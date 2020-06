Оба выражения, как sorry, так и и excuse me, используются в английском языке для того, чтобы попросить прощения за что-либо.

Тем не менее, между случаями их употребления имеется существенная разница, которую следует усвоить, чтобы не выглядеть комично, или даже смешно перед иностранцами.

Когда употребляется Excuse me

Excuse me [ikskjz] [m] - переводится, как “извините”. Чаще всего применяется в ситуациях, когда говорящий пытается предупредить о наступлении событий, влекущих за собой извинение.

Например, когда возникает необходимость кого-то побеспокоить просьбой:

Excuse me, could you tell me what time is it now? - Простите, не могли бы вы сказать, который сейчас час?

Excuse me, could you please bring me the pepper? - Простите, не могли бы вы передать мне перец?

Когда употребляется Sorry

Sorry [’sɒrɪ]/[сори] - так же как и предыдущее выражение переводится, как “извините, простите”.

Принципиальное отличие от excuse me в том, что sorry употребляют уже после того, как событие наступило:

Sorry guys, but it’s a wrong answer! - Простите ребят, но это неправильный ответ.

I am sorry for being late. Простите меня за то, что я опоздал.

Единственным исключением из случаев применения sorry и excuse me кроется в случае, когда человек чихнул - по правилу следует применять sorry, но по сложившейся традиции использования устойчивых лексических конструкций применяется именно excuse me.