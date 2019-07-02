«Think OTB English» - это новый, динамичный и увлекательный канадский вариант английской школы, чтобы улучшить ваши навыки общения, ТОЛЬКО для таких людей, как вы, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО готовые к ПРАКТИКЕ, независимо от вашего уровня английского
В нашем центре вы также можете изучать иностранные языки любого уровня сложности. С 2006 года в «Hijazz» стартовал первый набор на языковые курсы по английскому и турецкому языкам. Сейчас мы можем предложить вам обучение любым иностранным языкам и подготовку к международным языковым экзаменам (TOEFL, IELTS, DELF, TÖMER и другие) вам остается только выбрать!
Need4Speak – это ведущий центр изучения иностранных языков, подготовки к международным экзаменам TOEFL, IELTS, а также ЕГЭ и ОГЭ, обучения, волонтерских проектов, стажировок и работы за границей в Республике Татарстан
«ЛенгвиПарк» основан в 2013 году. Сформировался коллектив профессионалов. Сейчас развиваемся и постоянно повышаем уровень знаний. Детей начинаем учить с трех лет. Преподаватели смогут в игровой форме научить читать, писать и говорить на английском языке. У нас есть курсы для тех, кто путешествует. Вы научитесь просто и понятно изъясняться в путешествиях.
Вам скоро сдавать IELTS или Вы только принимаете решение о сдачи? Хотите понять, на сколько Вы готовы к экзамену? Мы приглашаем Вас воспользоваться уникальной возможностью получить ценные инструкции, ознакомиться с форматом IELTS, приобрести навыки и изучить технические приемы сдачи экзамена.
Центр «Премиум Инглиш» рад предложить Вам и Вашим сотрудникам Корпоративные Курсы Английского языка. Отличительной чертой Корпоративных Курсов Премиум Инглиш является ориентированность на клиента. Специалисты нашего Центра подберут подходящую для Вас программу по продолжительности курса и времени проведения занятий.
British Club English -это место, где начинается приятное и разностороннее общение на английском! Мы уверены, что английский язык можно и нужно изучать с искренним удовольствием, поэтому все наши занятия проходят в дружеской позитивной обстановке. Наша основная цель - сделать Ваше обучение максимально комфортным, легким и продуктивным!
Добро пожаловать в международный языковой центр Language Link! Мы работаем в России с 1994 года и являемся одним из первых учебных центров в России, в котором занятия по английскому языку и другим европейским языкам проводят профессиональные преподаватели-носители языка из Европы, США и Канады.
Школа Учи.Дома обучает английскому языку детей от 5 до 15 лет. В отличие от школьных курсов, общих для всех и каждого, здесь составляются индивидуальные программы, направленные на максимальное усвоение учащимися знаний и языковых навыков.
Школа дистанционного обучения ЕШКО предлагает на выбор студентов более 30 специализированных курсов английского языка. Программы рассчитаны на учеников с любым уровнем подготовки и различными целями изучения языка. Школа практикует комплексный подход к преподаванию без унылой зубрёжки.
Современная онлайн-школа английского языка ведёт обучение студентов по Skype и Zoom. Индивидуальные и групповые занятия ведут преподаватели с профильным образованием и опытом работы не менее 5 лет. Разработаны специальные курсы для детей и взрослых с разным уровнем подготовки.
Заинтересовать ребёнка изучением английского языка – задача не из простых. В школе онлайн-курсов «NovaKid» легко справляются с этой проблемой. Обучая английскому языку детей в возрасте от 4 до 12 лет, педагоги онлайн-школы подбирают к каждому ребенку оптимальный формат увлекательных занятий.
Сеть школ иностранных языков «BKC» предлагает взрослым пройти онлайн-обучение английскому языку по индивидуальной программе или в групповой форме. Как образовательная организация, сеть школ «ВКС» успешно существует с 1992 года. За более чем 30-летнюю историю онлайн-школа получила все сертификаты соответствия международным стандартам обучения и заслужила право принимать всю линейку Кембриджских экзаменов и IELTS.
«American Club of Education» – первая школа Москвы, начавшая обучение английскому языку всех желающих со средним уровнем начальных знаний. За годы существования в центре изучения английского языка «American Club of Education» разработаны собственные методики по обучению взрослых английской речи и грамматике. Опытные педагоги-носители языка, обладатели сертификатов CELTA, DELTA и TESOL, основываясь на общепринятой мировой системе преподавания EFL/ESL, обучают взрослых с любым начальным уровнем знаний иностранного языка.