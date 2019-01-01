STAR TALK учит говорить на иностранных языках. За 9 лет успешной работы мы в этом преуспели. Мы преподаем 5 языков: английский, немецкий, итальянский, французский, испанский.
4475 ₽/курс
493 ₽/ак.час
Где можно посещать курсы английского в восточной части центра Москвы? Этот вопрос задают себе проживающие и работающие в Таганском районе столицы. Один из филиалов школы английского языка Start Talk расположен в паре минут ходьбы от вестибюля станции метро Площадь Ильича. Записывайтесь, приходите на занятия и начинайте говорить.