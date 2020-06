Собираетесь ли вы отмечать Halloween?

Все чаще и чаще мы слышим положительный ответ. Казалось, еще совсем недавно “канун всех святых” широко праздновался лишь в США, теперь же он приобрел популярность в Европе и на территории нашей с вами Родины. Примечательно, что “самый тёмный праздник” родом совсем не из США, как считают многие, у него гораздо более древняя история.

Хэллоуин – древнейший кельтский праздник, точнее это видоизмененный языческий – Самайн, Samhain (считалось, что это был единственный день в году, когда мертвые могут ходить по земле). Кельтские языческие племена делили год на две части: тёмную, начинавшуюся в конце октября (или начале ноября) и светлую. Светлая часть начиналась в марте – апреле. По легенде, в течение всей зимы, бог Солнца находился в плену у Соуина, властелина мертвых и князя тьмы. 1 ноября кельты устраивали фестиваль: в эту ночь открывалась дверь в потусторонний мир, и обитатели ада проникали на землю. Ночью зажигались костры и приносились жертвы злым духам, чтобы умилостивить их.

В начале нашей эры кельтскую территорию завоевали римляне, принеся с собой другие традиции. Они в конце октября отмечали праздник – Фералии, посвященный памяти усопших. А в IX веке, когда христианство распространилось на территории Великобритании, древние традиции праздника смешались с католическим Днем всех святых – All Hallows Even. Позже его стали называть Hallowe'en, и, в конце концов, – Halloween.

Сегодня от древнего языческого праздника остался лишь набор увлекательных традиций, которые и являются главным развлечением современного Хэллоуина, а также основной причиной все растущей популярности.

В эту ночь принято одеваться в костюмы нечистой силы и устраивать маскарады, чтобы смешаться в толпе с нечистыми или отпугнуть их.

Неотъемлемый символ – тыквенная голова (Jack O'Lantern). Появление «Светильника Джека» связывают с ирландской легендой о старом фермере, любителе азартных игр и спиртных напитков. Он умудрился дважды обмануть дьявола, а после смерти не попал ни в рай – из-за своей порочной жизни, ни в ад – так как дьявол ещё при жизни Джека поклялся не забирать его душу. В наказание, Джек был обречён скитаться по миру с тыквенной головой с тлеющим угольком внутри её.

Наиболее любимым занятием у детей в All Hallows Even являются колядки. В эту ночь дети стучатся в дома с криками: "Treat or trick!" – "Угощай или пожалеешь!". Если вы не «принесете жертву» в виде печенья или конфет, эти маленькие «злые демоны» могут жестоко пошутить над вами.

Основные цвета Хеллоуина – оранжевый и чёрный. Костюмы для Хеллоуина основаны на темах колдовства и его образов в кинематографе и литературе.

В Англии девочки в эту ночь занимаются гаданием: для чего нужны каштаны, орехи и яблоки. Каштаны и орешки бросают в костер и смотрят, какой рисунок оставит огонь на их поверхности. По нему и определяют будущее. Кожуру яблок тоже бросают в костер. Затем по форме, которую принимает кожура, пытаются определить первую букву имени своего суженого. Кроме того, устраивают состязание: яблоки бросают в воду, а играющие должны попытаться вытащить их... зубами! При этом руки сцепляются сзади, чтобы они случайно не помогли своему хозяину. Ведь Хэллоуин называют еще ночью плавающих яблок. Всю ночь горят костры, улицы освещаются тыквенными светильниками. Сидя у камина при свете свечи, маленькие англичане рассказывают страшные истории и жарят каштаны.

Вот такой он, этот необычный тёмный праздник, Halloween! :)