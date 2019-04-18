Как-то Бернард Шоу написал, что Великобритания и США – две страны, которые разделяет английский язык. Парадокс? Да и нет. Существует достаточно большой пласт лексики, которая употребляется исключительно в Великобритании или только в США. Например, англичане называют баклажан «AUBERGINE», а американцы – «EGGPLANT».

Но существует достаточно большая группа слов, которые используются в обеих странах, правда, в каждой стране у них свое значение. У вас могут возникнуть трудности с переводом, если вы не знаете, по какую сторону Атлантики был написан текст с использованием этих слов. Например, если в США ваш знакомый говорит, что собирается на вечеринку и по этому случаю наденет «PANTS» и «SUSPENDERS» (брюки с подтяжками), вы спокойно прореагируете на его слова, но можете обсудить его отношение к моде. Если же подобное описание гардероба вы услышите от британца, то вы скорее всего поинтересуетесь характером вечеринки и посоветуете знакомому остаться дома, потому что в Англии «PANTS» - кальсоны, а «SUSPENDERS» - пояс для чулок.

Но иногда разница между словами, которые употребляются в обеих странах, настолько тонкая, что ошибок в употреблении не избежать. В качестве примера можно взять два существительных – «BISCUIT» и «COOKIE».

BISCUIT

В Великобритании «BISCUIT» это печенье, часто покрытое шоколадом, в тесто при выпечке добавляют клюкву. Его подают к чаю на сладкое. Поскольку печенье достаточно жесткое, его можно макать в чай или кофе.

В США «BISCUIT» - это вид выпечки, которая может служить основой для бутерброда, на которую можно положить, например, омлет с беконом. Такое печенье с кусочком курятины – отличное блюдо на ужин.

В словарях вы можете найти следующие толкования. Например, в Oxford English Dictionary вы найдете два определения. Согласно одному из них, слово «biscuit» происходит от латинского «bisotum (panem)», что означает «хлеб, прошедший двойную выпечку». Отсюда и консистенция британского печенья – оно твердое и хрустящее.

Американское печенье (BISCUIT) скорее напоминает вид выпечки, которая в Великобритании называется «SCONE» (сдобная булочка с изюмом или клюквой), в то время как в США «SCONE» это подобие лепешки. Произношение также отличается. Сравните - Br. E. /skəʊn/ и Am.E. / /skɒn/. Остается неясным, как два различных вида выпечки имеют одно и то же название. Нам остается только предположить, что это произошло под влиянием французского языка на юге США.

COOKIE

Со словом «COOKIE» такая же история. В Великобритании «COOKIE» - мягкое и не сухое печенье. Оно, как правило, более питательное и калорийное чем то, которое британцы называют «BISCUIT». Печенье, которое у американцев называется «COOKIE», одновременно сочетает в себе то, что британцы называют «BISCUIT» и «COOKIE». Слово происходит от голландского «koekje» - маленькое печенье. Предположительно, появлению печенья «cookie» мы обязаны выходцам из Голландии, поселившимся в США.

Ну что, увидели разницу? Проще говоря, британское печенье «BISCUIT» это американское «COOKIE», а американское печенье «COOKIE» это то, что англичане тоже называют «COOKIE». А американское печенье «BISCUIT» это британская выпечка «SCONE». Видите, как просто! А что бы вы выбрали к чаю?