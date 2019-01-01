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Контракты с иностранными партнерами, а также зарубежные инвесторы - показатель успешного развития и процветания любой компании. Естественно, сотрудники фирмы в этом случае обязательно должны хорошо владеть английским языком. Корпоративный английский для сотрудников компаний отличается от обычного разговорного, поэтому изучать его по стандартным курсам не столь эффективно.
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