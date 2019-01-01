Где можно посещать курсы английского в восточной части центра Москвы? Этот вопрос задают себе проживающие и работающие в Таганском районе столицы. Один из филиалов школы английского языка Start Talk расположен в паре минут ходьбы от вестибюля станции метро Площадь Ильича. Записывайтесь, приходите на занятия и начинайте говорить.