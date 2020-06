Идиома: as happy as Larry - быть очень счастливым, радостным

История возникновения: Скорей всего, эта идиома родом из Австралии или Новой Зеландии, и существует несколько историй ее происхождения.

Согласно первой версии, идиома появилась благодаря Ларри Фоли - отцу австралийского бокса. Фоли был очень успешным боксером и никогда не проигрывал. Он ушел в отставку в 32 года, получив за свой последний бой 1000 фунтов стерлингов, и позже открыл свою собственную школу бокса в Сиднее.

Судя по всему, Ларри Фоли был крайне доволен своей судьбой в 1870-х годах - именно в то время, когда фраза вошла в массовое употребление.

Согласно второй версии, само имя “Larry” восходит к сленговому термину “larrykin”. Так в Новой Зеландии и Австралии называли грубиянов и хулиганов.

Интересно: Самое раннее упоминание в печати принадлежит новозеландскому писателю Г. Л. Мередите и датируется 1875 годом: «Мы были бы так же счастливы, как Ларри, если бы не крысы».

Примеры:

- We married nine days after we met and three years on we 're happy as Larry - Мы поженились после девяти дней знакомства и сейчас, спустя три года, очень счастливы.

- I gave her a police badge to wear on her sleeve and she's as happy as Larry - я отдал ей ее полицейский жетон, чтобы носить на рукаве, и она была очень рада.