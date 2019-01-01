С появлением школы английского BKC-IH изучать иностранный язык стало в разы проще. Курсы английского можно проходить в самых разных районах Москвы, ведь у школы 28 отделений, расположенных по всему городу. Например на Рижской - вблизи железнодорожной платформы, третьего транспортного кольца и метрополитена - добираться удобно, а учиться - приятно!