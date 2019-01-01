На курсы английского языка можно ходить, если вы живете или работает в северных районах Москвы. Рядом со станцией метро Алексеевская есть филиал школы английского языка Start Talk. Здесь Вы быстро научитесь разговаривать на иностранном языке под руководством опытных и чутких преподавателей, работающих на рынке образовательных услуг с 2010 года.