Год основания: 2009 г.
Кол-во филиалов: 4

STAR TALK

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Сертификат об окончании курсов
Первый бесплатный урок
STAR TALK учит говорить на иностранных языках. За 9 лет успешной работы мы в этом преуспели. Мы преподаем 5 языков: английский, немецкий, итальянский, французский, испанский.
4475 ₽/курс
493 ₽/ак.час
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Год основания: 1997 г.
Кол-во филиалов: 24

Language Link

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Сегодня Language Link – это международная сеть языковых центров, расположенных в Великобритании, Вьетнаме, Китае, Казахстане и России, в которой обучаются более 20 тысяч человек
17280 ₽/курс
647 ₽/ак.час
Выбрать курс
Год основания: 1997 г.
Кол-во филиалов: 24

Language Link

4
Сегодня Language Link – это международная сеть языковых центров, расположенных в Великобритании, Вьетнаме, Китае, Казахстане и России, в которой обучаются более 20 тысяч человек
17280 ₽/курс
647 ₽/ак.час
Выбрать курс