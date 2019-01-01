Есть разные варианты типов международных испытаний после сдачи которых выдается сертификат. Наш языковой центр готовит слушателей к сдаче следующих экзаменов: IELTS, TOEFL ,Cambridge Exams и Pearson Tests of English. Длительность обучения зависит от уровня подготовки и от балла, который вы хотите получить.

Компания «Международное образование» работает на рынке образовательных услуг с 1994 года. Мы предлагаем практически все виды обучения в странах Европы, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии — от ознакомительных образовательных поездок и языковых курсов до полноценных университетских программ и профессиональных стажировок. Мы умеем организовывать обучение за границей для детей и взрослых, индивидуально и в группе. Мы проконсультируем вас о всех нюансах зарубежного образования от момента подачи application form и получения визы до церемонии вручения диплома.

Подготовка к сдаче международного экзамена — это важная и серьезная работа. Курсы предлагающие такую подготовку должны иметь соответствующую аккредитацию и иметь широкую программу обучения.

Подготовка к международным экзаменам по английскому языку в Перми

Если у человека есть необходимость в переезде в англоязычную страну, то первый документ, который он должен оформить — это сертификат о знание языка. Без такого документа сложно получить визу, работу, и даже возможность учиться.

Как подобрать курс

Международный экзамен по английскому языку, как в Перми, так и в других городах, могут принимать только аккредитованные школы. Поэтому выбирая курсы нужно уточнить имеет ли выбранная школа право на выдачу такого документа.