До Рождества остается меньше двух недель, а вы не поздравили своих иностранных друзей или коллег? Давайте займемся этим вместе.

В большинстве Европейских стран, а также в Северной и Южной Америке Рождество - один из самых важных праздников года. Его религиозная составляющая несомненно важна, но для многих людей – это начало новой жизни, каких-то перемен, исполнения желаний, реализации планов. Наступление нового календарного года часто уходит на второй план, его тоже отмечают, но гораздо скромнее. К празднованию Рождества готовятся все – нужно купить подарки родственникам, коллегам, друзьям, нужно украсить жилище праздничной атрибутикой, наконец, необходимо написать поздравительные письма и открытки. При этом поздравительные сообщения должны отличаться оригинальностью стиля.

Поздравления

В большинстве поздравительных посланий вы, как правило, найдете как традиционное "Merry Christmas", так и "Happy New Year". Неделя отделяет один праздник от другого, поэтому поздравления с обоими праздника можно написать в одном сообщении.

Поздравления могут быть простыми, короткими и нейтральными по стилю:

Merry Christmas или Счастливого Рождества!

Season’s Greetings!

В некоторых государствах, например, в США, не принято касаться темы вероисповедания получателя поздравительного текста, поэтому принято писать текст общего характера – Season’s Greetings!

Happy New Year!

Поздравительные тексты, адресованные коллегам по бизнесу, сотрудникам иностранных фирм, следует писать, соблюдая правила официального стиля:

Поздравительные послания, адресованные людям, с которыми у вас сложились близкие отношения, отличаются особой теплотой:

Если у ваших иностранных друзей и знакомых есть дети, вы можете поздравить их отдельно:

Слова благодарности

Писать поздравления – занятие увлекательное. Но как быть, если ваши зарубежные друзья, коллеги, партнёры уже поздравили вас с Рождеством и наступающим годом? В этом случае вам нужно написать ответ, это правило хорошего тона. Вы можете воспользоваться следующими примерами:

Thank you very much for your Christmas card!

It was very kind of you to send us Christmas greetings!

It was very kind of you to send us the Christmas gift!

Поблагодарив близких, знакомых, друзей или коллег по работе и бизнес партнеров, непременно ответьте им и поздравьте их с приближающимися торжествами:

I also wish you a Merry Christmas and a prosperous New Year!

Пришла пора браться за дело и писать поздравительные письма, подписывать открытки!

Всех с наступающими праздниками!