быть уверенным в том, что языковая практика будет только улучшаться.