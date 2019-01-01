Как можно выучить английский, если в детстве не было возможности посещать школу с углубленным изучением иностранного языка или пройти обучение в ВУЗе? Курсы английского - вот надежное и проверенное решение! Рядом с метро Кантемировская размещается отделение школы английского языка BKC-IH, где профессиональные преподаватели и чуткий менеджмент оперативно помогут решить поставленные задачи.